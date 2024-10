Tóc Tiên ở tập 1 Đạp gió 2024: Bật khóc thừa nhận 1 điều, bị Minh Hằng nghi ngờ và khiến 1 chị đẹp "bức xúc"

Nối tiếp thành công của mùa 1, Chị đẹp Đạp gió 2024 đã chính thức lên sóng vào tối 26/10, những phát ngôn, diễn biến tâm lý hay hành động của các chị đẹp nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Ngay từ khi được công bố góp mặt trong đội hình, Tóc Tiên là nhân vật chiếm tâm điểm, thu hút sự chú ý. Chính vì vậy, màn xuất hiện "chào sân" của cô cũng được nhiều người quan tâm.

Trong tập 1, khi bước vào phòng chờ chung, Tóc Tiên dùng hoa che mặt khiến cả dàn chị đẹp vô cùng tò mò. Sau khi cảm nhận được "tín hiệu" đặc biệt, Đồng Ánh Quỳnh- người chị em thân thiết, từng tham gia phim Thanh Sói cùng Tóc Tiên đã vội chạy xuống để nhìn cho thật kỹ. Sau khi xác nhận Tóc Tiên là 1 trong những đối thủ của mình tại chương trình, Đồng Ánh Quỳnh bật khóc, Ngọc Phước phải an ủi.

Chia sẻ về phản ứng lạ lùng này, Đồng Ánh Quỳnh "bức xúc" ra mặt vì bị lừa đến phút cuối cùng, cô nói: "Tôi khóc luôn vì tức đấy, tôi không bao giờ nghĩ là Tóc Tiên sẽ xuất hiện tại vì 2 chị em có chơi với nhau ở ngoài, rất thường xuyên gặp nhau nhưng cứ mỗi 1 lần tôi hỏi chị Tiên: 'Chị Tiên ơi, chị có tham gia Chị đẹp không?' thì chị Tiên bảo là không. Thậm chí đến sáng nay, khi tôi đi quay, chị Tiên còn gửi hình mặt mộc cho tôi và bảo là 'Chúc em thi may mắn'. Tôi không thể nào kiềm nén được cảm xúc ấy, phải lao thẳng xuống dưới để mở tay ra và chị tôi cười hô hố ha há. Thật sự là một cú lừa với tôi, tôi chưa đủ tỉnh táo để chấp nhận cú lừa này của ca sĩ Tóc Tiên đâu".

Clip: Tóc Tiên khiến dàn Minh Hằng, Đồng Ánh Quỳnh giật mình khi xuất hiện

Tóc Tiên vừa xuất hiện đã bị Đồng Ánh Quỳnh rượt đuổi chạy khắp phòng trong sự ngỡ ngàng của hơn 20 chị đẹp khác

Phản ứng "mắt chữ A mồm chữ O" của Đồng Ánh Quỳnh vì bị người chị em thân thiết đánh lừa suốt thời gian dài

"Đả nữ" của Thanh Sói cho biết cô tức đến mức bật khóc vì đến sát giờ quay hình, Tóc Tiên vẫn cố "diễn" đến cùng

Ái Phương cũng có biểu cảm viral khắp mạng xã hội sau khi nhìn thấy Tóc Tiên

Không chỉ Đồng Ánh Quỳnh, mà Minh Hằng - Phạm Quỳnh Anh cũng lộ rõ biểu cảm giật mình. "Bé heo" còn đặt ra nhiều tình huống, giả thuyết liên quan đến sự xuất hiện của Tóc Tiên: "Đây là nhân tố bí ẩn hay là gì đấy, hay nhận lời vào phút cuối cùng mà có thể 'đánh úp' như thế. Vì rất khó giữ được bí mật như vậy, làm cho mọi người rất rất bất ngờ, không hề biết được". Diva Mỹ Linh và Thu Phương cũng lộ rõ thái độ ngỡ ngàng, bất ngờ khi Tóc Tiên xuất hiện.

