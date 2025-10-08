Trong showbiz, An Dĩ Hiên là trường hợp khá đáng tiếc. Từ tiểu thư nhà giàu lấy chồng đại gia, cô gần như sụp đổ sau khi chồng bị bắt. Còn nhớ vào ngày 29/1/2022, đúng trước đêm giao thừa Tết Nguyên Đán, Trần Vinh Luyện bị cảnh sát Macao (Trung Quốc) bắt giữ tại nhà riêng. Vụ việc liên quan đến một đường dây đánh bạc bất hợp pháp quy mô lớn, bao gồm rửa tiền, lừa đảo và cầm đầu tổ chức xã hội đen.

Tuy nhiên phản ứng của An Dĩ Hiên đã gây nên nhiều tranh cãi. Thay vì lên tiếng, nữ diễn viên giờ vàng lặng lẽ xóa nhiều hình ảnh tình cảm bên chồng trên trang cá nhân. Cô chỉ giữ lại video về các con, đồng thời chuyển tài khoản về chế độ chỉ xem được bài đăng trong 6 tháng gần nhất. Động thái này làm nhiều netizen cho rằng cô là người bạc bẽo, vội phủi tay khi chồng gặp biến cố. Song cũng có ý kiến bênh vực rằng An Dĩ Hiên xóa ảnh như cách tự vệ trước làn sóng "ném đá", chỉ trích của netizen.

An Dĩ Hiên xóa sạch ảnh khi chồng vướng lao lý

An Dĩ Hiên bị triệu tập để lấy lời khai nhưng không bị truy tố, vì không có bằng chứng cho thấy cô tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp của chồng. Tuy nhiên cô vẫn phải chịu nhiều áp lực từ chủ nợ. Các bất động sản chung của vợ chồng bị phong tỏa, buộc An Dĩ Hiên phải bán tháo một số tài sản cá nhân để trang trải cuộc sống. Gia đình chồng từ chối hỗ trợ cô, thậm chí cắt đứt liên lạc, để lại An Dĩ Hiên một mình đối mặt với hậu quả.

Nhà ngoại đã dang tay hỗ trợ An Dĩ Hiên nuôi con. Về tài chính, hiện nữ diễn viên đã dần ổn định, với thu nhập từ cho thuê bất động sản (khoảng 4 tỷ đồng/tháng) và một số hợp đồng quảng cáo nhỏ lẻ. Dù vậy, An Dĩ Hiên vẫn hiếm khi xuất hiện công khai và tránh mọi câu hỏi về chồng. Cô tập trung nuôi dạy 2 con, luôn ngụy trang kín mít mỗi khi ra đường. Một số bạn bè thân thiết tiết lộ cô đang cân nhắc trở lại showbiz với vai trò sản xuất hoặc diễn viên phụ, nhưng chưa có kế hoạch cụ thể.

Nữ diễn viên sống kín tiếng, lặng lẽ nuôi 2 con

Có thông tin cho rằng trong suốt 3 năm qua, An Dĩ Hiên chưa từng đến thăm chồng trong tù. Nhiều người chỉ trích cô vô tình, nghi vợ chồng họ đã ly hôn. Nhưng số khác lại thông cảm, cho rằng An Dĩ Hiên giữ khoảng cách là để bảo vệ chính mình và các con khỏi áp lực truyền thông.

Theo cáo trạng, Trần Vinh Luyện bị buộc tội với tổng cộng 83 tội danh, trong đó có kinh doanh sòng bạc trái phép, dẫn đến lợi nhuận bất hợp pháp lên đến 15 tỷ HKD (khoảng 1,9 tỷ USD). Vụ bắt giữ này không chỉ chấn động showbiz mà còn làm rung chuyển ngành cá cược Macao (Trung Quốc), khi Tak Chun Group - công ty của Trần Vinh Luyện - bị phong tỏa toàn bộ tài sản.

Phiên tòa xét xử Trần Vinh Luyện kéo dài hơn một năm, với hàng loạt bằng chứng được đưa ra, bao gồm các giao dịch tài chính bất hợp pháp và mối liên hệ với các tổ chức tội phạm. Đến tháng 4/2023, tòa án Macao (Trung Quôc) tuyên án Trần Vinh Luyện 13 năm tù giam, kèm theo khoản phạt khổng lồ lên đến 90 triệu USD (hơn 2.300 tỷ đồng) cùng với năm đồng phạm. Án tù này không chỉ kết thúc sự nghiệp của Trần Vinh Luyện mà còn dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của Tak Chun Group, với các khoản nợ chồng chất từ đối tác và chủ nợ.