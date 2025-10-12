Nghi vấn Seungri (BIGBANG) dính líu đến tập đoàn liên quan lừa đảo trực tuyến ở Campuchia?

Vào tháng 1/2024, Seungri đã tham gia 1 sự kiện ở Campuchia. Tại đây, cựu thành viên BIGBANG nhắc đến G-Dragon, thậm chí còn nói "1 ngày nào đó, tôi sẽ đưa G-Dragon đến đây", làm người hâm mộ vô cùng phẫn nộ.

Trong bối cảnh hàng loạt vụ bắt cóc và giam giữ gần đây liên quan đến người Hàn Quốc tại Campuchia, netizen đã "đào" lại đoạn clip cũ của Seungri, đặt nghi vấn cựu thành viên BIGBANG dính líu đến tổ chức tội phạm. Trong clip, logo của P***** B****** hiện rõ. Nơi đây được quảng cáo là “quán bia thủ công và giải trí cao cấp nhất tọa lạc tại trung tâm Phnom Penh”. P***** B****** thuộc sở hữu của P***** Holding Group, là 1 trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia.

Seungri tham gia sự kiện của P***** Holding Group tại Campuchia

Theo quảng cáo, P***** Holding Group tập trung vào ba lĩnh vực cốt lõi: phát triển bất động sản, dịch vụ tài chính và dịch vụ tiêu dùng. Tuy nhiên theo KBS và Sports Seoul, tập đoàn này có ít nhất 2 bất động sản có liên quan đến hoạt động buôn người, bắt cóc và giam giữ, lừa đảo trực tuyến. Đã có báo cáo về các nạn nhân người Hàn Quốc.

Trên các trang chính thức của P***** Group không có hình ảnh của Seungri, nên nhiều fan bênh vực cựu idol không hoàn toàn liên quan đến tổ chức tội phạm. Nhưng phần đông netizen tỏ ra sợ hãi, phẫn nộ, chỉ trích Seungri có "bản chất tội phạm" nên mới giao du với tập đoàn này.

"Nếu anh ta đến sự kiện đó mà biết rõ tập đoàn P***** làm gì thì đúng là một kẻ tồi tệ. Nhưng nếu anh ta không biết gì, mà cứ thế làm vì họ cho tiền thì đúng là ngu ngốc, đúng không?", "Thông tin về tập đoàn đó thật đáng sợ", "Seungri thực sự đang cho chúng ta thấy điểm tận cùng của sự sụp đổ… Anh ta đã đi theo con đường tội phạm kể từ vụ Burning Sun", "Anh ta bị sao vậy? Sao cứ tìm cách kiếm tiền thế?", "Chuyện này vượt xa tội phạm vặt thông thường"... netizen Hàn Quốc bình luận.

Tuy nhiên đây mới chỉ là suy đoán. Hiện vẫn chưa có thêm bằng chứng xác minh khẳng định mối liên hệ trực tiếp giữa Seungri và P***** Holding Group.

Seungri từng là sao hạng A tại làng giải trí Hàn song nam ca sĩ này đã hết đường trở lại Kbiz sau scandal nhóm chat tình dục cách đây 6 năm. Còn nhớ bê bối Burning Sun bị phanh phui năm 2019 đã gây chấn động dư luận khắp châu Á. Seungri là 1 trong những nhân vật cộm cán của Burning Sun và đã vướng vòng lao lý. Trong phiên tòa diễn ra vào tháng 1/2022, cựu thành viên BIGBANG đã thừa nhận 9 cáo buộc gồm mua dâm, môi giới mại dâm, đánh bạc, tham ô, vi phạm Đạo luật vệ sinh thực phẩm, vi phạm Đạo luật giao dịch ngoại hối, vi phạm Đạo luật về tội phạm tình dục do truyền bá nội dung quay lén, tiêu hủy chứng cứ và xúi giục bạo lực đặc biệt. Tới tháng 5/2022, Tòa án Tối cao Hàn Quốc chính thức công nhận bản án 1 năm 6 tháng tù giam của Seungri do Tòa án cấp dưới phán quyết.

Ngoài án phạt tù, nam ca sĩ còn phải nộp phạt 1,15 tỷ won (21,42 tỷ đồng). Do Seungri bị giam giữ từ tháng 8/2021 nên nam ca sĩ chính thức được thả ra trong tháng 2/2023.

Sau khi ra tù, Seungri thường xuất hiện tại các nhà hàng và quán rượu ở quận Gangnam (Seoul, Hàn Quốc). Cựu thành viên BIGBANG cũng lọt vào ống kính của khán giả khi tham gia nhiều hoạt động gặp mặt nhà đầu tư ở các nhà hàng ở Đông Nam Á trong 2 năm qua. Seungri cũng có ý định trở lại kinh doanh, mở club ở Đông Nam Á sau khi mãn hạn tù.