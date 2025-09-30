Diệu Nhi gây tranh cãi vì hành động giỡn quá đà trên sóng truyền hình

Vừa qua, trong tập 8 của chương trình Sao Nhập Ngũ 2025, một tình huống giữa Diệu Nhi và Trang Pháp đã trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng. Khi tham gia phần thi đối kháng trên sân, Diệu Nhi bất ngờ sử dụng chiêu "lạ" là cố tình lè lưỡi liếm đối thủ để gây khó chịu, đồng thời còn có hành động trây trét nước bẩn lên người khác. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và khiến khán giả nổ ra tranh luận gay gắt.

Diệu Nhi gây tranh cãi vì hành động quá đà với Trang Pháp

Không ít người cho rằng, dù mục đích của Diệu Nhi là tạo ra sự vui nhộn, hài hước để làm nóng không khí chương trình, nhưng việc dùng lưỡi hay những chiêu trò mang tính phản cảm lại không phù hợp, đặc biệt khi chương trình có khán giả là trẻ nhỏ theo dõi.

Khán giả cho rằng nghệ sĩ có quyền sáng tạo tình huống giải trí, nhưng cũng cần giữ chừng mực nhất định, tránh gây ảnh hưởng đến hình ảnh quân ngũ cũng như tạo tác động xấu trong nhận thức của khán giả trẻ.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến ngược lại cho rằng khán giả không nên quá khắt khe. Những tình huống lên sóng đều đã được ekip kiểm duyệt và đưa vào với chủ đích tạo điểm nhấn giải trí. Bên cạnh kỷ luật nghiêm ngặt, môi trường quân ngũ khi được tái hiện trong một chương trình truyền hình cũng có những khoảnh khắc vui đùa để khán giả cảm nhận rõ sự đa chiều. Theo một số khán giả, việc Diệu Nhi tung hứng cùng Trang Pháp không đến mức quá đáng, mà là một phần giúp chương trình bớt căng thẳng, tạo sự gần gũi, dễ xem hơn.

Hành động của Diệu Nhi trên sóng truyền hình được cho là thiếu chừng mực, dù xuất phát với mục đích giải trí

Trên thực tế, Diệu Nhi vốn là nghệ sĩ thường xuyên được gắn với hình tượng "cây hài" trong nhiều show truyền hình. Tuy nhiên, Sao Nhập Ngũ là chương trình có format đặc thù gắn với môi trường quân ngũ. Chính vì vậy, không quá khó hiểu khi khán giả có phần khắt khe hơn với những khoảnh khắc được lên sóng.

Diệu Nhi từng tham gia Sao Nhập Ngũ mùa 10 - năm 2020, cùng với các khách mời: Hoa hậu Kỳ Duyên, ca sĩ Dương Hoàng Yến, Hậu Hoàng... Cô để lại ấn tượng là nhân vật gây cười khi gần như tất cả các khoảnh khắc nữ diễn viên xuất hiện đều rất hài hước.

Tại Sao Nhập Ngũ 2025, Diệu Nhi là một trong những gương mặt nhận được sự chú ý khi trở lại chương trình. Trong suốt các tập lên sóng, nữ diễn viên tạo được sự cảm tình khi "quăng miếng" vừa phải, dù có lầy lội nhưng vẫn giữ tác phong nghiêm túc cần có. Ngoài ra, những nỗ lực, tinh thần không bỏ cuộc ở các thử thách khó nhằn của Diệu Nhi cũng nhận sự đánh giá tích cực từ đồng đội và khán giả.

Nhiều khán giả nhìn nhận không chỉ Diệu Nhi mà các nghệ sĩ cũng nên có giới hạn khi tham gia các show giải trí