"Mỹ nhân phim giờ vàng" trốn ra nước ngoài sau khi bị cảnh sát khám nhà

Ngày 11/10, tờ Bunshun đưa tin Ryoko Yonekura - nữ hoàng rating phim truyền hình giờ vàng của Nhật Bản - đang vướng bê bối nghiêm trọng. Cô đã bị điều tra hàng loạt tội danh liên quan đến ma túy từ tháng 6. Cảnh sát đã tiến hành khám xét nhà của nữ diễn viên này và thu giữ nhiều loại ma túy cũng như dụng cụ sử dụng chất gây nghiện. 2 ngày sau khi bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Kiểm soát ma túy, Ryoko Yonekura đã bay sang châu Âu, được cho là để tránh cuộc điều tra của cơ quan chức năng.

Đến hiện tại vẫn chưa rõ Ryoko Yonekura đã trở về Nhật Bản hay chưa. Tuy nhiên, tất cả lịch trình của nữ diễn viên này trong tháng 9 và tháng 10 đều đã bị hủy bỏ, bao gồm sự kiện thương mại và lễ trao giải. Truyền thông đã liên hệ với công ty quản lý của Ryoko Yonekura để hỏi về bê bối ma túy và tung tích của người đẹp này, nhưng không nhận được phản hồi. Theo nguồn tin trong giới, Ryoko Yonekura sa ngã vào con đường nghiện ngập vì bị bạn trai ảnh hưởng. Sau khi nữ diễn viên này gặp chuyện, bạn trai cô cũng đã rời khỏi Nhật Bản, trở về quê nhà Argentina.

Ryoko Yonekura vướng bê bối sử dụng ma túy. Cô đã bỏ trốn sang châu Âu sau khi bị cảnh sát khám nhà và điều tra

Ryoko Yonekura sinh năm 1975, được mệnh danh là nữ hoàng rating, nữ hoàng phim y khoa của màn ảnh Nhật Bản. Tên cô được coi như sự đảm bảo cho chất lượng phim cũng như sự đón nhận của khán giả. Thời xuân sắc, Ryoko Yonekura còn là 1 trong những biểu tượng gợi cảm đình đám của giới giải trí Nhật Bản với hình thể đẹp nuột nà, bốc lửa.

Ryoko Yonekura là mỹ nhân hàng đầu showbiz Nhật Bản

Về đời tư, Ryoko Yonekura có cuộc sống riêng khá phức tạp. Năm 2000, cô từng cặp kè với 1 người đàn ông đã có vợ, lại còn nghiện ngập. Lùm xùm làm "tiểu tam" khiến nữ diễn viên mất điểm nghiêm trọng trong mắt công chúng.

Tháng 12/2014, Ryoko Yonekura kết hôn với 1 thương gia kém cô 2 tuổi sau 2 năm hẹn hò. Tuy nhiên, chỉ 3 tháng sau ngày cưới, người đẹp hàng đầu Nhật Bản và chồng đã ly thân. Nguyên nhân được cho biết là chồng đại gia đã bạo hành Ryoko Yonekura, bắt cô quỳ gối trong 5 tiếng đồng hồ và thậm chí siết cổ nữ diễn viên. Đến năm 2016, Ryoko Yonekura chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn chồng. Từ năm 2020, nữ hoàng phim truyền hình giờ vàng hẹn hò và chung sống với 1 vũ công tango người Argentina.

Cô có đường tình duyên đầy thị phi

Nguồn: Bunshun