Thời gian vừa qua, chuyện tình cảm của Thúy Ngân - Võ Cảnh thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Cả hai từng nên duyên qua bộ phim "7 năm chưa cưới sẽ chia tay", lộ nhiều hint hẹn hò nhưng gần đây, cặp đôi không cùng xuất hiện như trước.

Gần đây, Thúy Ngân đã đăng tải ảnh trong ngày cúng Tổ nghề sân khấu. Người đẹp 9X xuất hiện cùng Hồ Ngọc Hà và những người bạn. Nhiều người thấy thắc mắc vì Thúy Ngân không sánh đôi cùng Võ Cảnh.



Thúy Ngân đi cúng Tổ nghề cùng bạn bè.

Trên trang cá nhân, Võ Cảnh cũng đăng ảnh đi dâng cúng Tổ nghề sân khấu một mình. Nhiều fan đồn đoán mối quan hệ của Võ Cảnh và Thúy Ngân không còn được như xưa. Vì vậy, họ không còn sánh đôi trong công việc cũng như cuộc sống như trước.

Võ Cảnh đi cúng Tổ nghề một mình.

Thời gian gần đây, dân mạng cũng phát hiện những dấu hiệu lạ từ Thúy Ngân. Cụ thể, thời gian gần đây nữ diễn viên sinh năm 1991 liên tục có những chia sẻ đầy tâm trạng trên mạng xã hội.

Cô viết ở Instagram: "Những điều ngọt ngào nhỏ bé sẽ khiến bạn mỉm cười thay vì trông đợi những thứ lớn lao không bao giờ đến. Tận hưởng từng khoảnh khắc yêu thương xung quanh mình nha" . Ở một story khác, Thúy Ngân chia sẻ hình ảnh chụp phong cảnh và viết dòng chú thích: "Hãy giữ trái tim mình tử tế đến cuối cùng".

Thúy Ngân để lộ dấu hiệu rạn nứt tình cảm.

Đáng chú ý, dù từng xuất hiện thân thiết tại nhiều sự kiện cũng như trong đời sống thường ngày, nhưng hiện tại cư dân mạng phát hiện Thúy Ngân và Võ Cảnh đã không còn theo dõi nhau trên Instagram. Trên mạng xã hội, cả hai cũng không còn chia sẻ hình ảnh chung mà chỉ đăng tải khoảnh khắc riêng. Động thái này khiến nhiều khán giả đặt dấu hỏi về mối quan hệ của cặp đôi.

Từng là cặp đẹp đôi của màn ảnh Việt, Võ Cảnh và Thúy Ngân thường xuyên tương tác, chụp bộ hình tình tứ hoặc livestream bán hàng cùng nhau. Nhiều dân tình mong chờ đám cưới của cặp "tiên đồng ngọc nữ" sẽ được tổ chức ở tương lai gần.

Võ Cảnh và Thúy Ngân thường xuyên tương tác, chụp bộ hình tình tứ hoặc livestream bán hàng cùng nhau.

Võ Cảnh - Thúy Ngân đi chơi cùng hội bạn thân.

Tháng 3, Thúy Ngân chia sẻ hình ảnh được tặng nhẫn kim cương, kèm biểu tượng trái tim và dòng chú thích: “Cảm ơn anh”. Trong ảnh, nữ diễn viên đeo nhẫn ở ngón giữa, phía trước là bóng lưng một người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc xanh.

Võ Cảnh vướng nghi vấn từng cầu hôn Thúy Ngân.

Trùng hợp, cùng thời điểm đó, Võ Cảnh xuất hiện với chiếc áo tương tự, khiến nhiều người suy đoán anh chính là người tặng nhẫn cho Thúy Ngân. Tuy vậy, động thái mới của Thúy Ngân và Võ Cảnh trong thời gian làm fan tò mò, thắc mắc về chuyện tình cảm của họ.