Trấn Thành thừa nhận bất ổn

Sau khi Running Man Việt mùa 3 chính thức lên sóng tập đầu tiên, Trấn Thành nhanh chóng trở thành cái tên gây bão mạng xã hội. Màn comeback sau 1 mùa vắng bóng của nam MC đình đám được khán giả quan tâm đặc biệt, không chỉ vì anh là "linh hồn" của chương trình mà còn bởi những khoảnh khắc cực kỳ hài hước trong thử thách vận động. Trong tập 1, Trấn Thành thể hiện sự "máu chiến" khi lăn hả hết mình, chơi vận động không kém gì Liên Bỉnh Phát, Quang Tuấn hay Anh Tú.

Tuy nhiên, mới đây, Trấn Thành đã tiết lộ tình trạng "bất ổn" của bản thân sau khi quay xong chặng này. Trên trang cá nhân, Trấn Thành thích thú chia sẻ loạt ảnh nét căng lên sóng kèm dồng trạng thái: "Best cut Bò biển của tập 1 - Running Man 3. Mọi người phê chứ? Không biết coi có đã cái nư mấy bà hông? Chứ quay xong 1 tập là xương cốt tui rệu rã! Tất cả vì niềm vui của khán giả thân yêu!".

Chỉ trong vài tiếng, bài đăng của anh đã nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác. Dưới phần bình luận, netizen đồng loạt gọi Trấn Thành là "thánh meme sống", khi mỗi biểu cảm đều đáng giá từng khung hình. Mặc dù có hạn chế về sức khoẻ nhưng có thể thấy Trấn Thành đã chơi hết mình hết sức, đây cũng là một trong những điều làm nên sức hấp dẫn cửa chương trình.

Trấn Thành tiết lộ cơ thể "rệu rã" sau khi quay hình tập 1 Running Man Việt

Trấn Thành nắm cổ chân khiến Lan Ngọc ngã xuống sàn trong khi xé bảng tên

Trước khi quay hình, Trấn Thành từng lo ngại về thể lực và sợ "lộ bụng mỡ", nhưng khi lên sóng anh vẫn rất thoải mái mang vòng 2 ra để "pha trò" với mọi người. Nam nghệ sĩ không chỉ tham gia đầy năng lượng mà còn tự trêu chọc bản thân, biến khuyết điểm ngoại hình thành vũ khí gây cười. Chính sự tự nhiên, duyên dáng và sẵn sàng "bán hình tượng" đã giúp anh chiếm trọn spotlight của tập 1.

Trấn Thành lộ bụng "bé mỡ" khi lên sóng

Nam MC vẫn thoải mái ăn uống, lấy ngoại hình bản thân để pha trò

Về tình trạng sức khoẻ, Trấn Thành từng nói: "Mình không nghĩ là sau thời gian có 6 năm, hơn nửa thập kỷ thôi mà mình thấy tuổi già nó kéo tới. Hồi xưa khi chạy mình đâu biết mệt đâu. Đến giờ chạy xong mình mệt, thở như bò thở. Mình không dám nhận là khủng long nữa mà đã chuyển sang một con động vật hiền hơn, nhẹ nhàng hơn, phù hợp với với tôi hơn. Nếu khủng long săn chắc, cơ bắp, chạy không biết mệt còn tôi chỉ dám nhận là một con bò biển thôi".

Với phong độ hiện tại, người hâm mộ kỳ vọng Trấn Thành sẽ tiếp tục là "át chủ bài" giúp Running Man Việt mùa 3 giữ vững sức hút. Sau bao ồn ào, sự trở lại lần này của anh không chỉ là một màn tái xuất ngoạn mục, mà còn là minh chứng anh đính thị là một nhân tố không thể thay thế của Running Man Việt.