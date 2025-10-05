Những ngày qua, dư luận toàn cầu xôn xao trước thông tin nam diễn viên phim Fast And Furious - Tyrese Gibson bị cảnh sát thành phố Atlanta (Mỹ) truy nã vì cáo buộc ngược đãi động vật. Theo đó, Tyrese Gibson bị tố thường xuyên thả rông 4 chú chó hung dữ thuộc dòng Cane Corso (hay còn gọi là chó ngao Ý) trong khu phố mà không dùng dây xích, rọ mõm. Cảnh sát đã nhắc nhở Tyrese Gibson 6 lần, nhưng anh phớt lờ. Kết quả là 1 trong những chú chó của tài tử này đã tấn công và "tiễn" cún cưng của hàng xóm sang thế giới bên kia. Tyrese Gibson và đàn chó đã biến mất vào sau khi vụ việc xảy ra. Chẳng những vậy, nam diễn viên không chịu giao nộp chú chó đã gây họa theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Theo tờ TMZ, trong diễn biến mới nhất, Tyrese Gibso đã tự nguyện ra đầu thú sau khi bị cảnh sát phát lệnh truy nã. Tuy nhiên, nam diễn viên nhanh chóng được tại ngoại, với số tiền bảo lãnh là 20.000 USD (490 triệu đồng). Cố vấn pháp lý của Tyrese Gibso khẳng định nam diễn viên đã hợp tác điều tra đầy đủ với cơ quan chức năng. Tài tử cũng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình đã mất đi chú chó cưng, đồng thời yêu cầu truyền thông lẫn dư luận tôn trọng quyền riêng tư của anh.

Hình ảnh Tyrese Gibson được cảnh sát chụp lại sau khi anh ra trình diện

Trước đó, nam diễn viên và đàn chó đã mất tích sau khi gây họa

Tyrese Gibson là ngôi sao nổi tiếng của Hollywood, được biết đến qua loạt phim hành động đình đám Fast And Furious. Ngoài ra, tài tử này còn ghi dấu ấn qua series phim Transformers 1,2,3 và nhận được sự yếu mến của đông đảo khán giả. Theo Celebrity Net Worth, Tyrese Gibson sở hữu khối tài sản ròng trị giá khoảng 4 triệu USD.

Về đời tư, Tyrese Gibson từng vướng phải những rắc rối pháp lý vì từ chối trả tiền cấp dưỡng cho con gái Soraya và vợ cũ Samantha Lee. Được biết, năm 2017, Tyrese Gibson và Samantha Lee chính thức về chung một nhà và sau đó lại đổ vỡ chỉ sau 3 năm gắn bó. Sau khi ly hôn, Tyrese Gibson chỉ chịu trợ cấp 2.200 USD/tháng, thấp hơn rất nhiều so với con số mà vợ cũ yêu cầu. Phía tòa án đã vào cuộc và yêu cầu nam diễn viên phải trả 10.000 USD/tháng kể từ tháng 4/2023. Tuy nhiên, nam diễn viên đã từ chối thực hiện phán quyết và còn nộp đơn kháng cáo.

Trước đó, Tyrese Gibson từng đổ vỡ hôn nhân và có với người vợ đầu tiên – Norma Mitchell 1 cô con gái dễ thương.

Tyrese Gibson trong phim Fast and Furious

Nguồn: TMZ