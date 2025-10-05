Chẳng quá lời khi nói Củng Lợi đang là mỹ nhân quyền lực nhất Cbiz hiện nay, được khán giả cũng như giới truyền thông đặt cho danh hiệu "Củng hoàng". Cô là diễn viên thứ 2 trong lịch sử có phim diễn vai chính đoạt giải trong cả 3 Liên hoan phim lớn nhất châu Âu là Venice, Berlin, Cannes.

Địa vị của "chị đại" này chưa bao giờ bị lung lay sau nhiều năm xông pha showbiz, được hưởng nhiều đặc quyền ở cả Trung Quốc lẫn quốc tế. Thế nhưng ít ai biết, bên cạnh sự nghiệp thành công rực rỡ, đời tư của Củng Lợi cũng chấn động chẳng kém, từ có quá khứ làm "bé ba" cực sốc, khiến đạo diễn hàng đầu Cbiz mê đến mức ruồng bỏ cả vợ con.

Củng Lợi là sao Hoa ngữ đầu tiên được bước lên bìa tạp chí Time (nước Mỹ) và được giới truyền thông phương Tây ca ngợi là "Người phụ nữ đẹp nhất phương Đông".

Có thể nói, đạo diễn Trương Nghệ Mưu là người không thể thiếu trong sự nghiệp của Củng Lợi, nâng đỡ cho cô hết mực từ thuở mới bước chân vào showbiz. Năm 1987, khi Trương Nghệ Mưu đang chọn vai nữ chính cho bộ phim Cao Lương Đỏ, Củng Lợi đã lọt vào mắt xanh của ông.

Nhờ tác phẩm này, nữ diễn viên trẻ nhận được vô số giải thưởng danh giá, sự nghiệp bùng nổ ngay từ tác phẩm đầu tay. Tiếp đó, Củng Lợi và Trương Nghệ Mưu trở thành "cặp bài trùng" nức tiếng Cbiz. Họ hợp tác với nhau trong nhiều bộ phim đình đám như Cúc Đậu, Thu Cúc Đi Kiện, Đèn Lồng Đỏ Treo Cao…

Chẳng quá lời khi nói thời gian "song kiếm hợp bích" với Trương Nghệ Mưu chính là giai đoạn thăng hoa của Củng Lợi. Thế nhưng, mối quan hệ giữa họ lại gây nhiều tranh cãi vì Củng Lợi không chỉ là "nàng thơ" trên màn ảnh của đạo diễn Cbiz mà còn là tình nhân của ông.

Trương Nghệ Mưu - Củng Lợi.

Trong quá trình hợp tác ở đoàn phim Cao Lương Đỏ, Củng Lợi và Trương Nghệ Mưu đã nảy sinh tình cảm với nhau. Thế nhưng khi ấy, Củng Lợi đang hẹn hò với người bạn cùng trường tên là Dương Kiến Huân, còn Trương Nghệ Mưu đã có vợ con.

Bà xã của vị đạo diễn này – Tiêu Hoa đã sát cánh bên ông từ thuở không có gì và còn có công rất lớn để Trương Nghệ Mưu có được thành tựu ngày nay. Không chỉ là hậu phương vững chắc cho chồng, Tiêu Hoa còn chạy vạy khắp nơi, dùng các mối quan hệ để giúp Trương Nghệ Mưu có cơ hội dược học tập, đào tạo tại trường Học viện Điện Ảnh Bắc Kinh.

Thế nhưng, tình nghĩa bao năm cũng chẳng thể níu chân được vị đạo diễn đa tình. Khi đang mặn nồng bên Củng Lợi, ông từng tuyên bố: "Tình cảm của tôi và cô ấy (Tiêu Hoa) chỉ là một hiểu lầm".

Củng Lợi và Trương Nghệ Mưu nảy sinh tình cảm tại phim trường Cao Lương Đỏ.

Thế nhưng khi ấy, vị đạo diễn này đã có vợ con.

Mối tình sai trái giữa Củng Lợi và Trương Nghệ Mưu bị công chúng chỉ trích dữ dội. Bố mẹ Củng Lợi cũng chẳng hề hài lòng: "Chúng tôi cũng phản đối chứ, Trương Nghệ Mưu hơn nó những 15 tuổi. Thái độ của nó quá kiên quyết nên cũng chẳng thể can thiệp được".

Ban đầu, Tiêu Hoa hết mực tin tưởng chồng, bỏ ngoài tai mọi lời xì xào bàn tán. Thế nhưng, cô đã nhận cú "vả thẳng mặt" khi phát hiện bức thư tình mùi mẫn của Củng Lợi gửi cho Trương Nghệ Mưu. Có ý khiến cho rằng đây là chiêu trò của Củng Lợi để ép "bà cả" phải nhường chỗ cho mình.

