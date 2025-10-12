Phạm Quỳnh Anh bơ đẹp Bảo Anh?

Sau khi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, Phạm Quỳnh Anh bất ngờ nhận được lời chúc công khai từ Bảo Anh. Dòng trạng thái của nữ ca sĩ gây chú ý khi viết: "Xinh mình khóc hay cười vẫn cứ là xinh. Kiếp này làm phụ nữ xin hãy cứ là xinh đẹp và yêu bản thân lên chị em ơiiii. Chúc mừng chị Phạm Quỳnh Anh".

Động thái của Bảo Anh nhanh chóng khiến mạng xã hội rộn ràng, bởi trước đó, cả hai từng vướng không ít ồn ào liên quan đến nhau. Chính vì vậy, việc Bảo Anh bất ngờ gửi lời chúc mừng công khai được xem là tín hiệu tích cực, hoặc ít nhất là động thái xóa bỏ khúc mắc trong quá khứ.

Bảo Anh chúc mừng Phạm Quỳnh Anh nhân dịp đàn chị ra dự án mới

Tuy nhiên, theo quan sát thì Phạm Quỳnh Anh vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào trước lời chúc từ Bảo Anh. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ vẫn đều đặn cập nhật hoạt động quảng bá sản phẩm mới, chia sẻ hậu trường và tương tác với khán giả, nhưng hoàn toàn không nhắc đến bài đăng của Bảo Anh. Cô cũng không tương tác vào bài đăng của Bảo Anh tính tới thời điểm hiện tại.

Sự im lặng này khiến netizen chia thành nhiều luồng ý kiến. Một số cho rằng Phạm Quỳnh Anh đang giữ thái độ chuyên nghiệp, tập trung cho dự án mới nên không muốn nhắc lại chuyện cũ. Số khác lại cho rằng cô "bơ đẹp" đồng nghiệp, hoặc đơn giản là cả hai đã chọn cách tương tác riêng tư thay vì thể hiện trên mạng xã hội như cách khiến lùm xùm đỡ rầm rộ thêm.

Hiện tại, cả Phạm Quỳnh Anh lẫn Bảo Anh đều không có phản hồi gì thêm. Nhưng chỉ với một dòng trạng thái và một lần bơ nhẹ, câu chuyện giữa hai nữ ca sĩ lại tiếp tục trở thành đề tài được cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Phạm Quỳnh Anh chưa có phản hồi nào trước lời chúc của Bảo Anh

Sau hơn 7 năm tưởng chừng đã khép lại, ồn ào giữa Bảo Anh và Phạm Quỳnh Anh bất ngờ bị khơi lại, khiến mạng xã hội dậy sóng. Tất cả bắt nguồn từ việc Phạm Quỳnh Anh có động thái bảo vệ các con, kéo theo loạt bình luận réo tên Bảo Anh và đào lại scandal tình ái năm xưa liên quan đến Quang Huy.

Sáng 4/9, Bảo Anh chính thức lên tiếng. Nữ ca sĩ bày tỏ mong muốn mọi chuyện được khép lại vì cả hai đều đã có cuộc sống riêng. Cô nhấn mạnh: "Mong cuộc đời sẽ luôn dịu dàng hơn với phụ nữ, đặc biệt là những người mẹ. Thật ra mình đã đắn đo rất nhiều trước khi viết những dòng này. Nhưng có lẽ đã đến lúc nên nói rõ để khép lại. Câu chuyện giữa Bảo Anh và chị Phạm Quỳnh Anh nên dừng lại ở đây. Mình mong mọi người đừng dùng những lời lẽ nặng nề để làm tổn thương chị.

Thời điểm mình từng bị hiểu lầm liên quan đến câu chuyện của gia đình chị, mình tin rằng lúc đó chị cũng đang rối ren, lo toan nhiều việc riêng, nên không thể nghĩ được nhiều hơn cho bất kỳ ai ngoài gia đình của mình. Nhưng gần đây, mình thấy lại nhiều bình luận lôi cả con gái chị và mình ra để bàn tán, và thật sự điều đó làm mình trăn trở".

Bảo Anh lên tiếng muốn câu chuyện ồn ào khép lại

Tối cùng ngày, Phạm Quỳnh Anh bất ngờ đăng tâm thư dài gửi lời cảm ơn đến Bảo Anh vì đã lên tiếng, đồng thời lần đầu phân trần về ồn ào trong quá khứ. Tuy nhiên, thay vì dập tắt tranh cãi, bài viết của Phạm Quỳnh Anh lại vấp phải phản ứng dữ dội. Nữ ca sĩ chia sẻ một trong những lý do im lặng suốt nhiều năm qua là vì từng chịu tổn thương từ những lời nói của phía gia đình Bảo Anh.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết nhận về hàng nghìn lượt phẫn nộ. Trước áp lực dư luận, Phạm Quỳnh Anh đã tắt tính năng bình luận nhưng lại gây chú ý khi ghim dòng phản hồi đầy thẳng thắn gửi đến antifan: "Bao nhiêu tiếng xấu cũng nhờ các bạn thêu dệt, tôi quen rồi. Sống sao mà vừa lòng được hết các bạn, nên tôi chưa bao giờ sống để làm hài lòng những người ghét mình".

Bị "ném đá" vì cho rằng lên tiếng nhưng vẫn né tránh trách nhiệm, Phạm Quỳnh Anh bộc bạch thêm: "Nói ra lí do im lặng thì các bạn không chấp nhận được sự thật đó vì nó không đúng ý các bạn… Không muốn hiểu, từ chối hiểu. Cứ phải bắt tôi đi xin lỗi trong khi tôi làm gì sai mà phải xin lỗi ai? Còn tôi bị xúc phạm tôi có yêu cầu ai phải xin lỗi chưa vậy? Vậy nên hãy như tôi này, thay vì lo chuyện bên ngoài thì mình quay về bên trong sống bảo vệ gia đình mình trước...".