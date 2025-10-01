5 vòng eo "con kiến" bé tí hon của Kpop: Lisa - Jennie (BLACKPINK) chào thua hết loạt mỹ nhân này!

Trong thế giới Kpop đầy cạnh tranh, vóc dáng hoàn hảo luôn là một "vũ khí bí mật" giúp các nữ idol tỏa sáng trên sân khấu. Đặc biệt, vòng eo thon gọn, nhỏ xíu như "con kiến" không chỉ tạo nên tỷ lệ cơ thể vàng mà còn khiến người hâm mộ phải trầm trồ ngưỡng mộ. Từ những động tác vũ đạo uyển chuyển đến những outfit crop-top gợi cảm, vòng eo siêu nhỏ đã trở thành biểu tượng của vẻ đẹp lý tưởng. Dựa trên các số đo được tiết lộ qua các chương trình truyền hình, photoshoot và chia sẻ từ fan, dưới đây là top 5 nữ idol sở hữu vòng eo nhỏ nhất Kpop, khiến ai cũng phải ghen tị!

Sakura (LE SSERAFIM) - 44cm: "Nữ hoàng eo siêu mỏng"

Sakura Miyawaki, cựu thành viên IZ*ONE nay là "công chúa" của LE SSERAFIM, đã khiến cộng đồng mạng "chấn động" khi tiết lộ vòng eo chỉ vỏn vẹn 44cm (trước khi ăn). Con số này nhỏ đến mức khó tin, đặc biệt với chiều cao 1m63 của cô. Sakura thường xuyên diện những bộ đồ bó sát, khoe eo "thắt đáy lưng ong" rõ nét, kết hợp với cơ bụng săn chắc từ lịch tập luyện khắc nghiệt. Không chỉ eo nhỏ, Sakura còn nổi tiếng với sự kiên trì giảm cân sau thời gian debut, trở thành biểu tượng body "zero fat" của thế hệ 4 Kpop.

Sakura tiết lộ số đo vòng eo của cô là 17 inch - 44cm

Nữ idol đến từ Nhật Bản sở hữu vòng eo nhỏ khó tin

Yuha (cựu thành viên PRISTIN) - 42cm: Kỷ lục đo trên sóng truyền hình

Yuha, thành viên của nhóm PRISTIN (đã tan rã năm 2019), đã tạo nên khoảnh khắc "sốc nặng" trên chương trình Weekly Idol khi vòng eo của cô được đo chỉ 16,6 inch, tương đương 42cm. Đây là một trong những số đo nhỏ nhất từng được công bố công khai trong lịch sử Kpop. Với thân hình mảnh mai và đôi chân dài miên man, Yuha từng được ví như "búp bê sống". Dù nhóm không còn hoạt động, kỷ lục eo "con kiến" của cô vẫn được fan nhắc đến như một huyền thoại, chứng minh sức hút của vẻ đẹp tự nhiên kết hợp chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt.

Kết quả đo trực tiếp trên truyền hình cho thấy Yuha sở hữu vòng eo chỉ 16,6 inch, tương đương 42cm

Đáng tiếc là PRISTIN đã tan rã và Yuha không còn là idol

Bona (WJSN) - 46cm: Eo nhỏ đến mức ngỡ ngàng

Thành viên WJSN Bona, sở hữu vòng eo chỉ 18 inch (khoảng 46cm), một con số khiến nhiều người phải há hốc mồm. Bạn thân Jisoo nổi tiếng với visual "tiên nữ" và body cân đối, thường xuyên khoe eo qua các MV như Boogie Up hay Save Me, Save You. Cô duy trì vóc dáng nhờ yoga và pilates hàng ngày, giúp vòng eo không chỉ nhỏ mà còn săn chắc, không một chút mỡ thừa. Bona từng chia sẻ rằng cô ăn nhiều bữa nhỏ để giữ năng lượng cho lịch trình dày đặc, biến vòng eo thành "điểm nhấn" giúp cô nổi bật giữa dàn sao Kpop.

Bona có eo nhỏ đến mức được ví như tờ giấy A5

Son Naeun (Apink) - 48-51cm: Body "chuẩn chai Coca" của gen 2

Son Naeun, visual đỉnh cao của Apink, là nữ idol thế hệ 2 nổi tiếng với vòng eo dao động từ 48-51cm. Được mệnh danh là "body chuẩn chai Coca" nhờ eo nhỏ, hông nở và chân thẳng tắp, Naeun từng khiến fan "phát cuồng" qua các shoot hình bikini và outfit hở eo. Thời debut, cô chỉ ăn salad để giữ dáng, nhưng nay Naeun cân bằng bằng chế độ tập gym và cardio. Vẻ đẹp của cô không chỉ dừng ở eo nhỏ mà còn ở sự quyến rũ tự nhiên, giúp Apink chinh phục hàng triệu trái tim.

Naeun không ngại đo eo trực tiếp trên sóng truyền hình

Cô được mệnh danh là mỹ nhân có thân hình chuẩn chai Coca

Mina (cựu thành viên AOA) - 48cm: "Nữ thần eo nhỏ" lừng danh

Mina, cựu thành viên AOA, từng được tung hô là "người sở hữu vòng eo nhỏ nhất làng giải trí Hàn" với chỉ 48cm. Thời đỉnh cao, Mina nổi tiếng qua các MV như Miniskirt và Like a Cat, nơi eo nhỏ xíu của cô trở thành tâm điểm. Để đạt được con số này, Mina áp dụng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt: nhảy dây 10.000 cái thay bữa sáng và chỉ uống nước bí ngô cho bữa tối. Dù đã rời nhóm năm 2019, vòng eo "con kiến" của Mina vẫn là nguồn cảm hứng cho nhiều idol sau này, chứng minh sức mạnh của sự kiên trì.

Mina là nữ thần eo nhỏ nức tiếng 1 thời

Lisa - Jennie (BLACKPINK) biến mất giữa dàn mỹ nhân

Bộ đôi Jennie - Lisa được biết đến với biệt danh "thánh body". Quả đúng là họ có thân hình chuẩn từng centimet, vòng eo thon gọn hút mắt. Nhưng hóa ra, thế vẫn là chưa đủ để lọt vào danh sách này.

Với Lisa, nhà thiết kế Moo Asava nói vòng eo của cô khi làm trang phục LALISA MV rời vào khoảng 22.5 inch (57,15 cm). Sau đó, khi Lisa xuất hiện trong một sự kiện trang trọng ở Buckingham Palace, vòng eo của cô giảm xuống còn khoảng 22 inch (55,8 cm). Nhìn chung, Lisa luôn duy trì vòng eo ở mức dưới 60cm nhưng như thế vẫn còn cách các mỹ nhân eo nhỏ nhất Kpop ở 1 khoảng cách rất xa.

Về phần Jennie, các nguồn tin nói vòng eo nhỏ nhắn của cô rơi vào khoảng 23-24 inch (58-61 cm). Tỷ lệ cơ thể đỉnh cao, vòng hông rộng góp phần giúp eo Jennie trông nhỏ nhắn hơn thực tế rất nhiều.

Lisa...

... và Jennie có vòng eo nhỏ nhưng vẫn phải chào thua các mỹ nhân kể trên



