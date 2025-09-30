MC Thanh Mai cầu cứu

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội có mưa to và rất to. Mưa lớn liên tục trút xuống từ sáng khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu.

Người dân di chuyển khó khăn trong mưa lớn. Phần lớn những người đi xe máy buộc phải tắt máy, dắt xe qua khu vực bị ngập để tránh chết máy. Với những khu vực ngập sâu, các phương tiện gần như không thể di chuyển. Nhiều người mắc kẹt giữa đường vì phương tiện chết máy do nước ngập.

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu trong ngày 30/9. Ảnh: Đức Nguyễn.

MC Nguyễn Thị Thanh Mai của VTV cũng bị mắc kẹt trong cơn mưa lớn ở Hà Nội. "Mọi người gọi cứu hộ giúp tôi. Tôi cần cứu hộ ở 105 G2 Thái Thịnh - cổng Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Xe tôi bị ngập nước quá bánh xe, trong khi ở đây vẫn mưa và lượng nước vẫn dâng cao", nữ MC đăng bài cầu cứu trên trang cá nhân.

Nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng, liên tục hỏi thăm tình trạng của nữ MC. Một số khác cho cô lời khuyên, an ủi nữ MC trong lúc khó khăn. "Chị cố gắng chờ nhé vì giờ có xe cứu hộ họ cũng không đi được", "Tắc đường toàn bộ Hà Nội và Cảnh sát giao thông đang điều tiết. Lúc này, điều quan trọng nhất là giữ an toàn cho bản thân", "Mai cứ đóng cốp, viết giấy rồi để taplo kèm số điện thoại, khoá xe rồi di chuyển về nhà. Khi về đến nhà gọi được đơn vị nào chị gửi địa chỉ đỗ xe để họ qua cẩu. Hiện giờ không có cứu hộ, mà ngập họ cũng không vào được"... là những bình luận của khán giả dành cho Thanh Mai.

MC Thanh Mai mắc kẹt trong cơn mưa lớn ở Hà Nội.

Tuy nhiên, sau khoảng một tiếng kêu gọi trên mạng xã hội, MC Thanh Mai vẫn chưa được cứu hộ, mắc kẹt lại trên phố Thái Thịnh. "Khu vực Thái Thịnh giao thông tê liệt. Mọi người đừng đi vào nữa vì đều chết máy. Dù đã gọi hơn 100 đầu mối cứu hộ, nhưng xe của tôi vẫn chưa được tiếp cận", MC Thanh Mai chia sẻ.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, trong chiều và tối nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Do đó, tình hình úng ngập sẽ diễn ra trên diện rộng.