Nhìn Nghệ An sau bão mà muốn khóc!

Quảng Trường Bình Minh, phường Cửa Lò, Nghệ An - nơi từng là biểu tượng sôi động của du lịch biển miền Trung - nay chỉ còn là một đống ngổn ngang sau khi cơn bão số 10 quét qua với sức tàn phá khủng khiếp. Khắp nơi đều là rác, gạch đá ngổn ngang, cây cối đổ gãy và những mảng bê tông bong tróc.

Quảng trường Bình Minh sau cơn bão số 10 (Ảnh: Như Hoàn)

Khắp nơi là những mảnh gạch vỡ vụn (Ảnh: Như Hoàn)

Nhiều người không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng diễn ra trước mắt (Ảnh: Như Hoàn)

Gió thổi bay những công trình xây dựng (Ảnh: Như Hoàn)

Những cột đèn trang trí đổ rạp (Ảnh: Như Hoàn)

Từ sáng sớm, rất nhiều người dân quay lại quảng trường sau bão với ánh mắt xót xa. Bức tượng “Cánh buồm” đặc biệt bị nghiêng lệch, bề mặt bong tróc, nền gạch xung quanh nứt toác như bị xé. Sóng lớn kết hợp với triều cường đã khiến hệ thống kè biển bị xói lở nghiêm trọng. Gạch lát nền quảng trường bị bong tróc, xô lệch. Những mảng bê tông vốn kiên cố cũng bị gãy vụn, vương vãi khắp nơi.

Nhiều cột đèn trang trí dọc tuyến đường Bình Minh bị quật đổ, trơ trọi giữa nền gạch vỡ. Hệ thống chiếu sáng công cộng cũng không còn hoạt động do bị nước mưa làm chập cháy. Những tấm pano, áp phích tuyên truyền quanh quảng trường bị gió giật bay, rách nát, để lại các khung sắt cong vẹo, chỏng chơ.

Anh Nguyễn Văn Cảnh (47 tuổi, sống gần khu quảng trường) chia sẻ: “Tôi sống ở đây mấy chục năm rồi mà chưa bao giờ thấy cảnh tượng như thế này. Quảng trường là nơi cả nhà tôi ra ngồi mỗi tối, giờ thì tan nát hết. Xót quá chú ạ"

Tại khu vực biển Cửa Lò, những tấm bảng hiệu, biển quảng cáo gần như đã bị phá huỷ hoàn toàn. Mảnh vỡ của các công trình xây dựng, mảnh tôn, tấm kính vương vãi khắp các con đường. Cây cối vẫn đổ ngổn ngang trên các con đường.

Những tấm biển hiệu bị cơn bão quật đổ (Ảnh: Như Hoàn)

Cả những cây lớn cũng bật gốc

Những sân khấu dựng ven biển cũng bị phá huỷ

Tất cả chỉ còn lại một đống đổ nát

Người dân đang cố gắng sửa chữa sau cơn bão

Cửa kính của những nhà hàng, khách sạn ven biển gần như bị phá huỷ hoàn toàn

Công nhân môi trường đang cố gắng dọn dẹp sau bão

Mảnh vỡ vương vãi khắp nơi

Theo số liệu báo cáo nhanh, toàn tỉnh Nghệ An có gần 20.000 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng; hàng nghìn héc-ta lúa, hoa màu bị thiệt hại. Mưa bão số 10 đã khiến 1 người trên địa bàn tỉnh Nghệ An tử vong.

Báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đến chiều 29/9 cho biết, ảnh hưởng của mưa bão số 10 (bão Bualoi) đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn. Theo đó, mưa bão đã khiến 1 người tử vong, 10 nhà ở bị sập hoàn toàn, hơn 720 nhà hư hỏng và 19.225 nhà bị tốc mái.

Ngoài ra bão số 10 cũng khiến hơn 2.200 nhà bị ngập nước. Bão số 10 càn quét qua đã khiến 43 điểm trường học, 18 cơ sở y tế bị thiệt hại. Ngành nông nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề khi hơn gần 2.300ha lúa, 2.5000 rau màu; hơn 3.000ha cây trồng lâu năm, hằng năm bị thiệt hại.

Ngoài ra gần 16.000 con gia súc, gia cầm; hơn 2.600 ha diện tích ao hồ nhỏ bị thiệt hại... Hơn 1.100 cột điện gãy đổ, hai trạm điện hư hỏng, khiến nhiều địa phương đang bị mất điện cục bộ gây khó khăn về sinh hoạt. Các tuyến Quốc lộ 7, 46, 48 và các tuyến tỉnh lộ bị sạt lở rất nhiều điểm, gây ách tắc giao thông.

Trong khi đó, hàng loạt trụ sở UBND các xã, phường, cổng chào, phân xưởng bị tốc mái, hư hỏng. Trước những thiệt hại lớn do bão số 10 gây ra, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, sở, ngành tập trung khắc phục hậu quả sau bão; hỗ trợ đưa người dân tại nơi sơ tán trở về nhà bảo đảm an toàn. Tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo, huy động lực lượng “4 tại chỗ” khắc phục hệ thống giao thông, điện liên lạc, trường, trạm, tài sản của Nhân dân. Trong đó, ưu tiên chữa ngay các trường học, cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng do bảo để đảm bảo học sinh trở lại trường và đảm bảo việc khám chữa bệnh cho Nhân dân.