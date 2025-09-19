Tập 7 Sao Nhập Ngũ 2025: Bình An, Huỳnh Anh đối đầu nảy lửa

Nếu hội thao xe tăng khơi dậy cảm xúc hào hùng, thì phần thi "cướp bóng" trong tập 7 Sao Nhập Ngũ 2025 lại thổi bùng sự kịch tính, sôi động và tinh thần chiến binh của tất cả các chiến sĩ.

16 nghệ sĩ được chia thành 4 liên minh, đối đầu trong 3 phút mỗi lượt. Không chỉ đòi hỏi thể lực và sức bền, đây còn là nơi thể hiện chiến thuật, sự mưu trí và tinh thần đoàn kết của từng đội.

Trận thi đấu đầu tiên diễn ra giữa 2 đội: Liên minh 1 gồm Huỳnh Anh, Tăng Phúc, Hòa Minzy và Vũ Thị Ngoan, và Liên minh 3 gồm Bình An, Thiên Ân, Double 2T và Linh Ngọc Đàm.

Càng đi sâu, phần thi càng nóng bỏng hơn với màn so tài được mong chờ nhất giữa hai đội trưởng "2 trai đẹp một chín một mười": Bình An và Huỳnh Anh. Cả hai đều chứng minh tố chất thủ lĩnh, nhưng lại chọn những cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau, tạo nên một cuộc đối đầu đầy kịch tính.

Huỳnh Anh chọn lối chơi trực diện, gần như không nghỉ ngơi, một mình ra sân trong cả bốn lượt đấu liên tiếp. Anh gồng gánh đội bằng sự dẻo dai, tinh thần quả cảm và quyết tâm không bỏ cuộc.

"Chiến thuật của mình là phải để những người yếu, đồng đội nữ được an toàn đầu tiên" - Huỳnh Anh chia sẻ. Theo đó, anh chủ động hướng dẫn đồng đội cách giữ bóng thật chặt, còn mình sẽ là người đối đầu với người mạnh của đội đối thủ. "Nếu Bình An an toàn sớm sẽ là rất tốt" - Huỳnh Anh chia sẻ với đồng đội.

Chính sự liều lĩnh ấy giúp Huỳnh Anh liên tục gây áp lực cho đối phương, nhưng đồng thời cũng khiến anh kiệt sức. Đến trận cuối cùng, nam ca sĩ không may gặp chấn thương trật khớp gối, buộc phải rời sân trong sự tiếc nuối của đồng đội.

Trọng tài công bố chiến thắng thuộc về liên minh 1 của đội Huỳnh Anh, Hòa Minzy, Tăng Phúc và Vũ Thị Ngoan, khép lại màn trình diễn quả cảm của Huỳnh Anh bằng cả sự ngưỡng mộ lẫn lo lắng.

Trái ngược với Huỳnh Anh, Bình An bước vào phần thi với sự tính toán kỹ lưỡng hơn. Anh lên sẵn chiến lược: phân công cặp mạnh - yếu, chia người kèm đối thủ để bảo toàn lực lượng. Tuy nhiên, khi trận đấu diễn ra, mọi thứ không hoàn toàn đi đúng kế hoạch.

Hiệp đấu thứ 2 tiếp tục va chạm với Huỳnh Anh, Bình An không thể chuyền bóng cho Double2T, chỉ còn cách ôm bóng và buộc phải là người lên khu vực an toàn sớm hơn dự định, để lại đồng đội tiếp tục phần thi đầy cam go phía sau.

Anh thẳng thắn thừa nhận: "Tôi sẽ không bỏ qua bất cứ thử thách nào, nhưng quan trọng nhất là đội của mình cùng nhau hoàn thành." Lời nói ấy cho thấy Bình An hướng tới việc chia sẻ trách nhiệm, đặt lợi ích tập thể lên trên tất cả – dù kết quả đôi khi không như mong đợi.

Màn đối đầu này không chỉ là một thử thách thể lực, mà còn là cuộc "song tấu" của mưu trí: một bên đại diện cho sự quả cảm, dám xông pha; bên kia phản ánh sự kỷ luật và tư duy chiến lược, dẫu vẫn gặp những bất trắc khó lường.

Cả hai đội đã thi đấu hết sức mình, mang đến sự cao trào hấp dẫn khiến khán giả vừa hồi hộp vừa khâm phục.

Sao Nhập Ngũ 2025 do Viettel Media sản xuất được công chiếu vào 21h10 thứ Tư hằng tuần trên YouTube. Mời khán giả chú ý đón xem.