Minh Hằng nghi ngờ Tóc Tiên là "nhân tố bí ẩn" của chương trình

2 chị đại Mỹ Linh và Thu Phương cũng cảm thấy thú vị trước sự lộ diện của Tóc Tiên

Nói về lý do quyết định tham gia chương trình, Tóc Tiên nghẹn ngào, bật khóc nói: "Tiên sẽ luôn muốn nói thẳng với khán giả, muốn nói sự thật với khán giả: Tiên đến với cuộc thi là bởi vì 21 năm hoạt động trong nghề rồi Tiên không biết các đồng nghiệp khác của mình như thế nào nhưng mà Tiên bị mất lửa nghề! Rất khó để thừa nhận là tới một lúc nào đó đam mê trong mình không còn. Bản thân mình tự thấy khi lên sân khấu mặc dù mình thể hiện hết tất cả năng lượng nhưng mà sự lấp lánh trong ánh mắt đã không có. Tiên muốn tìm lại cảm giác đó! Thường là cách để vượt qua nỗi sợ là phải đối mặt với nỗi sợ. Tiên muốn mình can đảm hơn, dũng cảm hơn bằng cách nhận lời tham dự Chị Đẹp Đạp Gió 2024, đối mặt với những căng thẳng diễn ra trong đầu mình trong suốt thời gian qua về con đường nghề nghiệp của mình".

Tóc Tiên ghi dấu ấn sự nghiệp với loạt ca khúc như: Có Ai Thương Em Như Anh, Nếu Anh Là Em hay đậm chất R&B của Like This Like That, 1 Cọng Tóc Mai, 906090... Tóc Tiên còn tham gia phim điện ảnh Thanh Sói. Cô tham gia nghệ thuật từ năm 14 tuổi, đến nay đã có 21 năm kinh nghiệm. Nữ ca sĩ từng đăng bức ảnh pha trò cùng Ngọc Phước và chia sẻ hài hước lý do quyết định đến với Chị đẹp đạp gió: "Tôi tham gia không phải để vô thành đoàn. Tôi tham gia để được đi nội trú. Chất lượng chương trình thì tôi không biết. Chứ ồn là chắc chắn". Tại họp báo, Tóc Tiên còn thừa nhận cô là "người của chương trình" cài vào để hối thúc các chị đẹp.

Tóc Tiên nghẹn giọng thừa nhận bị mất lửa nghề sau 21 năm hoạt động showbiz

Nữ ca sĩ mong muốn tìm lại nguồn năng lượng với nghệ thuật khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió

Trước khi chương trình lên sóng, Tóc Tiên và Minh Hằng vướng vào drama bị đặt lên bàn cân so sánh với nhau. Tại buổi họp báo, Tóc Tiên cho biết giữa cô và Minh Hằng cũng như các chị đẹp khác đã đặt ra quy tắc hạn chế xích mích, để sau khi làm việc xong còn có thể nhìn mặt nhau. Chị đẹp Tóc Tiên thổ lộ: "2 người chơi với nhau còn gây lộn, huống chi là 30 con người với nhau. Mục tiêu của chị em phụ nữ chúng em đến đây không phải để tạo drama đâu. Chúng tôi đến đây để phá bỏ định kiến đó, mọi người cứ hay mặc định 2 người phụ nữ hợp lại sẽ thành cái chợ, chúng tôi ồn thiệt nhưng ồn trong sự nhường nhịn nhau.

Khi làm việc chung, tôi hay nói thẳng là hy vọng sau chương trình vẫn có thể gặp nhau, nhìn mặt nhau. Mâu thuẫn là việc chắn chắn xảy ra, khẳng định luôn, khi làm việc ai cũng có cá tính riêng nhưng mà phải biết nhường nhịn nhau, lắng nghe nhau và cùng nhau tạo nên tiết mục hay nhất. Tôi với chị Hằng chắc không cần chứng minh hay giải thích gì đâu, vì cái gì chúng tôi đối xử thật với nhau thì mọi người đã thấy ngay ạ".

Tóc Tiên hào hứng tiến về phía Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh để giao lưu