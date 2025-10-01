Ai là "bạn gái bí mật" nhận 150 lá thư tình mùi mẫn từ Kim Soo Hyun?

Vào ngày 30/9, phía Kim Soo Hyun tung "bằng chứng" là 150 bức thư viết cho bạn gái bí mật trong thời gian nhập ngũ. Cô gái này không phải Kim Sae Ron. Bức thư tài tử gửi cho Kim Sae Ron chỉ dưới danh nghĩa người quen, bạn bè.

Thông tin này ngay lập tức làm dậy sóng dư luận, đứng đầu cổng thông tin Naver. Khán giả tỏ ra ngờ vực bởi từ trước đến nay, nhân vật "bạn gái bí mật" chưa từng ra mặt xác nhận chuyện tình cảm với Kim Soo Hyun. Chính vì vậy, cư dân mạng dấy lên nhiều suy đoán về danh tính cô gái nhận 150 bức thư tình này. Cô gái này liệu có thể là ai trong số danh sách "tình tin đồn" dài dằng dặc của Kim Soo Hyun?

Suzy

Tin đồn tình cảm đầu tiên liên quan đến Kim Soo Hyun xuất hiện vào năm 2011, khi anh đóng cặp với Bae Suzy trong bộ phim học đường đình đám Dream High. Sự ăn ý trên màn ảnh khiến nhiều người nghi ngờ họ nảy sinh tình cảm ngoài đời. Các bài báo Hàn Quốc đưa tin họ từng xuất hiện cùng nhau ngoài phim trường, thậm chí có người còn gọi Suzy là “tình đầu” của Kim Soo Hyun.

Những bức ảnh hậu trường thân mật càng làm dấy lên tin đồn, nhưng cả hai nhanh chóng phủ nhận, khẳng định chỉ là bạn diễn. Tin đồn này lắng xuống vào năm 2013, đặc biệt sau khi Suzy công khai hẹn hò với Lee Min Ho năm 2015. Tuy nhiên, đến năm 2025, cáo buộc Soo Hyun “hẹn hò nhiều người cùng lúc” đã khiến tin đồn với Suzy được khơi lại, dù không có bằng chứng cụ thể.

Suzy là tin đồn tình ái đầu tiên của Kim Soo Hyun

Yoona (SNSD)

Đến năm 2012, ánh mắt công chúng đổ dồn vào Yoona (SNSD) khi cô và Kim Soo Hyun cùng tham gia các sự kiện quảng cáo sản phẩm. Ngoại hình “trai tài gái sắc” và lịch trình trùng khớp, như cùng đến Trung Quốc quảng cáo, khiến người hâm mộ đặt câu hỏi về mối quan hệ bí mật. Paparazzi từ Dispatch từng theo dõi, nhưng không tìm được bằng chứng cụ thể. Đại diện cả hai phủ nhận, nhấn mạnh mối quan hệ chỉ là đồng nghiệp. Tin đồn kéo dài đến năm 2014 và tái xuất trong các cáo buộc năm 2025, nhưng vẫn thiếu cơ sở.

Kim Soo Hyun từng vướng tin đồn hẹn hò với Yoona

Ahn So Hee (cựu thành viên Wonder Girls)

Năm 2015, Kim Soo Hyun bị đồn hẹn hò với Ahn So Hee, cựu thành viên Wonder Girls đang chuyển hướng diễn xuất. Cả 2 có chung công ty quản lý Keyeast. Khi đó, Ahn So Hee 23 tuổi và Kim Soo Hyun 27 tuổi, truyền thông nhấn mạnh họ quen nhau qua bạn chung. Thậm chí còn có tin đồn họ muốn kết hôn sau 1 năm hẹn hò.

Cả 2 ngôi sao đều phủ nhận tin đồn này, khẳng định họ chỉ là bạn bè. Vụ việc này được nhắc lại vào năm 2025 khi gia đình Kim Sae Ron cáo buộc Kim Soo Hyun “bắt cá nhiều tay”.

Ahn So Hee là "tình tin đồn" khá nổi tiếng của nam diễn viên

Nana (After School)

Năm 2016, nam diễn viên bị đồn đoán hẹn hò với Nana (After School) sau khi cùng xuất hiện tại các sự kiện thời trang và quảng cáo. Họ còn được cho là mô tả đối phương như "hình mẫu lý tưởng" của mình. Người hâm mộ phân tích tin nhắn từ fanclub, ám chỉ những buổi gặp riêng tư, nhưng không có ảnh hẹn hò trực tiếp.

Rất nhanh chóng, 2 công ty quản lý đã bác bỏ điều này. Đây cũng là thời điểm trước khi Kim Soo Hyun nhập ngũ (2017-2019), nên Nana bị suy đoán là "nữ idol chuyển sang làm diễn viên" hẹn hò với nam diễn viên trong giai đoạn quân ngũ. Điều này thường được phía Kim Soo Hyun, dùng để bác bỏ các cáo buộc liên quan đến Kim Sae Ron, bao gồm cả chuyện viết 150 bức thư tình.

Gương mặt đẹp nhất thế giới Nana cũng từng là tình tin đồn của nam diễn viên

IU

Sau khi xuất ngũ năm 2019, Soo Hyun bị đồn với IU, người cộng tác với anh trong các dự án âm nhạc và phim Broker, Hotel del Luna (2022). Ảnh du lịch chung và bài đăng ca ngợi của IU trên Instagram làm dấy lên nghi vấn, nhưng cả hai khẳng định chỉ là bạn thân. Tin đồn này vẫn kéo dài do "phản ứng hóa học" mạnh mẽ giữa họ.

IU - Kim Soo Hyun là bạn diễn...

... kiêm bạn thân ngoài đời

Seo Ye Ji

Năm 2020, sau khi đóng cặp với Seo Ye Ji trong Điên Thì Có Sao, những cảnh hôn nồng cháy và video hậu trường thân mật khiến khán giả đặt câu hỏi. Cặp đôi này còn có chung công ty quản lý Gold Medalist. Tuy nhiên tin đồn đã chìm xuống vào năm 2021 khi Seo Ye Ji vướng scandal thao túng bạn trai cũ Kim Jung Hyun, điều khiển anh này thô lỗ với bạn diễn Seohyun (SNSD).

Seo Ye Ji - Kim Soo Hyun bị nghi "phim giả tình thật"

Kim Ji Won

Gần đây nhất, Kim Soo Hyun vướng tin đồn "phim giả tình thật" với Kim Ji Won. Lý do đến từ họ có "phản ứng hóa học" quá bùng nổ trong phim Nữ Hoàng Nước Mắt. Dù cặp đôi ra sức phủ nhận nhưng dân tình vẫn bán tín bán nghi. Chỉ đến khi Kim Soo Hyun vướng ồn ào với diễn viên quá cố Kim Sae Ron, tin đồn hẹn hò với Kim Ji Won mới dần chìm.