Minh Đức/VTC News, Theo vtcnews.vn 12:22 30/09/2025
Hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn tại Hà Nội, nhiều tuyến đường biến thành sông, xe chết máy la liệt khiến dòng người nối đuôi nhau dắt bộ qua đoạn ngập.

Loạt tuyến phố Hà Nội ngập nặng, người dân bì bõm dắt xe dưới mưa lớn- Ảnh 1.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 Bualoi, Hà Nội mưa lớn diện rộng từ đêm 29/9 đến sáng 30/9, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu.

Loạt tuyến phố Hà Nội ngập nặng, người dân bì bõm dắt xe dưới mưa lớn- Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, lúc 8h30, tại trục đường Châu Văn Liêm (hướng đi đại lộ Thăng Long), nhiều đoạn nước ngập đến 40cm. Ô tô, xe máy dồn về phần đường cao sát dải phân cách để tránh bị chết máy.

Loạt tuyến phố Hà Nội ngập nặng, người dân bì bõm dắt xe dưới mưa lớn- Ảnh 3.

Đường ngập khiến việc di chuyển của người dân trong giờ cao điểm sáng gặp nhiều khó khăn.

Loạt tuyến phố Hà Nội ngập nặng, người dân bì bõm dắt xe dưới mưa lớn- Ảnh 4.

Trục đường Lê Đức Thọ - Lê Quang Đạo, trước sân vận động Mỹ Đình, biến thành biển nước.

Loạt tuyến phố Hà Nội ngập nặng, người dân bì bõm dắt xe dưới mưa lớn- Ảnh 5.

Mực nước trên tuyến đường này ngập phổ biến 20-30cm, có đoạn lên đến 40cm.

Loạt tuyến phố Hà Nội ngập nặng, người dân bì bõm dắt xe dưới mưa lớn- Ảnh 6.

Mưa lớn và ngập đúng giờ cao điểm sáng khiến tuyến đường Lê Quang Đạo rơi vào ùn tắc kéo dài.

Loạt tuyến phố Hà Nội ngập nặng, người dân bì bõm dắt xe dưới mưa lớn- Ảnh 7.

Loạt tuyến phố Hà Nội ngập nặng, người dân bì bõm dắt xe dưới mưa lớn- Ảnh 8.

Dòng xe nối đuôi nhau nhích từng chút một, tận dụng phần cao của đường để tránh nguy cơ chết máy.

Loạt tuyến phố Hà Nội ngập nặng, người dân bì bõm dắt xe dưới mưa lớn- Ảnh 9.

Loạt tuyến phố Hà Nội ngập nặng, người dân bì bõm dắt xe dưới mưa lớn- Ảnh 10.

Nhiều xe chết máy, người dân phải xuống xe dắt bộ bì bõm lội qua đoạn ngập.

Loạt tuyến phố Hà Nội ngập nặng, người dân bì bõm dắt xe dưới mưa lớn- Ảnh 11.

Loạt tuyến phố Hà Nội ngập nặng, người dân bì bõm dắt xe dưới mưa lớn- Ảnh 12.

Loạt tuyến phố Hà Nội ngập nặng, người dân bì bõm dắt xe dưới mưa lớn- Ảnh 13.

Loạt tuyến phố Hà Nội ngập nặng, người dân bì bõm dắt xe dưới mưa lớn- Ảnh 14.

Tại tuyến đường Hoàng Quốc Việt hướng đi Phạm Văn Đồng (đoạn trước cổng trường Đại học Điện Lực) cũng xảy ra tình trạng ngập nặng.

Loạt tuyến phố Hà Nội ngập nặng, người dân bì bõm dắt xe dưới mưa lớn- Ảnh 15.

Công nhân xí nghiệp thoát nước túc trực và đặt biển cảnh cáo nơi ngập sâu.

Loạt tuyến phố Hà Nội ngập nặng, người dân bì bõm dắt xe dưới mưa lớn- Ảnh 16.

Mực nước ở đây dâng cao 30-40 cm.

Loạt tuyến phố Hà Nội ngập nặng, người dân bì bõm dắt xe dưới mưa lớn- Ảnh 17.

Loạt tuyến phố Hà Nội ngập nặng, người dân bì bõm dắt xe dưới mưa lớn- Ảnh 18.

Sinh viên bì bõm lội nước tới trường trong sáng 30/9.

Loạt tuyến phố Hà Nội ngập nặng, người dân bì bõm dắt xe dưới mưa lớn- Ảnh 19.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, Hà Nội hôm nay tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

