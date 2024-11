Chị đẹp đạp gió tập 3: Minh Hằng giỏi thế nào mà khiến Phương Thanh phải nói câu này?

Tập 3 của chương trình Chị đẹp đạp gió vừa lên sóng cùng loạt diễn biến hấp dẫn, kịch tính. Trong tập này, 30 chị đẹp chính thức được chia làm 2 liên minh, gồm liên minh do Thu Phương đứng đầu và liên minh do Mỹ Linh đứng đầu. Ở mỗi liên minh sẽ có 15 thành viên, 15 thành viên lại chia thành các nhóm nhỏ trình diễn các bài hát do chương trình đưa ra.

Kết thúc phần chọn đội, liên minh của Mỹ Linh thành công trong việc chiêu mộ những thành viên gây sự chú ý nhất từ đầu đến giờ. Liên minh của Mỹ Linh gồm: Mỹ Linh, Minh Tuyết, Tuimi, Tóc Tiên, Thiều Bảo Trâm, Hạnh Sino, Ái Phương, Dương Hoàng Yến, Hậu Hoàng, Gil Lê, Thu Ngọc, Minh Hằng, Ngọc Thanh Tâm, MisThy, Đồng Ánh Quỳnh.

Minh Hằng cực quyết tâm khi đến nói chuyện với các chị đẹp

Trong phần thuyết phục các chị đẹp về với liên minh của mình, Minh Hằng chứng tỏ sự thông minh, quyết liệt. Cách Minh Hằng lăn xả, chẳng ngại việc tranh giành để có được chị đẹp hợp với chiến thuật của mình làm khán giả phải kinh ngạc.

Đứng trước Gil Lê, Minh Hằng nói thẳng là không cần đi đâu cả, phải về với đội mình. Với Thảo Trang, Minh Hằng chạy qua ôm dù thời điểm đó Thảo Trang đang nói chuyện với Thu Phương.

Minh Hằng khá hoạt ngôn, nói câu nào là thể hiện mục đích ngay câu đó. Nữ ca sĩ bày tỏ: "Mình phải đấu trí một chút xíu để game thú vị hơn. Vậy nên mình hứng thú lắm, rất vui", "Chúng ta bắt buộc phải thắng, vì luật chơi khắc nghiệt quá. Bây giờ chúng ta chưa biết được chọn bài nào, 2 bài dance thì bài nào cũng hay, vậy nên mình phải chọn thủ lĩnh chứ không phải chọn bài. Bây giờ cứ chọn thủ lĩnh đi".

Sau khi xem Minh Hằng thả thính đòi chọn hết các chị đẹp, Phương Thanh bày tỏ: "Phương Thanh đánh giá là những nghệ sĩ đã thành công họ luôn có chiến thuật rất tuyệt vời. Cái đầu quan trọng lắm. Chiến thuật rất kỹ càng, phương thức rất ghê gớm".

Phương Thanh

Không những thế, Minh Hằng còn rất thẳng thắn đưa ra chiến thuật khi chọn đội hình chị đẹp cho các tiết mục. Ở liên minh của Mỹ Linh, Tóc Tiên sẽ đánh chủ lực bằng bài dance mang tên Hot.

Minh Hằng gây ấn tượng trong tập 3 Chị đẹp đạp gió vì thông minh, quyết đoán và cực kỳ lăn xả

Minh Hằng thẳng thắn chia sẻ về chiến thuật cho lần đầu ra trận: "Bài dance thật là một trong những bài kích động mọi người lên nhất. Nếu mình không đánh chủ lực cho bài đó thì những bài còn lại của mình sẽ bị không tốt, bắt buộc phải dồn lực support cho Tiên". Đó cũng là lý do vì sao Hạnh Sino thích Mộng yu nhưng bắt buộc phải qua bài Hot vì khả năng nhảy tốt. Hạnh Sino hiểu được nỗi lo của Minh Hằng và sẵn sàng "một người vì mọi người".