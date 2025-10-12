Vừa qua, loạt nghệ sĩ đình đám đã đổ bộ sự kiện chúc mừng Phạm Quỳnh Anh ra sản phẩm mới. Gây chú ý trên thảm đỏ, Đồng Ánh Quỳnh khiến cư dân mạng bùng tranh cãi khi lựa chọn outfit đầy táo bạo.

Theo đó, nữ diễn viên diện áo sơ mi lụa tím mở cúc gần hết, để lộ bra đen bên trong cùng phần eo gọn gàng, săn chắc. Cô phối cùng váy bó sát màu đen, kết hợp phụ kiện bắt mắt khiến tổng thể tạo nên hình ảnh cá tính, phóng khoáng và có phần nổi loạn.

Đồng Ánh Quỳnh hở bạo trên thảm đỏ

Tuy nhiên, chính sự phá cách này lại khiến mạng xã hội chia làm hai luồng ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng Đồng Ánh Quỳnh ngày càng tự tin, quyến rũ và thể hiện được bản lĩnh thời trang rõ rệt. Việc diện bra ra thảm đỏ không còn xa lạ trong các sự kiện giải trí, và nữ diễn viên đã khéo léo giữ được sự tinh tế qua cách phối màu, thần thái và vóc dáng khỏe khoắn.

Ngược lại, nhiều ý kiến lại cho rằng outfit của Đồng Ánh Quỳnh quá hở hang, chưa thật sự phù hợp với không gian sự kiện. Một số bình luận cho rằng phần áo để lộ quá nhiều khiến tổng thể thiếu tinh tế, dễ gây phản cảm khi xuất hiện trước ống kính truyền thông.

Trang phục của Chị Đẹp Đồng Ánh Quỳnh khiến netizen tranh cãi trái chiều.

Đồng Ánh Quỳnh sinh năm 1995, được công chúng biết đến khi tham gia chương trình The Face Vietnam 2017. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Minh Tú, cô nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ gương mặt sắc sảo, thần thái lạnh lùng và khả năng biểu cảm tốt trước ống kính. Dù không giành ngôi vị quán quân, nhưng Đồng Ánh Quỳnh vẫn được đánh giá là một trong những thí sinh nổi bật nhất mùa giải.

Sau The Face, Đồng Ánh Quỳnh chuyển hướng mạnh sang diễn xuất. Cô tham gia một số dự án phim ngắn, MV ca nhạc trước khi được đạo diễn Ngô Thanh Vân chọn vào vai chính trong Thanh Sói (ra mắt cuối năm 2022). Vai diễn này đánh dấu cú bứt phá lớn trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Trên màn ảnh, Đồng Ánh Quỳnh thể hiện hình tượng cô gái đường phố gai góc, mạnh mẽ nhưng vẫn đầy cảm xúc. Nhờ màn thể hiện ấn tượng, cô được giới chuyên môn đánh giá cao về khả năng nhập vai, võ thuật và khí chất điện ảnh.

Đồng Ánh Quỳnh là Á quân The Face Vietnam 2017

Sau The Face Vietnam, Đồng Ánh Quỳnh chuyển hướng sang đóng phim, xây dựng hình ảnh vừa cá tính vừa sexy

Năm 2024, Đồng Ánh Quỳnh tiếp tục gây chú ý khi góp mặt trong Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng Việt Nam mùa 2. Tại chương trình, cô thể hiện hình ảnh nghệ sĩ toàn diện khi vừa hát, nhảy, vừa mang đến năng lượng tươi mới trên sân khấu. Dù không phải ca sĩ chuyên nghiệp, Đồng Ánh Quỳnh vẫn được khen ngợi bởi sự nỗ lực, thần thái và tinh thần chiến đấu hết mình.

Gần đây, Đồng Ánh Quỳnh ngày càng khẳng định cá tính riêng thông qua phong cách thời trang nổi loạn, gợi cảm và hiện đại. Nữ diễn viên không ngại thử sức với những outfit táo bạo, khoe khéo đường cong và thể hiện tinh thần tự do, mạnh mẽ. Từ những bộ váy cắt xẻ cho đến trang phục menswear phá cách, cô luôn tạo được dấu ấn thị giác mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ.

Đồng Ánh Quỳnh tạo được sự chú ý khi tham gia Chị Đẹp mùa 2

Nữ diễn viên ngày càng táo bạo trong phong cách thời trang