Mới đây, "Nam vương" Lê Chấn Diệp đã xuất hiện tại buổi biểu diễn của nam ca sĩ Quan Chí Bân sau 5 năm im hơi lặng tiếng. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng xôn xao là nam diễn viên TVB không góp mặt với vai trò khách mời hay khán giả mà là ở vị trí nhân viên an ninh, giữ gìn trật tự tại sự kiện này. Có thể thấy được dù đã rời khỏi showbiz, Lê Chấn Diệp vẫn giữ được sắc vóc như xưa, chỉ tiếc là sao nam TVB đã mắc phải sai lầm không đáng có và tự đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của mình.

Năm 2016, Lê Chấn Diệp tham gia cuộc thi Mr. Hong Kong và giành được ngôi vị quán quân dù đã ngoài 30 tuổi và đã có gia đình. Anh chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả nhờ ngoại hình có nhiều nét giống với nam thần Cổ Thiên Lạc và việc xây dựng hình ảnh người chồng tốt, được đài TVB trọng dụng, trao cho nhiều cơ hội. Thế nhưng tiếc thay, "Nam vương" xứ Cảng đã tự hủy tiền đồ khi "ăn nem, ăn chả" sau lưng bà xã đang mang bầu.

Lê Chấn Diệp từng được mệnh danh là "tiểu Cổ Thiên Lạc".

Cụ thể, năm 2020, Lê Chấn Diệp và nữ diễn viên Chu Trí Hiền "phim giả tình thật" trong lúc hợp tác. Thế nhưng khi ấy, bà xã Lê Chấn Diệp đang trong tháng cuối thai kỳ, chuẩn bị lâm bồn. Còn Chu Trí Hiện cũng đã là "hoa có chủ", đang hẹn hò với bạn trai Tạ Đông Mẫn. Có thể nói cặp đôi này "49 gặp 50" và bị giới truyền thông bắt gặp khoảnh khắc hẹn hò, cùng nhau ngọt ngào ăn bánh kem trên xe.

Sau khi vụ ngoại tình bị phanh phui, cả Lê Chấn Diệp và Chu Trí Hiền đều chọn cách "lặn sâu" để trốn tránh dư luận. Tuy nhiên sau cùng, nữ diễn viên họ Chu đã chủ động mở cuộc họp báo xin lỗi về hành vi sai trái.

Có lẽ vì vậy nên cô may mắn được bạn trai thông cảm, yêu lại từ đầu và được công ty quản lý tha thứ. Sau gần 1 năm "cấm sóng", Chu Trí Hiền đã có thể tái xuất showbiz và tìm cách lấy lại thiện cảm từ khán giả. Trong khi đó, Lê Chấn Diệp thì nhận án trừng phạt thẳng tay, bị nhà đài TVB hủy hợp đồng quản lý trước thời hạn và "bay màu" khỏi showbiz.

Lê Chấn Diệp và Chu Trí Hiền bị tóm gọn khoảnh khắc ngoại tình.

Năm ngoái, Lê Chấn Diệp từng nhận lời phỏng vấn của giới truyền thông, tiết lộ tình hình của anh trong những năm gần đây. Theo nam diễn viên, sau khi lùm xùm bùng nổ, anh lập tức rơi vào thung lũng cả sự nghiệp lẫn cuộc đời. Suốt nửa năm trời, Lê Chấn Diệp chỉ ru rú trong nhà, không dám ló mặt ra cửa hay đối diện với ống kính truyền thông. Điều an ủi duy nhất là anh được bà xã tha thứ và bé cưng cũng chào đời an toàn, mẹ tròn con vuông.

Hiện tại, Lê Chấn Diệp vẫn ôm niềm đam mê cháy bỏng với nghiệp diễn. Tuy nhiên, vì những sai lầm trong quá khứ, nam diễn viên TVB bị "phong sát" toàn diện, không nhận được bất cứ lời mời đóng phim nào. Thậm chí, Lê Chấn Diệp còn kêu gọi sự giúp đỡ của Cổ Thiên Lạc – Chủ tịch Hiệp hội Nghệ sĩ Hong Kong hiện nay, tuyên bố sẵn sàng làm lại từ đầu: "Dù có phải làm trâu làm ngựa tôi cũng bằng lòng".

Dù vậy, dường như "Nam vương" 39 tuổi rất khó có cửa tái xuất làng giải trí. Hiện tại, anh phải đổi nghề làm bảo vệ để kiếm sống, chăm lo cho gia đình.

Lê Chấn Diệp được bà xã tha thứ sau khi "ăn vụng".

Thế nhưng sự nghiệp phim ảnh của tài tử này đã chấm hết hậu lùm xùm.

Nguồn: QQ