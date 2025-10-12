Không ngờ Trấn Thành cũng có ngày này

Tối 11/10, tập 2 của Running Man Vietnam - Chạy Ngay Đi mùa 3 chính thức lên sóng, tiếp tục chứng minh sức nóng của chương trình thực tế ăn khách nhất nhì Vbiz hiện nay. Tập này có sự góp mặt của hai khách mời đặc biệt là JSOL và Trang Pháp, cùng dàn cast cố định gồm Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Trung, Anh Tú, Quang Tuấn và Quân A.P.

Theo đó, câu chuyện của tập này là các thành viên bước vào cuộc đua gia tộc, tìm người chiến thắng để giành quyền thừa kế tập đoàn R. Do đang gặp chấn thương, Lan Ngọc chỉ xuất hiện để quan sát và cổ vũ, không tham gia trực tiếp vào thử thách. Điều này càng khiến không khí cuộc đua giữa 8 thành viên còn lại trở nên gay cấn hơn bao giờ hết.

Trong phần cao trào của tập là vòng xé bảng tên, Trấn Thành một lần nữa thể hiện bản lĩnh chiến lược khi chủ động đánh lạc hướng đồng đội, âm thầm tiếp cận để "đánh úp" Anh Tú Atus. Tuy nhiên, kế hoạch chưa kịp thành công thì "biến cố" xảy ra, Quân A.P và Quang Tuấn bất ngờ xuất hiện, nhập cuộc cùng lúc.

Trong khoảnh khắc giằng co, Trấn Thành bị Quân A.P tấn công từ phía sau và xé bảng tên thành công, khiến nam MC không khỏi bàng hoàng. Trấn Thành trở thành người đầu tiên bị loại, áp giải vào "nhà giam" khiến Liên Bỉnh Phát, Quang Trung, Trang Pháp giật mình khi nghe thông báo. Liên Bỉnh phát phải thốt lên: "Sao bị loại sớm vậy".

Trấn Thành gây sốc khi là người đầu tiên bị loại ở vòng xé bảng tên

Trấn Thành đang bàn chuyện liên minh thì đánh lạc hướng chuyển sang xé bảng tên Anh Tú

Cuộc đua thêm căng thẳng khi Quang Tuấn và Quân A.P xuất hiện

Khi Trấn Thành thiếu cảnh giác thì bị Quân A.P xé bảng tên từ phía sau

Tình huống này gây chấn động cõi mạng ngay khi phát sóng, bởi Trấn Thành từng được xem là "khủng long" bất khả chiến bại, thể lực đỉnh nhất của Running Man. Trấn Thành là người từng khiến dàn cast mùa đầu phải liên minh, tập hợp lực mới đủ "tiêu diệt Trấn Thành". Thế nhưng lần này, Trấn Thành lại trở thành người bị loại đầu tiên, dưới tay một "tân binh" vừa gia nhập show như Quân A.P.

Ở cuối chặng, sau khi nghe tin Trấn Thành bị loại đầu tiên, Lan Ngọc - người gắn bó với Trấn Thành ở mùa 1 không giấu nổi biểu cảm ngỡ ngàng. Anh Tú cũng lập tức "cà khịa Trấn Thành không còn là khủng long như xưa nữa. Về phần mình, Trấn Thành thừa nhận một cách thẳng thắn là quá chủ quan, không ngờ lại bị đánh úp từ phía sau. Anh cũng thể hiện rõ sự bất lực khi chưa kịp "chạy đua" xé bảng tên đã bị đánh bại.

Trấn Thành "than trời trách đất" khi chưa kịp dùng sức đã bị đánh bại

Còn đâu là "khủng long" ngày nào, Trấn Thành bị loại đầu tiên ở tập 2

Trấn Thành "hâm doạ" Quân A.P sau màn đánh úp xé bảng tên

Sau tất cả, người chiến thắng phần chơi xé bảng tên chính là JSOL

Dù kết quả có phần bất ngờ, nhưng màn "bại trận" của Trấn Thành lại khiến khán giả thích thú, vì nó cho thấy Running Man Vietnam mùa 3 đang mang đến nhiều tình huống khó đoán và kịch tính hơn. Có thể nói, dù "ngã ngựa" trong tập 2, Trấn Thành vẫn chứng minh được tầm ảnh hưởng của một biểu tượng truyền hình thực tế, người mà chỉ cần xuất hiện thôi cũng đủ khiến khán giả phải tò mò, bàn tán và… chờ xem anh sẽ "phục thù" như thế nào ở những tập tiếp theo.

Không chỉ đóng vai trò là người chơi chiến thuật, Trấn Thành còn là yếu tố giúp Running Man Vietnam lấy lại vị thế trong lòng khán giả. Những câu nói dí dỏm, phản ứng nhanh nhạy và độ "mặn" đặc trưng của nam MC khiến mỗi tập phát sóng đều bùng nổ tương tác.

Nói về lý do tái xuất sau 6 năm, Trấn Thành chia sẻ: "Tôi thấy sức khỏe giảm sút. Tuổi già kéo tới. Biệt danh 'khủng long' chắc tôi không dám nhận đâu, tôi hay nói mình là 'đuông dừa'. Tôi sợ game vận động mạnh. Vì vậy tôi gián đoạn một mùa vì không dám nhận. Mùa này ban tổ chức mời một cách nhiệt tình. Với lời mời đó không biết cách từ chối. Với lại tôi nhớ cảm giác trường quay và tôi nghĩ khán giả nhớ con đuông dừa mập ú nhúc nhích như thế nào cho nên tôi cũng liều mình. Giờ tôi đang bị thoát vị đĩa đệm nhưng tôi không dám đổ thừa sức khỏe, chơi là hết mình".