Tập 8 Sao Nhập Ngũ 2025: Duy Khánh - Diệu Nhi "tấu hài" đỡ không nổi, Chi Pu khiến cả dàn cast kinh ngạc!

Tập 8 của Sao Nhập Ngũ 2025 vừa phát sóng đã mang đến bầu không khí kịch tính và hài hước đan xen, khiến khán giả phải "cười lăn cười bò" nhưng cũng không ít lần nín thở vì độ căng thẳng. Trong khi Duy Khánh - Diệu Nhi liên tục biến doanh trại thành "sân khấu hài" đúng nghĩa, thì Chi Pu bất ngờ trở thành tâm điểm khi lột xác thành "chiến binh máu lửa", khiến đồng đội lẫn đối thủ đều phải kinh ngạc.

Ở phần hội thao "cướp bóng", Chi Pu trở thành cái tên bị kèm chặt nhất. Giữa vòng vây của Tim và Hậu Hoàng, cô vẫn giữ lối chơi máu lửa, quyết liệt đến mức va chạm mạnh khiến khán giả gọi vui là "Chi Pu bật chế độ thú chiến". Thần thái lạnh băng, ánh mắt sắc lạnh và tinh thần quyết chiến của Chi Pu khiến chỉ huy cũng không giấu được bất ngờ. Nữ ca sĩ để lại ấn tượng mạnh mẽ đến mức Hậu Hoàng phải ví cô như "một con hổ, rất máu và rất chiến", còn Tim thẳng thắn thừa nhận: "Chi Pu rất mạnh, cả về tinh thần lẫn thể lực".

Chi Pu đích thị là "chiến binh" cực mạnh của Sao Nhập Ngũ

Chi Pu luôn hết mình trong hầu hết những thử thách

Thể lực của Chi Pu khiến dàn sao phải kinh ngạc

Cara Nguyễn, Diệp Lâm Anh và Kỳ Duyên cũng chính thức "nhập ngũ"

Trái ngược với sự quyết liệt ấy, Diệu Nhi một lần nữa chứng minh khả năng gây cười "có một không hai". Không chỉ thoát kèm bằng cách liếm tai Trang Pháp, nữ diễn viên còn có pha bật nhảy lên người đồng đội để tranh bóng khiến cả sân bật cười. Những hành động "chơi dơ" nhưng duyên dáng của Diệu Nhi khiến netizen vừa cười ngất, không hổ danh là "thánh bày trò" của chương trình.

Trang Pháp dùng "mỹ nhân kế" để trang bóng nhưng cuối cùng chịu thua trước Diệu Nhi

Trang Pháp bất lực trước những trò "chơi dơ" của Diệu Nhi

Không khí tập 8 còn được khuấy động nhờ màn chào sân của loạt tân binh mới: Cara, Diệp Lâm Anh, Kỳ Duyên và Duy Khánh. Trong khi Cara và Kỳ Duyên vẫn giữ vẻ bỡ ngỡ, thì Duy Khánh nhanh chóng chứng minh độ "mặn mòi" vốn có. Anh lúng túng đến mức quên cả tên phường mình sinh sống khi giới thiệu bản thân, rồi hồn nhiên "mách lẻo" chuyện râu tóc của đồng đội với chỉ huy, khiến không khí doanh trại bỗng dưng vỡ òa tiếng cười. Còn Kỳ Duyên thì khiến khán giả bật cười với khoảnh khắc "não cá vàng" nhớ nhớ quên quên, thậm chí nhầm lẫn cả đơn vị mình từng tham gia.

Duy Khánh kiểm tra tóc của các chiến sĩ, thẳng thắn nhắc nhở Bình An, Huỳnh Anh

Duy Khánh mang đến nhiều tiếng cười khi xuất hiện ở Sao Nhập Ngũ

Duy Khánh bật cười khi gặp lại anh tài Tăng Phúc

Huỳnh Anh bất lực khi bị mách râu dài hơn cả Bình An

Cao trào của tập 8 đến ở phần hội thao cướp cờ chiếm lĩnh trận địa. Nếu Duy Khánh và Chi Pu vì mất tập trung mà rơi vào bẫy tâm lý, thì Tim lại cho thấy mình là "biến số khó lường" nhất mùa. Nam ca sĩ giả vờ bị rắn cắn để đánh lạc hướng đối thủ, rồi bất ngờ tung đòn quyết định, xé bảng tên của cả Chi Pu và Duy Khánh để giành chiến thắng thuyết phục cho đội vàng. Pha xử lý thông minh này đã giúp Tim cùng đồng đội Diệu Nhi, Pew Pew và Hậu Hoàng bước lên ngôi vô địch, trở thành đội thi được khen ngợi nhiều nhất tập.

Khép lại tập 8, Sao Nhập Ngũ 2025 tiếp tục giữ vững phong độ khi vừa mang lại những phút giây giải trí tràn ngập tiếng cười. Tập phát sóng chứng minh sức hút đặc biệt của chương trình khi khéo léo kết hợp giữa kỷ luật quân ngũ và sự duyên dáng của các nghệ sĩ, khiến khán giả không thể rời mắt.