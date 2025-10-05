Tình hình căng thẳng của Hoa hậu Yến Nhi và bà Phạm Kim Dung sau phát ngôn gây sốc cả showbiz

Hành trình chinh chiến quốc tế của Hoa hậu Yến Nhi - đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2025 đang ngày càng trở nên căng thẳng. Sau gần một tuần sang Thái Lan thi đấu, cô liên tục vướng phải những lùm xùm không đáng có, từ việc không lọt top 10 thí sinh được ăn tối cùng Chủ tịch Nawat, tài khoản TikTok bị đổi tên khiến truyền thông bị hạn chế, cho đến thái độ ăn nói trống không với bà Phạm Kim Dung trên livestream.

Tưởng rằng mọi chuyện đã tạm lắng, thì mới đây, Yến Nhi tiếp tục gây chấn động khi đoạn hội thoại riêng tư của cô bị lộ ra trên sóng livestream của bạn cùng phòng. Không chỉ dùng những từ ngữ khó chấp nhận để nói về cộng đồng mạng, cô còn than thở và ânt ý đến việc thiếu hỗ trợ từ phía công ty quản lý khi đang đi thi quốc tế.

Đoạn hội thoại chỉ kéo dài vài chục giây nhưng đã đủ để "thổi bùng" làn sóng tranh cãi. Nhiều người cho rằng, dù là trong lúc áp lực hay bức xúc, phát ngôn này vẫn thiếu kiềm chế và thiếu tôn trọng ê-kíp hỗ trợ, đặc biệt khi Yến Nhi đang là người mang trên mình sash Việt Nam. Một số khác thì tỏ ra cảm thông, cho rằng cô gái 21 tuổi đang phải chịu sức ép quá lớn, vừa đi thi sau 2 tuần đăng quang vừa phải đối diện với áp lực dư luận. Trước đó, Yến Nhi đã lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân, thừa nhận đây là lời nói trong lúc nóng giận, không kiểm soát được cảm xúc. Tuy nhiên, ngay sau đó, nàng hậu đã khóa phần bình luận trên các nền tảng mạng xã hội để tránh làn sóng công kích tiếp diễn.

Hoa hậu Yến Nhi khóa bình luận bài đăng xin lỗi

Giữa lúc vụ việc vẫn chưa hạ nhiệt, dân mạng tiếp tục phát hiện chi tiết khiến không khí càng thêm căng thẳng là Hoa hậu Yến Nhi không còn nằm trong danh sách theo dõi của bà Phạm Kim Dung – Chủ tịch công ty Sen Vàng, cũng như các nàng hậu thân thiết cùng hệ thống như Thiên Ân, Lê Hoàng Phương, Quế Anh... Dù cả hai phía chưa đưa ra phản hồi chính thức, chi tiết này vẫn đủ để làm dấy lên nghi ngờ về mối quan hệ "rạn nứt" giữa Yến Nhi và công ty quản lý, điều vốn được xem là hậu thuẫn lớn nhất cho các người đẹp Việt tại Miss Grand.

Cư dân mạng phát hiện tài khoản Instagram của Yến Nhi không nằm trong danh sách được bà Phạm Kim Dung hay các đại diện trước của Việt Nam ở Miss Grand theo dõi

Tối muộn ngày 4/10, trên MXH xuất hiện clip Hoa hậu Yến Nhi vạ miệng trên livestream của bạn cùng phòng tại Miss Grand. Cụ thể, trong cuộc nói chuyện điện thoại với người quen, đại diện Việt Nam cho biết: "Người ta chửi lên chửi xuống. Giờ em làm con m* gì cũng bị chửi hết. Em nói em không sao, em vừa lên bài. Giờ họ muốn làm gì thì làm... Đã nói từ nay không có livestream nữa, im lặng là tốt nhất. Livestream là họ lại cắt ra và chửi mình".

Sau đó, cô tiếp tục than thở và trách móc: "Bà ấy có đầu tư con m* gì đâu. Em áp lực quá, mệt quá, khóc lóc đủ thứ nên chắc em không livestream nữa... Nói chung là em sẽ cố gắng ở vòng phỏng vấn kín, nếu gỡ lại biết đâu họ sẽ quay xe...".

Trước đó, vợ chồng bà Phạm Kim Dung đã có mặt để tiễn Yến Nhi đi thi

Yến Nhi từng vướng tranh cãi vì nói trống không với bà Phạm Kim Dung trên livestream p (Nguồn: Starlight showbiz)

Trước khi bùng nổ drama này, Hoa hậu Yến Nhi từng lên tiếng xin lỗi: "Những ngày qua tại Miss Grand International là hành trình nhiều cảm xúc, mang đến cho Nhi những trải nghiệm và bài học quý giá. Mang trên mình dải sash Việt Nam, Nhi luôn ý thức sâu sắc về việc phải tập trung hết mình cho hành trình này. Nhi biết rằng ở Việt Nam luôn có những người yêu thương, theo dõi hành trình của mình. Dù bận rộn đến đâu, Nhi đều cố livestream trò chuyện, gửi những điều tích cực nhất đến khán giả.

Trong khoảnh khắc vội vã, Nhi đã vô tình có những chia sẻ chưa thật sự trọn vẹn khiến khán giả phiền lòng. Bản thân Nhi cảm thấy rất buồn vì điều đó. Nhi xin gửi lời xin lỗi và cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người vì đã góp ý, chỉ bảo và vẫn dành cho Nhi sự quan tâm, động viên trong suốt thời gian qua".

Trước loạt diễn biến liên hoàn, nhiều khán giả bày tỏ lo lắng cho tinh thần và phong độ của Yến Nhi, khi cô sắp bước vào giai đoạn nước rút của cuộc thi. Song song đó, cũng có không ít ý kiến kêu gọi cộng đồng mạng nên ngừng chỉ trích và tránh bạo lực mạng, bởi dù thế nào đi nữa, Yến Nhi vẫn đang đại diện cho Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế.