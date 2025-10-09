Trấn Thành liên tục làm 1 việc suốt nhiều đêm, Hari Won vội nhắn tin báo cho bố chồng và nhận lại đúng 7 chữ!

Sau gần 1 thập kỷ về làm dâu nhà Trấn Thành, Hari Won được bố mẹ chồng dành tình cảm và sự cưng chiều chẳng kém gì nam MC. Bằng chứng là qua một đoạn tin nhắn riêng tư mới đây, Hari Won đã chứng minh được bố chồng yêu thương, quan tâm từng chút một. Theo đó, Hari Won được bố chồng gửi sầu riêng, sau khi ăn xong cô khen ngon. Trước phản ứng thích thú của con dâu, bố Trấn Thành còn đề nghị sẽ gửi thêm để Hari Won ăn. Hành động nhỏ nhưng khiến nhiều chị em phải "xin vía" Hari Won để có bố chồng tâm lý, dễ thương như thế kia.

Hari Won khoe được bố chồng gửi sầu riêng, sau đó cô còn hào hứng xin thêm

Đáng nói, trong loạt tin nhắn được Hari Won chia sẻ, cư dân mạng còn "dở khóc dở cười" khi cô công khai "phốt nóng" Trấn Thành. Theo đó, nữ ca sĩ mách về việc Trấn Thành liên tục hát hò suốt đêm, cô sợ sức khoẻ chồng bị ảnh hưởng. Hari Won còn hài hước hỏi ý bố chồng có cách nào để "trị" được Trấn Thành. Thế nhưng, trước những lời than thở trên, bố chồng của Hari Won liền đáp lại 7 chữ: "Vậy là cả nhà đều hạnh phúc".

Câu trả lời của bố chồng cũng không khiến Hari Won có "phương án" để giải quyết chuyện Trấn Thành mê ca hát, nữ ca sĩ đành đáp lại bằng một tràn cười kèm chia sẻ 10 phần bất lực: "Dạ dạ, cảm ơn pa". Trước đó, khi Hari Won đề nghị bố chồng muốn mua gì ở Hàn Quốc thì cô sẽ đích thân đi mua tặng thì ông cũng chỉ trả lời mong các con hạnh phúc.

Hari Won méc bố chồng chuyện Trấn Thành hát hò thâu đêm và nhận về câu trả lời bất lực nhưng đáng yêu

Thực tế, mối quan hệ giữa Hari Won và gia đình Trấn Thành từ lâu đã được nhiều người ngưỡng mộ. Dù là con dâu người Hàn Quốc, Hari luôn hòa nhập rất nhanh với gia đình chồng, thường xuyên cùng ba mẹ Trấn Thành đi ăn, chụp ảnh và trò chuyện thân mật. Trong các dịp đặc biệt, cô đều đăng ảnh chúc mừng ba mẹ chồng bằng giọng văn dí dỏm, chứng minh sự gắn bó như người một nhà. Bản thân Trấn Thành cũng từng nhiều lần chia sẻ rằng gia đình anh rất thương Hari Won, đặc biệt là bố mẹ luôn tôn trọng con dâu, không can thiệp vào đời sống riêng của hai vợ chồng.

Hari Won được gia đình chồng cưng chiều, yêu thương suốt gần 1 thập kỳ qua

Từ sau khi kết hôn, tuy không có nhiều cơ hội ở bên cạnh bố mẹ chồng nhưng Hari Won vẫn được khen là con dâu tâm lý, hiếu thảo. Hari Won thường xuyên dành tặng mẹ chồng những món quà đắt đỏ. Có lần, nữ ca sĩ còn ghi điểm khi chúc mẹ Trấn Thành: "Tụi con chỉ muốn một điều là ba má phải khỏe. Còn lại để tụi con sẽ lo". Trấn Thành cho biết mẹ ruột và Hari Won có nhiều nét giống nhau, thậm chí nhiều người còn tưởng là mẹ con ruột.

Về phía Trấn Thành, anh cũng khéo nịnh mẹ vợ, Hari Won kể: "Anh Thành rất biết cách nịnh mẹ em, ảnh không có kêu bằng mẹ mà kêu chị ơi. Gần đây, trong chuyến đi Sapa cùng nhau, anh đùa giỡn vui vẻ với mẹ em, chị ơi, chị ơi. Xong mẹ em quay sang bảo đồ giả tạo. Thật luôn, anh Thành biết lấy lòng mẹ em, nhiều khi cả hai thân thiết như hai mẹ con ruột".

Trấn Thành từng tiết lộ nhiều người còn nhầm Hari Won mới là con ruột của mẹ anh vì cả hai quá giống nhau



