Á hậu Việt công khai hẹn hò trai đẹp 6 múi, thấp hơn 10 cm?

Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Á hậu Quỳnh Anh và hot TikToker Neyun liên tục vướng nghi vấn đáng ngờ. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau, thậm chí bị bắt gặp ở chung nhà và có nhiều tương tác cực thân mật khiến netizen "đứng ngồi không yên". Cho đến mới đây, nghi vấn hẹn hò dường như càng thêm chắc chắn khi Neyun bất ngờ có động thái được xem là công khai mối quan hệ.

Trên trang cá nhân, Neyun đăng tải đoạn clip tương tác cùng Á hậu Quỳnh Anh với loạt khoảnh khắc vô cùng gần gũi. Khi có người để lại bình luận trêu đùa về việc chênh lệch chiều cao - Neyun cao 1m63 trong khi Quỳnh Anh cao 1m73 - nam TikToker không né tránh mà còn khéo léo đáp trả bằng hành động cực tình cảm, kèm lời nói đầy ẩn ý khiến dân tình "bật cười" vì vừa khéo léo đáp trả, vừa ngầm xác nhận mối quan hệ.

Neyun và Quỳnh Anh công khai thân mật

Khoảnh khắc này nhanh chóng viral trên mạng xã hội, thu về hàng chục nghìn lượt xem và bình luận. Nhiều người nhận xét cách Neyun "phản ứng" vừa tinh tế vừa đáng yêu, đồng thời dành nhiều lời khen cho độ đẹp đôi của cặp đôi mới Vbiz.

Trước đó, trên trang cá nhân, cả hai đã không ít lần công khai hình ảnh xuất hiện cùng nhau. Từ việc ở chung nhà, thường xuyên đi ăn uống, quay clip đu trend,... tất cả cử chỉ và ánh mắt mà Quỳnh Anh và Neyun dành cho nhau đã khiến netizen liên tục đặt dấu chấm hỏi.

Quỳnh Anh và Neyun dạo gần đây dính như sam

Cả hai có cử chỉ ngọt ngào, xưng anh em ngọt xớt và dường như không có ý định giấu giếm tình cảm trước công chúng

Á hậu Quỳnh Anh hiện là một trong những gương mặt nổi bật của làng sắc đẹp Việt. Cô từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024, trước đó là quán quân Supermodel Me mùa 6 và Á quân The Face Vietnam 2018.

Sở hữu chiều cao ấn tượng cùng gương mặt sắc sảo, thần thái hiện đại, Quỳnh Anh được đánh giá là mỹ nhân hội tụ đủ yếu tố về nhan sắc, tri thức và bản lĩnh. Thời gian qua, Quỳnh Anh được dự đoán sẽ nối gót Kỳ Duyên thi Miss Universe 2025. Tuy nhiên sau cùng, cơ hội đó vẫn chưa đến với nàng hậu. Về chuyện tình cảm, trước khi có loạt hint với Neyun thì Quỳnh Anh cực kín tiếng. Trong một lần chia sẻ với truyền thông khi đăng quang, cô cho biết chưa trải qua mối tình nào.

Quỳnh Anh đăng quang Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024

Quỳnh Anh sở hữu vóc dáng ấn tượng, vừa hợp beauty queen vừa có thể cân các phong cách trên sàn diễn đậm chất high fashion

Trong khi đó, Neyun là hot TikToker đình đám sinh năm 1998, tên thật là Bùi Mạnh Nguyên. Anh nổi tiếng với gương mặt điển trai, thân hình 6 múi và phong cách thời trang cuốn hút. Các clip của Neyun thường thu hút hàng triệu lượt xem nhờ lối thể hiện duyên dáng, bắt trend tốt và hình ảnh chỉn chu. Hiện tài khoản TikTok của anh có hơn 1,5 triệu người theo dõi, Instagram đạt hơn 400 nghìn lượt. Ngoài sáng tạo nội dung, Neyun còn là mẫu ảnh và gương mặt được nhiều nhãn hàng săn đón.

Thời gian gần đây, Neyun còn gây sốt trên sân pickleball. Vừa qua, trong giải đấu Fancy Pickleball, người yêu Quỳnh Anh khiến dân tình mê mệt với thần thái và sức hút trên sân. Không chỉ gây trầm trồ vì kỹ thuật và lối chơi thông minh trên sân, Neyun còn có loạt khoảnh khắc hừng hực, khoe visual và body "mlem".

Neyun là nhà sáng tạo nội dung, mẫu ảnh và từng lấn sân diễn xuất. Nam TikToker gây sốt với nhan sắc và body "mlem"

Dạo gần đây Neyun còn được biết đến là "nam thần pickleball"

Những khoảnh khắc trên sân pickleball của Neyun khiến nhiều netizen rần rần



