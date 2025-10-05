Tại showbiz Trung Quốc, có vô số chuyện kỳ bí, lạ lùng và kinh hoàng từng xảy ra như các vụ cưỡng hiếp không tìm thấy thủ phạm, hành hung không lý do và cả hạ độc thanh trừng nhau vì ghen ghét khiến dư luận sốc nặng. Trong số đó, sự việc Thiên vương làng nhạc Vương Kiệt bị đầu độc thủy ngân dẫn đến mất giọng hát, kiệt quệ sức khỏe và phải giải nghệ đến tận bây giờ vẫn để lại nhiều thắc mắc không lời giải.

Vụ đầu độc chấn động showbiz

Vương Kiệt sinh năm 1962, từng là ca sĩ hàng đầu của làng nhạc Hoa ngữ. Thập niên 1999, Vương Kiệt cùng Lý Khắc Cần, Trần Bách Cường, Trương Quốc Vinh, Đàm Vịnh Lân là những sao nổi danh nhất showbiz Hong Kong (Trung Quốc).

Loạt album ăn khách như Ngôi sao cô đơn, Chỉ cần em yêu anh, Tại vì yêu, mơ một đời, Quên em hay là quên anh đi... đưa tên tuổi Vương Kiệt vượt khỏi làng nhạc Hoa ngữ, trở thành ngôi sao châu Á. Tại Việt Nam, nhiều ca khúc của nam ca sĩ họ Vương được phổ lời Việt và nhận được sự yêu thích của khán giả, nổi bật là Ai hiểu lòng lãng tử (được Ưng Hoàng Phúc hát lại với tên Vì sao trong lòng tôi), Đau lòng (được viết lời Việt với tên Liều thuốc cho trái tim).

Vương Kiệt từng là cái tên làm mưa làm gió thị trường âm nhạc châu Á một thời

Thế nhưng, khi đang ở đỉnh cao danh vọng, Vương Kiệt bất ngờ biến mất khỏi giới giải trí, dừng ca hát không rõ lý do. Một thời gian dài, Vương Kiệt được trông thấy tàn tạ khó tin, đi đứng không nổi, thần sắc xanh xao. Tuy nhiên, không ai rõ nam ca sĩ gặp phải vấn đề sức khỏe nghiêm trọng gì.

Đến năm 2017, trả lời phỏng vấn, anh khiến dư luận bàng hoàng với chia sẻ: "Tôi bị người ta hãm hại khi đang uống rượu với bạn bè ở Hong Kong (Trung Quốc). Tôi bị hạ độc vào rượu, khả năng là chất có chứa thủy ngân. Sau vụ đó, yết hầu và thanh quản của tôi gần như hỏng hẳn. Tinh thần và thể chất cũng bị kiệt quệ, từ người nặng 70 kg, tôi chỉ còn vỏn vẹn 40 kg, tóc rụng chỉ còn 20%. Tôi may mắn chữa trị kịp thời nếu không bản thân đã bị câm rồi. Chỉ tiếc là tôi không còn có thể tiếp tục ca hát".

Nhiều nguồn tin trong giới cho biết Vương Kiệt từng mang cốc uống rượu đến đồn cảnh sát báo án. Kết quả khám nghiệm cho thấy trong cốc có thành phần thủy ngân. Trên truyền thông, nam nghệ sĩ sinh năm 1962 khẳng định biết hung thủ hãm hại mình là ai nhưng từ chối tiết lộ và cũng không muốn đưa người này ra luật pháp.

"Nếu như hắn ta bị bắt, sự nghiệp chắc chắn sẽ tiêu tan. Nhưng tôi thấy điều đó không cần thiết, chi bằng để cho tên đó sống cả đời trong lo sợ, dằn vặt và hổ thẹn. Giọng hát của tôi đã mất rồi, sự nghiệp cũng lụi bại, người thắng đã thắng, kẻ thua cũng thua rồi. Tôi chưa từng oán hận ai", Vương Kiệt nói.

Sau khi công khai thủ đoạn hạ bệ đê hèn trong showbiz, Vương Kiệt bán hết nhà cửa ở Hong Kong (Trung Quốc), chính thức thông báo giải nghệ và chuyển sang Canada định cư với các con.

Năm 2017, nam ca sĩ gây chấn động với tiết lộ bản thân đã bị đầu độc thủy ngân đến mất giọng hát

Ai là chủ mưu hủy hoại Vương Kiệt?

Sau tuyên bố của Vương Kiệt, nhiều thông tin cho rằng nam diễn viên gây hấn với giới giang hồ nên bị hạ thủ. Bên cạnh đó, hàng loạt cái tên từng có xích mích với Vương Kiệt trong giới như Trương Học Hữu, Thành Long , cha con Tạ Hiền - Tạ Đình Phong, ông chủ công ty Anh Hoàng Dương Thụ Thành... cũng bị liệt vào diện nghi vấn.

Trong đó, Trương Học Hữu trở thành cái tên bị nghi ngờ nhiều nhất bởi khi Vương Kiệt lao dốc vì bị đầu độc, cũng là lúc Thiên vương này ngày càng nổi tiếng. Năm xưa, Trương Học Hữu và Vương Kiệt là đối thủ trong giới và có mối quan hệ không tốt. Trương Học Hữu được cho là người đứng sau tung tin Vương Kiệt sống bê tha, nghiện chè chén và cờ bạc. Theo 1 số nguồn tin, Trương Học Hữu đã bắt tay với ông chủ công ty giải trí Anh Hoàng là Dương Thụ Thành - người vốn không ưa tính cao ngạo của Vương Kiệt - để hãm hại nam ca sĩ này.

Ngoài Trương Học Hữu, cũng có tin trong giới nghệ sĩ cho biết cha con Tạ Hiền - Tạ Đình Phong hoặc Thành Long chính là kẻ đứng sau vụ việc. Cả 3 đều từng có xích mích với Vương Kiệt.

Trương Học Hữu, Dương Thụ Thành, Tạ Đình Phong hay Thành Long từng bị nghi là hung thủ hãm hại Vương Kiệt

Trước nghi vấn hủy hoại cuộc đời đồng nghiệp, Trương Học Hữu, Thành Long, Dương Thụ Thành hay cha con Tạ Hiền - Tạ Đình Phong đều không phản hồi. Cũng do Vương Kiệt không nộp đơn tố cáo nên cảnh sát không thể mở cuộc điều tra. Do đó, nhiều năm qua, hung thủ được Vương Kiệt nhắc đến vẫn là một bí ẩn ở showbiz Trung Quốc.

Hung thủ hạ độc Vương Kiệt mãi là 1 bí ẩn trong showbiz Hoa ngữ

Nguồn: Sina, Sohu



