Cô gái dành gần 20 năm để chinh phục ngôi vị quán quân America's Got Talent

Jessica Sanchez trở thành Quán quân America's Got Talent mùa thứ 20 (Ảnh: NBC)

Ngôi vị quán quân đem lại cho Jessica Sanchez giải thưởng trị giá 1 triệu USD nhưng chặng đường cô chinh phục danh hiệu mới thực sự là điều khiến khán giả ấn tượng.

Gần 20 năm trước, khi còn là một cô bé, Jessica Sanchez từng tham gia America's Got Talent mùa đầu tiên (phát sóng ngày 21/6/2006) nhưng không đạt được kết quả tốt. Thông tin này được nữ thí sinh tiết lộ trong vòng ra mắt và lập tức khiến các giám khảo sửng sốt. Cô như là một nhân chứng cho cả lịch sử chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng này, cho thấy sức hút của những cuộc thi tài năng trong dòng chảy sôi động của các xu hướng giải trí. Quãng thời gian 20 năm đã biến cô gái nhỏ ngày nào trở thành một phụ nữ trưởng thành và còn sắp làm mẹ nhưng niềm đam mê với ca hát, khát khao chinh phục America's Got Talent vẫn cháy bỏng với Jessica Sanchez.

Bằng giọng hát tuyệt vời, phong thái trình diễn tự tin, đầy cuốn hút, ở vòng loại, Jessica Sanchez từng nhận được nút vàng đặc cách đến từ giám khảo Sofia Vergara. Trong đêm chung kết, với phần trình diễn ca khúc Die With A Smile, nữ thí sinh một lần nữa cho thấy sự nổi bật của cô trước các đối thủ và giành chiến thắng một cách thuyết phục. "Đây là thành quả của 20 năm chuẩn bị, điều này có ý nghĩa rất lớn", cô chia sẻ.

Jessica Sanchez mang thai con đầu lòng khi tham gia America's Got Talent (Ảnh: NBC)

Khoảnh khắc được xướng tên chiến thắng, Jessica Sanchez đã bật khóc vì hạnh phúc. Đây cũng là món quà vô cùng ý nghĩa cho em bé sẽ sớm chào đời. Về nhì tại mùa thi năm nay là rapper freestyle Chris Turner.

America's Got Talent là một trong những cuộc thi tìm kiếm tài năng nổi tiếng nhất và duy trì ổn định qua nhiều mùa nhất hiện nay. Chương trình được cầm trịch bởi những giám khảo đình đám và có nhiều phiên bản phụ để mở rộng sân chơi cho các thí sinh từ các mùa thi cũ, từ các quốc gia khác nhau chứ không giới hạn ở nước Mỹ.