Hồ Văn Cường mua nhà chục tỷ ở tuổi 22?

Mới đây, Hồ Văn Cường xuất hiện trong một sự kiện và có những chia sẻ hiếm hoi về cuộc sống hiện tại. Nam ca sĩ cho biết, sau nhiều năm làm việc và tích lũy, anh đã mua được một căn nhà tại TP.HCM để cha mẹ sinh sống và có chỗ đón cháu dưới quê lên học.

"Cuộc sống của tôi giờ tạm ổn, ngoài ca hát tôi còn đi học, đang cố hoàn thành những môn học cuối cùng để hoàn thành chương trình học. Chắc năm sau tôi sẽ tốt nghiệp, tôi học ngành bổ trợ cho công việc ca hát là ngành marketing", Hồ Văn Cường cho biết.

Hồ Văn Cường cho biết đã mua được nhà cho ba mẹ ở TP.HCM

Ngay sau chia sẻ này, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng ngôi nhà mới của Hồ Văn Cường có giá trị lên đến chục tỷ đồng. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được Hồ Văn Cường xác thực cụ thể. Dù giá trị cụ thể chưa được tiết lộ, nhưng theo chia sẻ của nam ca sĩ, ngôi nhà nằm ở TP.HCM, không chỉ cho gia đình sinh hoạt mà còn đón các em, cháu ở quê lên sinh sống. Chính vì thế, hiều người cho rằng tài sản mới của nam ca sĩ chắc chắn không hề nhỏ, có thể tính bằng tiền tỷ.

Hiện tại, Hồ Văn Cường vừa đi học vừa chạy show. Nam ca sĩ cũng đang là trụ cột của gia đình. Vì thế, Hồ Văn Cường luôn ý thức được trách nhiệm của mình. Quán quân Vietnam Idol nhí chia sẻ: "Một tháng tôi vẫn đi hát khoảng ba show. Tôi cố gắng cách show ra, một phần để đảm bảo việc học và một phần vì nghĩ khán giả của tôi không phải lúc nào cũng có thời gian để đi nghe show liên tục. Tôi cũng nghĩ, đi diễn liên tục như vậy sẽ làm khán giả chán. Tôi luôn phải giãn thời gian giữa các show khoảng 2 tuần tới một tháng để làm mới các phần trình diễn, cho khán giả đỡ chán.

Thu nhập của tôi hiện tại đủ để trang trải cuộc sống, quán xuyến gia đình. Cát xê của tôi cao hơn lúc trước một chút. Nhưng nếu nói cát xê của tôi cao tới mức dư giả là không đúng. Như đã nói, tôi phải giãn việc đi show nên không kiếm được quá nhiều. Tôi diễn nhiều ở các phòng trà. Ngoài ra, cũng có một số event mời tôi".

Nhiều cư dân mạng ước đoán giá trị cơ ngơi mà Hồ Văn Cường vừa tậu không phải con số nhỏ

Hồ Văn Cường sinh năm 2003, được đông đảo khán giả biết đến khi giành ngôi quán quân chương trình Vietnam Idol Kids 2016. Sau cuộc thi, anh rời quê nhà Tiền Giang lên TP.HCM sinh sống và được nghệ sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi, tạo điều kiện để theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, đặc biệt là dòng nhạc dân ca, trữ tình.

Đến tháng 10/2021, một tháng sau khi nghệ sĩ Phi Nhung qua đời, Hồ Văn Cường rời công ty và bắt đầu sống tự lập. Đầu năm 2022, danh ca Ngọc Sơn chính thức nhận đỡ đầu, hỗ trợ nam ca sĩ trong hành trình phát triển sự nghiệp.

Diện mạo của Hồ Văn Cường đã có nhiều thay đổi

Trong quá trình đi hát, Hồ Văn Cường được người hâm mộ yêu thương và ủng hộ nồng nhiệt. Nhiều khán giả tặng anh những món quà có giá trị như vàng, bó hoa kết bằng tiền mặt hoặc USD. Không ít fan ở xa, thậm chí ở nước ngoài, cũng gửi thư và quà tay để bày tỏ tình cảm với giọng ca trẻ tuổi.

Về việc được một số khán giả tặng vàng, Hồ Văn Cường nói: "Với những món quà giá trị như vậy, tôi rất trân quý nhưng không quá đặt nặng việc quà có giá trị hay không. Chỉ cần các cô chú đến ủng hộ là tôi được khích lệ rồi.

Về những món quà vật chất đó, tôi rất biết ơn khán giả. Đôi lúc, tôi thực sự tiếc tiền giùm các cô chú. Tôi chỉ nhận những món quà vừa phải. Với những món quà giá trị quá lớn, tôi từ chối nhận.

Ví dụ, với những món quà khán giả đem lên sân khấu tặng thì tôi nhận còn tặng ở ngoài những món quà lớn quá thì tôi từ chối. Tôi không muốn nợ khán giả những món vật chất lớn, nợ ân tình thì được".