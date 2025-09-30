Kim Soo Hyun viết 150 lá thư cho bạn gái nhưng không phải Kim Sae Ron, khán giả phẫn nộ: "Thế là ngoại tình à?"

Sau quãng thời gian tạm yên ắng, drama Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron nóng trở lại khi đại diện pháp lý lên tiếng thông báo nam diễn viên đã viết 150 lá thư dạng nhật ký cho bạn gái bí mật trong lúc nhập ngũ. Cô gái này không phải là Kim Sae Ron. Việc gửi thư này kéo dài từ tháng 10/2017 cho đến tháng 7/2019. Kim Soo Hyun không gửi qua đường bưu điện do lo ngại bảo mật và thất lạc, nên anh trực tiếp đưa cho bạn gái đọc mỗi kỳ nghỉ phép, và cô cũng gửi lại thư trao đổi.

Luật sư Ko Sang Rok - đại diện pháp lý của Kim Soo Hyun tiết lộ những bức thư này chứa đựng nỗi nhớ nhung tha thiết, sự hối tiếc vì không thể ở bên bạn gái, những kỷ niệm trong quãng thời gian yêu nhau và những dự định cụ thể cho tương lại. Lá thư Kim Soo Hyun gửi cho Kim Sae Ron chỉ trên danh nghĩa người quen, bạn bè.

Ông công bố 1 số nội dung như vào ngày 6/4/2018, nam diễn viên "thú nhận nỗi đau khi không thể viết tên thật của người yêu trong một thời gian dài". Đến ngày 30/7/2018, Kim Soo Hyun viết: "Tôi chắc chắn sẽ đi du lịch cùng cô ấy vào khoảng thời gian này năm sau. Tôi muốn làm những điều mới mẻ, những điều tôi chưa từng làm trước đây, tất cả cùng cô ấy. Chúng tôi sẽ đi thật xa, thật lâu, luôn luôn như vậy. Tôi muốn chúng tôi trân trọng và yêu thương nhau vô bờ bến, nhưng cũng muốn cùng nhau tranh cãi, hòa giải, hờn dỗi và trải nghiệm thật nhiều điều".

Đến ngày 3/8 cùng năm, tài tử Queen Of Tears viết: "Mỗi ngày trong đơn vị đều như 1 cú sốc với thực tại, nhưng rõ ràng là tôi đang đối xử với cô ấy tốt hơn trước khi nhập ngũ... Tôi luôn nhớ cô ấy và muốn gặp cô ấy. Tôi rất biết ơn vì có thể làm cô ấy cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Tôi cũng tự vấn bản thân rất nhiều. Tôi biết ơn mỗi ngày vì cô ấy đang chờ đợi tôi".

Luật sư Ko Sang Rok bình luận về những trang nhật ký này: "Đây là những phản ánh chân thực về suy nghĩ và hoàn cảnh nội tâm của anh ấy vào thời điểm đó. Chúng không thể bịa đặt và có độ tin cậy cao làm bằng chứng pháp lý". Luật sư này giải thích 150 lá thư chứng minh rằng Kim Soo Hyun luôn nhớ về bạn gái thực sự của mình trong thời gian nhập ngũ.

Ông tiếp tục bình luận bức thư gửi Kim Sae Ron mang bản chất khác. Đây không phải thư gửi người yêu, mà là tập hợp những suy ngẫm về cuộc sống quân ngũ và kế hoạch sau khi xuất ngũ. Vào thời điểm đó, Kim Soo Hyun gửi thư cho nhiều người quen để duy trì sự kết nối với thế giới bên ngoài và Kim Sae Ron chỉ là 1 trong số những người quen này. Luật sư Ko Sang Rok cho rằng cụm từ "anh nhớ em" trong bức thư xét theo ngữ cảnh là để bộc lộ sự thất vọng trong cuộc sống quân đội và khao khát được nghỉ phép. Thái độ của bức thư này được cho là thiếu nồng nhiệt hơn hẳn những bức thư Kim Soo Hyun gửi bạn gái.

Luật sư nhấn mạnh rằng "chuyến du lịch sau xuất ngũ" mà Kim Soo Hyun viết trong thư gửi Kim Sae Ron không phải chuyến đi một mình đến Nhật Bản và Bắc Âu. Thực chất, đây là chuyến du lịch của Kim Soo Hyun và bạn gái như trong lá thư viết ngày 30/7/2018. Cuối cùng, luật sư này kết luận xét đến những bức ảnh và bưu thiếp được công bố cho thấy cặp đôi bắt đầu hẹn hò vào nửa cuối năm 2019, khi Kim Sae Ron đã trưởng thành. Nếu họ yêu nhau từ lúc Kim Sae Ron là trẻ vị thành niên thì hẳn phải có thêm những bằng chứng khác từ thời điểm đó. Tuy nhiên không có những bằng chứng rõ ràng trong giai đoạn đó, còn bằng chứng công khai cho thấy Kim Sae Ron - Kim Soo Hyun yêu nhau khi đã trưởng thành.

