Trải nghiệm đặc biệt chỉ có ở Sao Nhập Ngũ 2025

Tập 7 Sao Nhập Ngũ 2025 mở màn với một nội dung đặc biệt: Trải nghiệm thực hành lên xe tăng, cơ động vượt qua bãi mìn, xung phong vượt qua cửa mở, phát triển theo đội hình chữ A, đánh chiếm vị trí sở chỉ huy khoảng cách 1000m.

Ở nội dung này, những chiến sĩ mới/chưa từng tham gia huấn luyện tăng sẽ được ưu tiên. Các chiến sĩ còn lại sẽ quan sát và cổ vũ đồng đội.

Ba kíp xe được phân công trải nghiệm gồm: kíp 114 gồm Trang Pháp (trưởng xe), Tăng Phúc (nạp đạn), Linh Ngọc Đàm – PewPew (pháo thủ); kíp 112 gồm Hậu Hoàng (trưởng xe), Thiên Ân (nạp đạn), Tim – LyLy (pháo thủ); và kíp 043 do Bình An (trưởng xe) chỉ huy, với Huỳnh Anh (pháo thủ) và Linh Ngọc Đàm (nạp đạn).

Riêng Chi Pu - một trong những gương mặt được chờ đợi - đã không thể tham gia vì lý do sức khỏe, để lại nhiều tiếc nuối cho đồng đội và khán giả.

3 kíp xe lần lượt nhận hiệu lệnh từ chỉ huy lập tức nổ máy, mạnh mẽ băng băng đường trường với địa hình phức tạp, tiến thẳng đến mục tiêu. Kíp xe 114 của Trang Pháp, Tăng Phúc, Linh Ngọc Đàm và PewPew cán đích đầu tiên.

Những chiến sĩ lần đầu tiếp xúc với xe tăng đều choáng ngợp bởi sự nóng nực, chật chội, thiếu khí. Tăng Phúc thở dốc: "Ở trong đó rất là nóng, rất là hầm và không gian rất là chật chội." Trong khi đó, Linh Ngọc Đàm xúc động: "Xe tăng nhìn to như vậy nhưng chỗ ngồi bên trong lại rất hẹp. Em quá khâm phục những người chiến sĩ, đặc biệt là cha ông ta ngày xưa." LyLy, vốn sợ không gian hẹp, cũng phải thừa nhận: "Đây là trải nghiệm vô cùng ý nghĩa."

Khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới khép lại phần thi bằng một hình ảnh giàu cảm xúc và tự hào. Trang Pháp nghẹn ngào: "Khi được cầm lá cờ Tổ quốc tôi cảm thấy vô cùng tự hào và vinh dự. Hôm nay chúng tôi thật sự cảm thấy lòng yêu nước và ý thức được trách nhiệm của bản thân."

Sao Nhập Ngũ 2025: "Khi Tổ quốc gọi tên" phát sóng lúc 21h10 Thứ Tư hằng tuần trên kênh Youtube của chương trình. Mời quý khán giả cùng đón xem!