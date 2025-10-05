Mới đây, dư luận Hàn Quốc đã sốc nặng trước vụ án 1 ca sĩ kiêm phát thanh viên truyền hình ở Jinju, tỉnh Gyeongnam bị bắt vì bạo hành con gái tuổi teen đến chết. Theo thông tin từ phía cảnh sát, hung thủ được xác định là Kim Soo Jin.

Vào ngày 22/9, người phụ nữ này đưa con gái đến bệnh viện ở Namhae, tỉnh Gyeongnam cấp cứu. Các nhân viên y tế lập tức phát hiện ra những vết bầm tím đáng ngờ khắp cơ thể cô bé và báo cảnh sát. Đáng buồn là cô bé tuổi teen đã qua đời khi vừa đến bệnh viện.

Kim Soo Jin (áo trắng) bị cáo buộc bạo hành con gái tuổi teen đến chết

Kim Soo Jin bị bắt giữ với cáo buộc bỏ bê con cái dẫn đến tử vong. Nhưng các nhà điều tra cho biết có thể nữ ca sĩ này sẽ bị cáo buộc nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như giết người bằng bạo hành trẻ em, tùy thuộc vào kết quả khám nghiệm tử thi. Các quan chức nghi ngờ nạn nhân có thể đã bị bạo hành thể xác liên tục trước khi chết: "Xem xét tình trạng thi thể, có vẻ như đã xảy ra tình trạng bạo hành trẻ em kéo dài".

Điều khiến dư luận phẫn nộ hơn cả là thái độ của Kim Soo Jin tại bệnh viện. Các nhân chứng cho biết người phụ nữ này hét lên "Con tôi chưa chết" và gây náo loạn. Ngay cả khi cảnh sát đã đến nơi, Kim Soo Jin vẫn khẳng định con gái còn sống và nói những điều kỳ lạ.



Kim Soo Jin là ca sĩ kiêm phát thanh viên truyền hình tại Jinju, tỉnh Gyeongnam

Trước khi xảy ra vụ việc, Kim Soo Jin khá nổi tiếng tại địa phương. Người phụ nữ này làm ca sĩ kiêm phát thanh viên truyền hình, thường xuyên xuất hiện trên truyền thông và tham gia các hoạt động từ thiện.

Kim Soo Jin được cho là đã tham gia sự kiện an toàn phòng cháy chữa cháy cộng đồng cùng con gái chỉ 1 ngày trước thảm kịch. Những người dân từng ca ngợi Kim Soo Jin là người tốt bụng, cởi mở giờ đây đang choáng váng trước những cáo buộc tội ác kinh hoàng người phụ nữ này gây ra.

Kim Soo Jin khá nổi tiếng, thường xuyên làm từ thiện và được ca ngợi là người tốt bụng, cởi mở

Nguồn: Koreaboo