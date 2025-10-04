Noo Phước Thịnh là một trong những nam ca sĩ sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu bậc nhất showbiz Việt. Không chỉ nổi bật bởi ngoại hình điển trai, phong cách biểu diễn cuốn hút, anh còn ghi dấu ấn qua hàng loạt bản hit đình đám. Ở tuổi gần 40, Noo vẫn là cái tên "đắt show", sống trong biệt thự sang trọng trị giá khoảng 22 tỷ đồng, đồng thời gây chú ý khi chưa lập gia đình nhưng lại bày tỏ mong muốn làm cha.

Noo Phước Thịnh U40 vẫn điển trai, cuốn hút.

Gần 20 năm giữ phong độ đỉnh cao

Noo Phước Thịnh khởi nghiệp ca hát năm 2009 và nhanh chóng khẳng định tên tuổi qua những bản ballad lãng mạn. Anh không ngừng thay đổi phong cách âm nhạc, thử sức với dance, R&B, pop hiện đại, hợp tác cùng nhiều ê-kíp quốc tế.

Trong cuộc trò chuyện với VnExpress, Noo chia sẻ về cách giữ bản thân giữa thị trường âm nhạc biến động: "Tôi không quá phụ thuộc về việc phải tham gia chương trình thực tế mới được chú ý hoặc tăng lực tương tác với khán giả. Tôi lắng nghe bản thân, tìm hiểu thị trường để giữ bản ngã của mình, không bị hòa tan."

Anh cũng thừa nhận đã trưởng thành hơn: "Tôi trầm ổn hơn, không bị ảnh hưởng bởi những điều xung quanh. Tôi biết đang muốn gì, làm gì, đi con đường thế nào."

Những phát ngôn này cho thấy sự tỉnh táo, bản lĩnh và nghiêm túc của nam ca sĩ với nghề.

Noo Phước Thịnh trong biệt thự.

Sống trong biệt thự 22 tỷ, chưa lấy vợ sinh con

Thành công nghệ thuật giúp Noo Phước Thịnh sớm có được cuộc sống sung túc. Anh đang ở trong căn biệt thự trị giá khoảng 22 tỷ đồng tại TP.HCM, được thiết kế hiện đại, là nơi vừa nghỉ ngơi vừa làm việc sáng tạo. Ngoài ca hát, Noo còn tham gia nhiều show truyền hình, từng đảm nhận vai trò HLV ở Giọng hát Việt, Giọng hát Việt nhí, chứng minh sức hút bền bỉ của một ngôi sao hạng A.

Dù đã ở tuổi U40, Noo Phước Thịnh vẫn độc thân. Đời tư kín tiếng càng khiến khán giả tò mò. Trong một bài phỏng vấn với Ngôi Sao, anh tâm sự: "Tôi muốn có một đứa trẻ để cảm nhận bản thân đã thật sự trưởng thành và biết sống trách nhiệm hơn."

Khi được hỏi về việc kết hôn, Noo cho biết, bố mẹ nào thì cũng mong con cái yên bề gia thất: "Mẹ Noo cũng không ngoại lệ. Nhưng tôi không muốn cưới một người con gái do mẹ lựa. Tôi muốn tuýp người đơn giản, còn mẹ đôi khi có suy nghĩ khác. Tôi không muốn một cô gái lấy mình sẽ bị kẹt trong một mối quan hệ gia đình", Noo Phước Thịnh nói trên tờ Thời Đại Plus.

Những lời nói này phản ánh sự giằng co của Noo giữa mong muốn riêng và áp lực từ gia đình, đồng thời khẳng định anh thực sự khao khát làm cha dù chưa nghĩ đến việc lập gia đình.

Ngoài công việc, Noo Phước Thịnh chọn lối sống kín đáo. Anh dành thời gian tập thể thao, chăm sóc sức khỏe và giữ cân bằng cảm xúc.