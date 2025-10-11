Nhan sắc tuổi 50 của nữ NSND vừa công khai hôn môi "cô gái lạ mặt", vừa tuyên bố có bạn trai kém 2 con giáp

Trong ngày sinh nhật mình hồi giữa tháng 7 vừa qua, NSND Mỹ Uyên bất ngờ chia sẻ loạt ảnh riêng tư lên mạng xã hội. Trong ảnh, nữ nghệ sĩ xuất hiện ở không gian ấm cúng với nến và bánh kem, cùng khoảnh khắc thân mật hôn môi một cô gái lạ mặt.
Hình ảnh này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của công chúng. Sau đó, NSND Mỹ Uyên giải thích, đó chỉ là cảm xúc nhất thời.
Nữ nghệ sĩ nói: “Các bạn có giới tính khác rất quý Uyên. Ví dụ, mình nói đơn giản thôi, các bạn thích đi du lịch thì nhắn rủ Uyên, Uyên sẵn sàng đi với 5-6 bạn là gay, hoặc là những bạn là les cũng thích Uyên.
Nhưng mà các bạn phải hiểu là Uyên có cảm xúc quý mến với các bạn, chứ không phải là cặp bồ như các bạn nghĩ. Cảm xúc cũng chỉ là cầu vai bá cổ, cũng yêu thương, cũng quý nhau. Nhưng Uyên chưa có có cảm giác là les, chưa thử yêu đương với les".
Trước đó, Mỹ Uyên từng chia sẻ lý do đến tuổi 50 nhưng vẫn đi về lẻ bóng. Cô cho biết do gia đình khá khó, yêu đương phải xin phép trước, bản thân lại không thích gò bó nên quyết định chọn cuộc sống một mình.
NSND Mỹ Uyên, tên đầy đủ là Đặng Thụy Mỹ Uyên, sinh năm 1975, là gương mặt kỳ cựu trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình.
Nữ nghệ sĩ từng ghi dấu ấn qua loạt phim nổi bật như Mùi ngò gai, Những đứa con thành phố, Hiệp sĩ đường phố, Cả một đời ân oán, Đừng nói khi yêu, Trạm cứu hộ trái tim, và gần đây nhất là phim điện ảnh trăm tỷ Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu…
Không chỉ thành công trên màn ảnh, NSND Mỹ Uyên còn là một tên tuổi lớn trong lĩnh vực sân khấu kịch. Hiện cô đang đảm nhận vai trò lãnh đạo Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ (Sân khấu 5B) – một trong những "cái nôi" nghệ thuật của TP.HCM.
Về đời tư, ở tuổi 50, Mỹ Uyên chưa từng kết hôn, chưa từng sinh con, cô chọn sống tự do và dành nhiều tình yêu cho gia đình – đặc biệt là các cháu ruột mà cô coi như con.
Mới đây, NSND Mỹ Uyên gây bất ngờ khi thổ lộ cô đang yêu và bạn trai kém Mỹ Uyên 2 con giáp. Nữ NSND cho biết, dù bạn trai kém nhiều tuổi nhưng vì cô trẻ trung, năng động, tư duy cởi mở nên không cảm thấy có sự chênh lệch. Với cô, tình yêu không phân biệt tuổi tác và càng không có khuôn mẫu.
Dù ở tuổi 50 nhưng nữ NSND vẫn được khen trẻ trung so với tuổi thực. Cô cũng có phong cách trẻ trung năng động ngoài đời thực.