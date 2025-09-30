Hà Nội hôm nay: Mưa ngập kinh hoàng khắp nơi!

Ảnh hưởng từ bão số 10 Bualoi, tại Hà Nội ghi nhận lượng mưa lớn trên diện rộng từ tối 29/9 đến sáng sớm nay. Nhiều khu vực ngập sâu khiến hàng loạt phương tiện bị chết máy. Người đi xe máy buộc phải dắt bộ giữa dòng nước hoặc tìm cách đưa xe lên vỉa hè, chờ nước rút mới có thể tiếp tục di chuyển.

Ghi nhận tại khu vực Nguyễn Huy Tưởng, mưa lớn khiến cả đường ngập sâu (Ảnh: Lê Trung)

Nhiều người buộc phải dắt xe di chuyển trên đường dưới mưa (Ảnh: Lê Trung)

Nước ngập đến ngang bánh xe ô tô (Ảnh: Lê Trung)

Bầu trời Hà Nội tối sầm dù đang giữa trưa (Ảnh: Lê Trung)

Dép, chai lọ... trôi giữa dòng nước (Ảnh: Lê Trung)

Tương tự, tại con đường Nguyễn Tuân gần đó cũng xảy ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng (Ảnh: Lê Trung)

Cả con phố như biến thành sông sau trận mưa lớn

Chiếc xe buýt "tạo sóng" khi đi qua

Nước dâng cao qua bánh xe máy

Không chỉ xe máy, nhiều ô tô khi đi qua đoạn ngập đã tạo thành những đợt sóng lớn, hất tung nước lên người đi đường. Cảnh tượng phố biến thành sông, người dân bì bõm trong nước tái diễn ở nhiều tuyến đường vốn là “điểm đen” ngập úng của Hà Nội mỗi khi mưa lớn.

Theo ghi nhận, một số khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề gồm: Cầu Giấy, Láng, Giảng Võ, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Hà Đông, Từ Liêm… Nhiều đoạn đường ngập sâu khiến giao thông gần như tê liệt trong giờ cao điểm buổi sáng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và rạng sáng nay Hà Nội đã có mưa lớn diện rộng, nhiều nơi mưa rất to dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ. Dự báo trong chiều và tối 30/9, mưa sẽ còn tiếp diễn, một số khu vực có khả năng xảy ra mưa rất to.

Theo bản tin lúc 11 giờ ngày 30/9, ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và radar thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu vẫn tồn tại và tiếp tục phát triển mạnh trên nhiều khu vực như Thượng Cát, Đông Ngạc, Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Phương, Tây Mỗ, Hà Đông, Thanh Liệt, Kiến Hưng, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Yên Hoà, Láng, Giảng Võ...

Cảnh báo: Từ 11h đến 15h hôm nay, các khu vực nói trên và lân cận nội thành Hà Nội tiếp tục có mưa rào, dông kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường trong thời điểm mưa lớn để đảm bảo an toàn, đồng thời chủ động phương án bảo vệ phương tiện, tài sản khi di chuyển hoặc để ngoài trời.