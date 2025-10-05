Trấn Thành "lạnh nhạt" với Anh Trai Say Hi?

Tối thứ 7 vừa qua, màn đụng độ giờ vàng giữa hai show thực tế hot nhất hiện nay - Anh Trai Say Hi và Running Man Vietnam mùa 3 - đã trở thành tâm điểm bàn luận của khán giả. Cả hai chương trình đều quy tụ dàn cast đình đám, trong đó Trấn Thành là cái tên góp mặt 2 show. Tuy nhiên, điều khiến netizen đặc biệt chú ý lại nằm ở thái độ của nam MC trên mạng xã hội.

Trên trang cá nhân, Trấn Thành liên tục chia sẻ bài viết về Running Man Vietnam – từ poster công bố khởi chiếu đến dòng trạng thái hỏi cảm nhận khán giả sau tập đầu tiên: "Tập 1 đã hăm mấy chế? Có ai fan Bò Biển hả?". Bài đăng này nhanh chóng nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác cùng loạt bình luận sôi nổi. Ngược lại, Anh Trai Say Hi - show thực tế khác mà Trấn Thành đang đảm nhiệm vai trò MC - lại hoàn toàn vắng bóng trên trang cá nhân của anh. Điều này khiến nhiều khán giả thắc mắc: liệu Trấn Thành đang thiên vị Running Man Vietnam?

Trấn Thành đăng bải sau khi Running Man Vietnam lên sóng tập đầu tiên

Trong khi đó, nam MC không có động thái tương tự với Anh Trai Say Hi

Không ít cư dân mạng bày tỏ sự "băn khoăn" về việc nam MC có vẻ ưu tiên một show hơn show còn lại. Một số bình luận nhận định: "Anh Thành đăng Running Man liên tục mà không thấy nhắc gì đến Anh Trai Say Hi luôn", "Chắc Running Man đông người quen hơn nên anh đầu tư quảng bá mạnh tay hơn", hay "Tập nào của Anh Trai Say Hi cũng hot mà anh Thành im re thấy lạ ghê".

Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến lên tiếng bênh vực. Theo đó, Running Man Vietnam vừa trở lại với mùa thứ 3 sau 4 năm tạm ngưng, việc các nghệ sĩ trong dàn cast, đặc biệt là Trấn Thành, đăng bài quảng bá nhiều hơn là điều dễ hiểu. Trong khi đó, Anh Trai Say Hi đã lên sóng đến tập 3, lượng khán giả đã ổn định nên không cần PR rầm rộ. Một fan trung lập bình luận: "Không nên quy chụp anh Thành thiên vị, vì ai cũng hiểu Running Man mới lên sóng nên cần đăng bài cho khán giả theo dõi chứ".

Nhiều khán giả bênh vực Trấn Thành

Thực tế, nếu nhìn lại hành trình trước đó, Trấn Thành từng nhiều lần chia sẻ, ủng hộ các tập Anh Trai Say Hi mùa 2 - thậm chí còn có những lần khen ngợi thí sinh và đội chơi trên sóng. Vì vậy, việc nam MC chưa nhắc đến show trong thời điểm này có thể chỉ là lựa chọn truyền thông tạm thời, chứ không phản ánh sự "thiếu mặn mà".

Ở chiều ngược lại, một số nonfan vẫn cho rằng Trấn Thành - với tư cách là MC gắn bó với cả hai chương trình - nên san sẻ sự ủng hộ đều hơn, tránh để khán giả cảm thấy anh ưu tiên một bên. Dẫu vậy, phần lớn người xem đều đồng tình rằng sự xuất hiện của Trấn Thành tại cả hai sân chơi đã đủ chứng minh tinh thần làm việc bền bỉ và tầm ảnh hưởng của anh trong giới giải trí.