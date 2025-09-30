Trong ký ức của nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc, tuổi 50 là quãng thời gian nhiều chông chênh: làm nghề chăm chỉ, được khán giả biết tên, nhưng đến một căn nhà nhỏ 12m² ông cũng không mua nổi. Ấy vậy mà gần hai thập kỷ sau, ở tuổi ngoài 60, nam nghệ sĩ đã có thể an tâm sống trong ngôi nhà riêng, lại sở hữu thêm vài bất động sản nhờ lối sống tiết kiệm, kiên trì vượt qua biến cố.

Một đời theo nghề diễn

Tiểu Bảo Quốc tên thật là Đỗ Phước Hậu, sinh năm 1962. Xuất thân từ cải lương, ông nhanh chóng bén duyên với sân khấu kịch, hài và truyền hình. Nghệ danh “Tiểu Bảo Quốc” do soạn giả Đào Việt Anh đặt cho, vì dáng vẻ và cách diễn của ông gợi nhớ đến NSƯT Bảo Quốc.

Khán giả thế hệ 8x, 9x vẫn còn nhớ đến ông qua những tiểu phẩm trong Trong nhà ngoài phố, Câu chuyện pháp luật… Gương mặt hiền lành, lối diễn dí dỏm nhưng duyên dáng giúp ông tạo được chỗ đứng trong lòng công chúng. Thế nhưng, đằng sau ánh đèn sân khấu, cuộc sống của Tiểu Bảo Quốc lại không hề bằng phẳng.

Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc.

Tuổi 50 "mơ căn nhà 12m2"

Ông từng thẳng thắn chia sẻ: "Đến năm 50 tuổi chỉ ước có một ngôi nhà 12m², không giấy tờ cũng được, để hai cha con sống cùng nhau. Vậy mà cũng không mua nổi", nguồn Dân trí.

Thời điểm đó, cải lương xuống dốc, việc diễn kịch, đóng phim không đều. Có lúc, ông phải chạy xe, buôn ve chai, làm đủ nghề phụ để trang trải cuộc sống. Ngôi nhà duy nhất ông có thể nương tựa là căn nhà cũ gia đình để lại. Nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến nghệ sĩ tưởng chừng nổi tiếng vẫn phải đối diện với cảnh thiếu thốn như bao người lao động bình thường.

Bị lừa mua đất, cú ngã đau của người nghệ sĩ

Năm 2012, khi gom góp được chút vốn liếng, Tiểu Bảo Quốc quyết định mua đất ở vùng ven. Thế nhưng ông bị môi giới nâng giá, bán đắt gấp đôi thị trường. Phát hiện ra mình bị lừa, ông suy sụp, thậm chí có lúc muốn bỏ nghề vì quá thất vọng.

May mắn thay, nhờ bạn bè chỉ dẫn, ông dần biết cách xoay xở, phân lô bán lại hoặc giữ đất để không bị lỗ nặng. Từ một cú ngã đau, ông học được bài học quý giá: Cẩn trọng trong giao dịch và kiên nhẫn gầy dựng lại từ đầu.

U70 có ba căn nhà, hai mảnh đất và một cuộc sống giản dị

Ở tuổi ngoài 60, Tiểu Bảo Quốc đã có thể mỉm cười khi nhìn lại hành trình của mình. Theo Thanh Niên nhờ tích góp chắt chiu, ông hiện sở hữu ba căn nhà nhỏ ở vùng ven TP.HCM – trong đó một căn để không, hai căn cho thuê – cùng hai mảnh đất ở Tây Ninh với diện tích hàng nghìn mét vuông.

Dẫu có của ăn của để, nam nghệ sĩ vẫn giữ lối sống giản dị: đi xe máy, ăn mặc mộc mạc, không phô trương. Ông tâm niệm: "Làm được bao nhiêu, tôi chắt mót để dành, không dám ăn xài phung phí". Với ông, tiết kiệm không phải để giàu sang mà để tuổi già không phải phụ thuộc vào ai.

Hiện nay, Tiểu Bảo Quốc vẫn nhận phim, tham gia các sitcom, kịch ngắn. Nhưng ông chọn lọc kịch bản kỹ càng, ưu tiên tác phẩm có thông điệp nhân văn hơn là chạy theo cát sê cao. Đồng thời, ông chú trọng giữ gìn sức khỏe, tập thể dục đều đặn, hạn chế thức khuya để giữ tinh thần minh mẫn phục vụ nghề diễn.

Hôn nhân đổ vỡ và hành trình “gà trống nuôi con”

Một dấu mốc buồn trong đời ông là cuộc hôn nhân đổ vỡ. Trong đêm mưa, ông từng bế con trai rời nhà, lòng quặn thắt khi tương lai mịt mờ. Từ đó, hơn 20 năm, ông một mình nuôi con khôn lớn, vừa lo cơm áo vừa làm chỗ dựa tinh thần.

Hiện con trai ông đã trưởng thành, theo nghề thiết kế đồ họa. Hai cha con xem nhau như bạn bè, có thể chia sẻ hầu hết mọi chuyện trong cuộc sống. Đó cũng là niềm an ủi lớn nhất mà Tiểu Bảo Quốc có được sau nhiều thăng trầm.