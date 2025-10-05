Con gái ca sĩ Phương Thanh xin nghỉ nửa năm học để đi chơi vì áp lực học hành

Con gái của ca sĩ Phương Thanh tên là Bùi Hà Nghi Phương, tên gọi thân mật là Gà, sinh năm 2005. Cha của Nghi Phương là ông Đặng Ngọc Cường - người từng có mối quan hệ tình cảm với Phương Thanh nhưng cả hai không nên duyên vợ chồng. Sau đó, nữ ca sĩ lựa chọn làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con khôn lớn.

Cuối năm 2016, Phương Thanh lần đầu công khai hình ảnh con gái trên mạng xã hội, khi ông Đặng Ngọc Cường qua đời. Đến tháng 8/2019, nữ ca sĩ thông báo kết thúc thời gian chịu tang sau ba năm cùng con gái tưởng nhớ cha. Hiện tại, Nghi Phương 20 tuổi, đang theo học ngành Truyền thông tại Trường Đại học RMIT TP.HCM.

Ca sĩ Phương Thanh và con gái Nghi Phương.

Trong một chương trình The Khang Show mới đây, Phương Thanh tiết lộ con gái hiện đang chuẩn bị vào năm thứ 2 Đại học. Tuy vậy, cô bé gặp áp lực học hành nên đã quyết định xin mẹ nghỉ học để...đi chơi trong nửa năm. "Có những thời điểm bé đi học xong, bé bảo: "Mẹ ơi em đi học mệt quá, mẹ cho em nghỉ nửa năm để em đi chơi", chị cho nghỉ luôn", Phương Thanh cởi mở bộc bạch.

Giọng ca Trống vắng lý giải về chuyện con gái theo học muộn vài tháng so với bạn bè cùng trang lứa. MC Nguyên Khang đã khen ngợi Phương Thanh quả là thấu hiểu tâm lý của con trẻ. " Phương Thanh sống trong thực tại và đồng hành với các bạn Gen Z. Bởi các bạn bây giờ khôn lắm. Mình cũng phải thích nghi với thực tại và văn minh lên" , nữ ca sĩ chia sẻ thêm.

Phương Thanh thấu hiểu tâm lý của con trẻ.

Khi được hỏi về thiên hướng nghệ thuật của con gái, Phương Thanh nói: "Bé Gà đàn giỏi nhưng hát thì không hay lắm. Khi Gà hát thì không ai nghĩ đó là con gái của Phương Thanh." Nữ ca sĩ cũng thừa nhận con gái mang nhiều nét tính cách giống mình: "Mạnh mẽ, mít ướt, ăn vạ, cá tính lắm".

Con gái xinh đẹp, đáng yêu của Phương Thanh.

Trong một bài phỏng vấn trước đó, Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh cho biết đã quen với áp lực khi làm con của một người nổi tiếng. "Từ nhỏ tới giờ, tôi học lớp nào cũng bị phát hiện là 'bé Gà con Phương Thanh' rồi đồn ầm cả trường, không cách nào giấu được. Tôi không đăng về mẹ, thỉnh thoảng chụp hình giấu mẹ sau lưng đăng story (tính năng chia sẻ khoảnh khắc, tin ngắn trên Facebook cá nhân - PV) thôi mà tụi bạn cũng vô soi, biết được hay thật", Nghi Phương nói.

Kể về mẹ, Nghi Phương cho biết ở nhà, ca sĩ Phương Thanh rất hài hước, hay đùa giỡn, trêu chọc con. Nữ ca sĩ không đặt nặng áp lực học hành lên con gái. Con gái ca sĩ Nghi Phương hiện tại đang học chuyên ngành Truyền thông và đang thử sức với một vài dự án kinh doanh nho nhỏ.