Quốc Trường sinh năm 1988 tại Cần Thơ. Anh từng trải qua những ngày tháng cơ cực khi gia đình gặp khó khăn về kinh tế. Từ nhỏ, Quốc Trường đã phải làm nhiều công việc như phụ hồ, bán vé số để phụ giúp bố mẹ. Chính trải nghiệm đó đã hình thành ở anh tính cách kiên trì, bản lĩnh và khát vọng vươn lên.