Khi mọi chuyện bung bét, Trương Nghệ Mưu nhất quyết đòi ly hôn với vợ, thậm chí còn dọa sẽ rời quê nhà đi lưu lạc khắp nơi nếu Tiêu Hoa không đồng ý. Biết chẳng thể níu kéo, Tiêu Hoa đành ký giấy ly hôn, bỏ lại tất cả, chỉ giành quyền nuôi cô con gái 7 tuổi Trương Mạt.

Sau khi ly hôn, Trương Nghệ Mưu bị chỉ trích là "bỏ vợ bỏ con", Củng Lợi cũng bị gắn mác "tiểu tam", "hồ ly cướp chồng". Trương Nghệ Mưu đưa Củng Lợi sang Hong Kong để trốn tránh dư luận. Cứ như vậy, họ ở bên nhau suốt 8 năm trời.

Mặc dù Củng Lợi nhiều lần ám chỉ muốn được lên xe hoa, thậm chí sẵn sàng giải nghệ để chăm lo cho gia đình nhưng Trương Nghệ Mưu vẫn không chịu ký vào tờ hôn thú. Có thông tin cho biết, con gái ông - Trương Mạt không chịu tha thứ cũng như chấp nhận Củng Lợi. Điều này khiến nữ diễn viên "giận cá chém thớt", từng to tiếng trách móc Trương Nghệ Mưu khi ông gọi điện thoại hỏi thăm ái nữ.

Con gái đạo diễn Trương chia sẻ: "Tôi đến nay vẫn không hiểu vì lý do gì 1 ngôi sao lớn như Củng Lợi lại căm ghét tôi, muốn bố con tôi cắt đứt liên lạc". Có lẽ chính vì điều này, Trương Nghệ Mưu phát hiện ra Củng Lợi không phải là người phụ nữ làm vợ, làm mẹ kế của con mình, dẫn đến cặp đôi tan đàn xẻ nghé vào năm 1995.

Chỉ 1 năm sau khi chia tay Trương Nghệ Mưu, Củng Lợi kết hôn với "trùm thuốc lá" Singapore hơn cô 15 tuổi Huỳnh Hòa Tường. Cuộc hôn nhân đột ngột tới mức không ít người đưa ra "thuyết âm mưu" rằng nữ diễn viên Bá Vương Biệt Cơ không thực sự yêu vị đại gia này mà chỉ giận dỗi, muốn trả thù Trương Nghệ Mưu.

Dù vậy, cặp đôi kiều nữ - đại gia vẫn gắn bó với nhau 13 năm rồi mới đổ vỡ vì lý do công việc 2 bên quá bận rộn nên tình cảm dần phai nhạt. Năm 2009, Củng Lợi ký giấy ly hôn với Huỳnh Hòa Tường, chính thức trở lại với hội độc thân.

Tháng 10/2017, khi tới thăm nhà 1 người bạn ở Pháp, Củng Lợi gặp gỡ với nhà soạn nhạc hơn cô 17 tuổi Jean-Michel Jarre. Trúng tiếng sét ái tình với nàng "Mưu nữ lang", Michel đã chủ động theo đuổi và chiếm được trái tim Củng Lợi. Chỉ sau 8 tháng hẹn hò, Củng Lợi quyết định lên xe hoa với người đàn ông từng 3 lần đổ vỡ hôn nhân. Sau khi về chung nhà, Củng Lợi và Jean-Michel Jarre vô số lần dính tin đồn bất hòa, tình cảm rạn nứt. Dù vậy, cặp đôi vẫn nắm tay nhau, hạnh phúc đến tận bây giờ.

Giờ đây, Củng Lợi đã ở tuổi 60 nhưng vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung và vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ. Bất chấp những tình ái thị phi trong quá khứ, nữ diễn viên vẫn duy trì sức ảnh hưởng mạnh mẽ suốt 40 năm qua, không chỉ trong phạm vi Trung Quốc mà trên toàn thế giới.

Củng Lợi được coi là một trong những cây đại thụ của nền điện ảnh Hoa ngữ, thường xuyên góp mặt tại các liên hoan phim danh giá và được ban tổ chức dành cho sự đãi ngộ cao nhất.

Nhan sắc trẻ đẹp đáng kinh ngạc của Củng Lợi.

Cô được hưởng nhiều ưu ái, trong đó có việc được ban tổ chức "dọn chỗ" và cho đặc quyền 3 phút thảm đỏ Cannes.

Nguồn: Sohu, QQ