Thông tin này làm dậy sóng xứ Hàn, đứng đầu cổng thông tin Naver trong ngày 30/9. Những tưởng đây là 1 động thái "cao tay", nhưng nước đi này lại không cứu được danh tiếng vốn đã sụp đổ của Kim Soo Hyun. Nhiều netizen cho rằng 150 bức thư nhưng không có tên người nhận không thể được coi là bằng chứng xác đáng. Đến nay, nhân vật "bạn gái bí mật" này chưa từng ra mặt để xác nhận chuyện tình cảm với Kim Soo Hyun.

Thậm chí ngay cả khi Kim Soo Hyun viết 150 lá thư cho bạn gái nhưng vẫn viết thư cho Kim Sae Ron với lời lẽ mùi mẫn còn bị cho là "ngoại tình". Việc tiết lộ chuyện này hoàn toàn không thể "tẩy trắng" được cho nam diễn viên: "Trên thế giới này có thứ gọi là lừa dối", "Bất kể anh ta có viết bao nhiêu lá thư cho người khác thì điều đó cũng không thay đổi được việc anh ta đã cố gắng tiếp cận một trẻ vị thành niên", "Vậy là anh ta ngoại tình à? Anh ta có ngốc không? Anh ta không biết việc công khai chuyện này sẽ càng làm tổn hại hình ảnh của mình hơn sao?", "Ồ, viết thư cho cô gái khác khi đang có bạn gái sao?"...

Đã nhiều tháng trôi qua nhưng vụ kiện tụng giữa Kim Soo Hyun với Viện Garo Sero và gia đình Kim Sae Ron gần như "giậm chân tại chỗ", chưa có kết quả điều tra chính thức. Các phiên tòa tố tụng và xét xử không diễn ra, cảnh sát từ chối tiết lộ thêm chi tiết để tránh ảnh hưởng tới các bên liên quan. Với tiến trình này, ngày sự thật phía sau sự ra đi của cố diễn viên xấu số Kim Sae Ron và những cáo buộc tiêu cực liên quan đến đời tư của Kim Soo Hyun, được làm sáng tỏ vẫn còn xa.

Ngày nào cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên chưa được làm rõ, Kim Soo Hyun chắc chắn không thể quay lại showbiz. Thậm chí đến nay cũng không ai nắm chắc nam diễn viên này có giành được phần thắng trong cuộc chiến pháp lý với Viện Garo Sero và gia đình Kim Soo Hyun hay không. Cho dù có thắng kiện, hình ảnh của tài tử hạng S này trong mắt công chúng cũng đã trở nên xấu đi. Không còn là ngôi sao có đời tư trong sạch, vụ lùm xùm vừa qua chắc chắn sẽ đeo bám Kim Soo Hyun đến hết sự nghiệp.

Kim Soo Hyun không chỉ sụp đổ hình ảnh mà sụp đổ tài chính sau khi dính drama đời tư ầm ĩ. Tính đến hiện tại, tổng số tiền bồi thường nam diễn viên được yêu cầu trả cho các nhãn hàng là 7,3 tỷ won (gần 138 tỷ đồng). Chưa kể, anh còn phải đền bù tổn thất cho các dự án phim ảnh. Trong đó, mức phạt của Disney+ dành cho anh có thể lên đến 18 tỷ won đến tối đa 180 tỷ won (từ 341 tỷ đồng đến 3.400 tỷ đồng). Đầu tháng 7, Kim Soo Hyun được cho là đã phải bán đi 1 căn hộ trị giá 6,1 triệu USD (161 tỷ đồng) vì "cháy túi", cần tiền xoay xở trả tiền đền bù cho nhãn hàng và đóng phí kiện tụng liên quan đến bê bối với Kim Sae Ron. Đến nay, công ty Gold Medalist còn bị cáo buộc gian lận tài chính và Kim Soo Hyun có vai trò mờ ám trong hoạt động kinh doanh. Nếu các cáo buộc là thật, tài tử này có thể đối mặt với việc bị điều tra thuế, truy cứu trách nhiệm pháp lý nếu bị phát hiện che giấu thu nhập hoặc sử dụng hình ảnh để thao túng thị trường đầu tư.

Hiện tại, không ai biết Kim Soo Hyun đang ở đâu để "tránh bão" dư luận. Kể từ buổi họp báo đẫm nước mắt cuối tháng 3, nam diễn viên sinh năm 1988 hoàn toàn biến mất trước công chúng. Có thông tin cho rằng Kim Soo Hyun đang ở Hàn Quốc, nhưng cũng có tin đồn khác cho biết anh đã lặng lẽ ra nước ngoài sống và đang trong trạng thái tạm ngừng hoạt động nghệ thuật vô thời hạn. Không ai rõ nam diễn viên ở đâu, bao giờ sẽ quay lại showbiz.