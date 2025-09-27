Ê chề như Ngu Thư Hân: Rớt đài còn bị "ông lớn" chơi vố đau, đã trốn ra nước ngoài để né điều tra?

Theo tờ Sina, Ngu Thư Hân đang rơi vào cảnh nguy hiểm, danh tiếng xuống dốc, các hoạt động nghệ thuật liên tục bị hoãn lại vì dính scandal đời tư nghiêm trọng. Làn sóng tẩy chay tiểu hoa đán này bắt đầu từ tháng 8 sau khi Triệu Lộ Tư tố cáo Ngu Thư Hân giở chiêu trò hạ bệ, còn Trương Hạo Nguyệt cho biết bị Ngu Thư Hân bắt nạt đến trầm cảm. Nhưng nghiêm trọng hơn cả là công ty của gia đình nữ diễn viên đã bị tố tham nhũng 1,5 tỷ NDT (5.300 tỷ đồng), trốn thuế và có những hoạt động kinh doanh phạm pháp khác. Trước những cáo buộc này, Ngu Thư Hân im lặng không lên tiếng giải thích.

Sau 20 ngày, Ngu Thư Hân mất hơn 1,35 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Các thương hiệu, đài truyền hình từng hợp tác đã đồng loạt xóa/ẩn và gỡ bỏ tất cả nội dung liên quan đến cô. Đây là tín hiệu cho thấy nữ diễn viên này đang bị xóa sổ khỏi showbiz Trung Quốc. Không chỉ vậy, Ngu Thư Hân còn vừa bị thương hiệu Tissot chơi 1 vố đau điếng.

Ngu Thư Hân nhận đòn đau từ thương hiệu Tissot khi tuyên bố 1 đằng làm 1 nẻo

Theo đó, vào tối 25/9, Tissot thông báo sẽ tung poster quảng cáo mới của Ngu Thư Hân và Cung Tuấn. Động thái của Tissot khiến fan Ngu Thư Hân vui mừng, cho rằng thần tượng không hề bị phong sát trong giới như tin đồn lan truyền trên MXH suốt thời gian qua. Nhưng đến ngày 26/9, Tissot chỉ đăng mỗi hình ảnh Cung Tuấn, thậm chí còn gỡ luôn poster quảng cáo có hình Ngu Thư Hân ở trung tâm thương mại. Sau đó, thương hiệu này đăng video về Ngu Thư Hân trên nền tảng Bilibili. Đến khi fan nữ diễn viên vào like như vũ bão, Tissot xóa luôn video.

Tissot gỡ bỏ poster quảng cáo của Ngu Thư Hân, thay bằng Cung Tuấn

Động thái "5 lần 7 lượt" đùa giỡn với Ngu Thư Hân của Tissot gây dậy sóng MXH. Hiện, chưa rõ Tissot có chấm dứt hợp tác với tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 đình đám này hay chưa. Ngu Thư Hân và Tissot chỉ mới ký hợp đồng làm việc với nhau từ ngày 25/7. Tuy nhiên, cư dân mạng cho rằng với loạt hành động không khác gì vả mặt Ngu Thư Hân nói trên có lẽ Tissot và ngôi sao Thương Lan Quyết đã kết thúc không mấy êm đẹp.

Cư dân mạng cho rằng Tissot và Ngu Thư Hân đã chấm dứt hợp tác không êm đẹp nên thương hiệu này mới không cần giữ thể diện cho mỹ nhân 9X

Theo tờ 163, Ngu Thư Hân đã bị xếp vào danh sách nghệ sĩ có rủi ro cao ở Cbiz. Các đối tác lớn đã liên tiếp có động thái hủy hợp đồng đại diện với nữ diễn viên sinh năm 1995. Vào ngày 29/8, thương hiệu mỹ phẩm Chando đã hủy bỏ sự kiện livestream của Ngu Thư Hân, đổi hình ảnh quảng cáo về thành Triệu Lộ Tư. Thương hiệu sữa chua YouSuanRu đã xóa/ẩn các nội dung liên quan đến Ngu Thư Hân. Người đại diện cho biết đang tiến hành đánh giá nội bộ về giá trị tích cực của người đại diện. Thương hiệu điện thoại Honor 300 và Joocyee cho biết họ đã kết thúc hợp đồng với Ngu Thư Hân và xóa tất cả nội dung quảng cáo của cô trên MXH. Lịch trình đi tuần lễ thời trang, tham dự sự kiện của thương hiệu Coach của Ngu Thư Hân vào ngày 15/9, bị hủy bỏ.

Trước đó, cư dân mạng phát hiện hình ảnh của Ngu Thư Hân trong phần giới thiệu của show Thanh Xuân Có Bạn 2 đã "bay màu" không rõ nguyên nhân. Các nền tảng trực thuộc Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã lần lượt gỡ bỏ nội dung liên quan đến Ngu Thư Hân. Từ ngày 21/9, trên trang MXH Giải trí CCTV, tên của cô không còn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Tương tự trên tất cả nền tảng của kênh truyền hình CGTN, tên và hình ảnh bìa video về nữ diễn viên bị thay thế, phần bình luận chuyển sang chế độ chọn lọc. Dự án Nhất Niệm Giang Nam của Ngu Thư Hân cũng đã phải dừng quay vì nam chính Vương An Vũ "tháo chạy" khi nghe tin bạn diễn dính bê bối chấn động.

Ngu Thư Hân bị xóa sổ, đóng băng hoạt động nghệ thuật

Hiện, không ai rõ tung tích của Ngu Thư Hân. Nữ diễn viên cũng được cho biết đã khóa vòng bạn bè, hạn chế người xem bài đăng trên tài khoản Wechat của cô. Lần cuối cùng công chúng nhìn thấy Ngu Thư Hân là vào ngày 31/8, khi cô đến Thái Lan ghi hình show truyền hình.

1 số nguồn tin cho biết Ngu Thư Hân đã trốn ra nước ngoài để tránh cuộc điều tra đại án kinh tế của gia đình, song chưa thể xác minh thực hư. Tuy nhiên, nếu những cáo buộc lạm dụng chức vụ, biển thủ tài sản công và tham nhũng lên tới 5.300 tỷ đồng của gia đình Ngu Thư Hân là thật, ông nội và cha mẹ cô khó thoát khỏi cảnh tù tội. Trong trường hợp Ngu Thư Hân có tham gia vào hoạt động kinh doanh của gia đình, không chỉ bị cấm sóng vĩnh viễn, cô còn đứng trước nguy cơ vào tù bóc lịch.

Lần cuối cùng Ngu Thư Hân lộ diện là vào ngày 31/8, tại Thái Lan

Nguồn: Sina, Sohu