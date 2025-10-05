Trong chương trình Mái ấm gia đình Việt vừa lên sóng, khi nghe câu chuyện về một em bé sống trong căn nhà dột nát, Lâm Vỹ Dạ đã tìm mọi cách kêu gọi từ thiện. Theo Thanh Niên đưa tin, Lâm Vỹ Dạ đã bất chấp mất hình tượng quỳ gối để xin một suất sửa nhà cho gia đình Bảo Hân.

"Nhà bé Bảo Hân hiện tại không có cửa, không biết có ai muốn tặng bé một cánh cửa không ạ. Ngoài ra, xin hãy hỗ trợ sửa lại ngôi nhà cho gia đình bé để các em có chỗ ở an toàn hơn", nguồn Thanh Niên.

Trước sự "bất chấp" của Lâm Vỹ Dạ dành cho những mảnh đời khó khăn khiến nhiều người xúc động. Từ đó nhiều người cũng quan tâm đếm nữ diễn viên kiêm MC nhiều lòng trắc ẩn này. Vậy Lâm Vỹ Dạ là ai?

Lâm Vỹ Dạ.

Lâm Vỹ Dạ quỳ xin.

Lâm Vỹ Dạ sinh năm 1989, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ những vai nhỏ, sau đó vụt sáng khi tham gia hàng loạt chương trình được yêu thích như Ơn giời, cậu đây rồi!, 7 nụ cười xuân, Quý ông đại chiến, Ký ức vui vẻ...

Với lối diễn duyên dáng, ứng biến linh hoạt và năng lượng tích cực, Lâm Vỹ Dạ nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích bậc nhất của làng hài Việt. Cô từng giành nhiều giải thưởng nghệ thuật và được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 2023 – ghi nhận những nỗ lực không ngừng trong suốt gần 20 năm làm nghề.

Ngoài diễn xuất, Lâm Vỹ Dạ còn giữ vai trò quản lý công ty giải trí, trung tâm làm đẹp của riêng mình.

Lâm Vỹ Dạ và chồng.

Phía sau sân khấu, Lâm Vỹ Dạ có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên chồng – diễn viên, đạo diễn Hứa Minh Đạt và hai con. Cặp đôi quen nhau từ thời sinh viên Sân khấu – Điện ảnh, cùng vượt qua nhiều khó khăn trước khi về chung một nhà năm 2010.

Sau hơn 14 năm kết hôn, Hứa Minh Đạt vẫn nổi tiếng là người chồng yêu thương, thấu hiểu và luôn đứng sau ủng hộ vợ. Anh thường xuyên xuất hiện cùng Lâm Vỹ Dạ trong các chương trình, sự kiện, thể hiện tình cảm chân thành và sự gắn bó bền chặt. Nam diễn viên cũng từng khiến nhiều người ghen tỵ khi tặng vợ xe hơi 2 tỷ đồng.

Chính sự viên mãn trong công việc lẫn tình cảm giúp Lâm Vỹ Dạ ngày càng rạng rỡ, xinh đẹp dù đã bước sang tuổi U40. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt phúc hậu, nụ cười tươi tắn cùng đôi mắt biết cười.