Cách đây không lâu, "nữ hoàng 18+" nức tiếng một thời Trương Noãn Nhã bất ngờ gây bão trên mạng xã hội khi tổ chức hôn lễ bình dị, về chung nhà với chàng trai nông thôn kém 4 tuổi Lưu Hiểu Huy.

Mỹ nhân này không váy áo lụa là, cũng chẳng mời bất cứ đồng nghiệp showbiz nào tới tham dự ngày vui, mà chỉ diện trang phục giản dị với một đóa hoa đỏ cài trên đầu, gợi nhớ đến phong cách thập niên 80 tại Trung Quốc nhưng lại thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Ai nấy đều tò mò muốn biết, nữ diễn viên Nhất Lộ Hướng Tây sẽ ra sao sau khi làm dâu nông thôn.

Trương Noãn Nhã bước chân vào làng giải trí khá muộn. Năm 2011, sau khi được phát hiện, cô quyết định bỏ công việc văn phòng ổn đinh, dấn thân vào giới nghệ sĩ ở tuổi 28. Con đường phát triển của Trương Noãn Nhã khá thuận lợi. Vừa chập chững vào nghề, cô đã ghi dấu ấn với khán giả qua những bộ phim như Nhất Lộ Hướng Tây, Lan Quế Phường…

Với nhan sắc xinh đẹp, dáng người bốc lửa và phong cách táo bạo, không ngại "cởi", Trương Noãn Nhã nhanh chóng nổi tiếng và trở thành "nữ thần" trong lòng đông đảo đấng mày râu.

Năm 2013, Trương Noãn Nhã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió khi 17 bức ảnh nóng của cô bị lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt chỉ trong một đêm. Nữ diễn viên thẳng thắn thừa nhận: 'Người trong ảnh là tôi'.

Tuy nhiên, cô cho biết những hình ảnh này được chụp tại nhà riêng tại Thượng Hải vào năm 2009 và chỉ là những kỷ niệm giữ cho riêng mình. Trương Noãn Nhã tố người quản lý cũ lừa gạt, lén lấy trộm ảnh cũ của mình và nghi ngờ công ty quản lý là kẻ đứng sau scandal, muốn "dằn mặt" nữ diễn viên sau khi cô muốn kết thúc hợp đồng.

Vụ lùm xùm này khiến danh tiếng của Trương Noãn Nhã tụt dốc không phanh. Cô từng nỗ lực muốn chuyển hình, không ngại đóng vai phụ, thử sức với nhiều kiểu vai diễn khác nhau nhưng không gây được tiếng vang. Trong ấn tượng của khán giả, Trương Noãn Nhã vẫn là người đẹp "thích cởi" có đời tư lắm thị phi.

Về tình duyên, Trương Noãn Nhã từng kết hôn với đạo diễn Hong Kong Hồ Diệu Huy nhưng lại tan đàn xẻ nghé sau 8 năm. Tình duyên lận đận, sự nghiệp sụp đổ, nữ diễn viên Nhất Lộ Hướng Tây dần mất hút khỏi làng giải trí, trở về quê nhà Sơn Đông (Trung Quốc) sinh sống.

Đến năm 2022, cuộc sống của Trương Noãn Nhã có sự chuyển biến khi quen biết với chàng trai cùng quê Lưu Hiểu Huy. Được biết, Lưu Hiểu Huy kém người đẹp họ Trương 4 tuổi, là một kiến trúc sư, đồng thời là chủ một nông trại. Tính cách chân thành của "hồng hài nhi" đã khiến Trương Noãn Nhã xiêu lòng, quyết định đăng ký kết hôn chỉ sau 1 năm hẹn hò.

Trương Noãn Nhã từng 1 lần "lỡ đò".

Giờ đây, cô tìm được hạnh phúc bên "hồng hài nhi" kém 4 tuổi.

Đầu năm 2025, cặp đôi chính thức mở tiệc mừng, làm hôn lễ trong thôn. Hình ảnh tiệc cưới của Trương Noãn Nhã nhanh chóng trở thành đề tài được bán tán trên mạng xã hội vì sự chân chất, mộc mạc, hoàn toàn khác biệt với tưởng tượng của netizen về hôn lễ của người nổi tiếng.

Việc Trương Noãn Nhã về chung nhà với một chàng trai vùng nông thôn cũng gây nhiều tranh cãi. Có người cho rằng cô "xuống dốc", chơi bời chán chê rồi tìm người "đổ vỏ", cũng có người ca ngợi nữ diễn viên vì dám "sống thật", dũng cảm theo đuổi hạnh phúc. Bản thân Trương Noãn Nhã cho biết: "Tôi không thể xé bỏ quá khứ nhưng cuộc sống hiện tại mới là điều đáng để tâm".

Ngoài ra, quá khứ của Trương Noãn Nhã cũng bị "soi" trở lại. Có người đã hỏi thẳng chú rể rằng: "Cậu cưới người vợ từng quay loại phim này (phim 18+) mà không thấy khó chịu sao?". Ông xã Trương Noãn Nhã nhận được vô số lời khen với câu trả lời cực khéo: "Tôi không để tâm đến chuyện này. Tôi cưới con người cô ấy chứ không phải quá khứ của cô ấy".

Ban đầu, mẹ chồng Trương Noãn Nhã cũng phải đối mặt với nhiều áp lực, sợ bị hàng xóm chỉ trỏ, đàm tiếu. Tuy nhiên, sau khi thấy được nàng dâu nỗ lực hòa nhập với gia đình, bà cũng dần chấp nhận, yêu quý cô gái này.

Sau khi làm dâu nông thôn, Trương Noãn Nhã đã có nhiều đổi khác. Cô học cách làm việc nhà nông, nuôi gà, vịt, xử lý vườn trái cây và giúp chồng kinh doanh nông sản. Nữ diễn viên thường xuyên đăng tải những video ngắn về cuộc sống nông thôn trên mạng xã hội, chẳng ngại khoe mặt mộc, lo liệu việc nhà, hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh phù phiếm trước đây.

Tháng 8 vừa qua, Trương Noãn Nhã đã thông báo tin vui đến công chúng, ở tuổi 42, nữ diễn viên sắp được lên chức mẹ. Netizen đều hi vọng Trương Noãn Nhã sẽ có được hạnh phúc đích thực sau bao lận đận và dành tặng cho cô nhiều lời chúc tốt đẹp.

