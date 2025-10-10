Phản ứng kỳ lạ của Steven Nguyễn khi bị "đẩy thuyền" đồng giới

Sau thành công của Mưa Đỏ, hai cái tên Steven Nguyễn và Đỗ Nhật Hoàng đang trở thành tâm điểm bàn tán của khán giả. Trong phim, họ là hai nhân vật đối đầu căng thẳng, nhưng khi thoát vai ngoài đời lại khiến người hâm mộ thích thú vì loạt khoảnh khắc đáng yêu, thân thiết. Từ những lần cùng tham dự cinetour, đứng cạnh nhau trong hậu trường cho đến các video TikTok đu trend, Steven Nguyễn và Đỗ Nhật Hoàng liên tục khiến khán giả "bấn loạn" vì phản ứng hóa học quá tốt, khiến nhiều người không thể không "đẩy thuyền". Chỉ sau vài ngày, trên mạng xã hội đã xuất hiện hàng loạt fanpage và hội nhóm "ship couple" Steven - Nhật Hoàng, kèm những bài viết soi hint, cắt clip từng khoảnh khắc đầy tình ý của cả hai.

Giữa làn sóng "đẩy thuyền" rầm rộ, Steven Nguyễn cuối cùng cũng có phản ứng, và cách anh phản hồi lại khiến dân mạng càng rối như tơ vò. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, khi được hỏi thẳng về mối quan hệ đặc biệt với Đỗ Nhật Hoàng, nam diễn viên chỉ biết lắc đầu liên tục, rồi cười: "Thôi thôi, hông có biết, tôi không đính chính gì hết!". Ngay sau đó, Steven Nguyễn bật cười lớn, cố tình đánh trống lảng sang chủ đề khác, khuôn mặt thể hiện rõ sự ngại ngùng. Cách phản ứng kỳ lạ nhưng đáng yêu này khiến khán giả càng được dịp "tăng tốc đẩy thuyền" hơn nữa. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng đây là cách Steven Nguyễn "quăng miếng", đúng với tính cách hài hước, lầy lội ngoài đời thường của anh.

Toàn bộ cuộc trò chuyện của Steven Nguyễn sẽ được lên sóng vào thời gian tới.

Steven Nguyễn có phản ứng đặc biệt khi được hỏi về chuyện "đẩy thuyền" với Đỗ Nhật Hoàng

Steven Nguyễn quyết tâm không đính chính hay giải thích khi được hỏi chuyện "đẩy thuyền"

Nam diễn viên còn có 1001 khoảnh khắc cực đáng yêu khi chia sẻ về hành trình làm nghề và cuộc sống hiện tại

Đỗ Nhật Hoàng sinh năm 1997, sở hữu chiều cao lên đến 1m80 cùng gương mặt điển trai. Đỗ Nhật Hoàng làm mẫu ảnh, vũ công, anh từng tham gia chương trình Người Ấy Là Ai. Gần đây nhất anh gây chú ý với chuyện tình yêu cùng vũ công Yên Đan nhưng tháng 2/2025 đã thông báo chính thức chia tay.

Còn Steven Nguyễn tên thật là Huy Nguyễn, anh tốt nghiệp ngành Diễn viên tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Trước Mưa Đỏ, Steven Nguyễn từng nổi bật với web-drama Bi Long đại ca.

Sau Mưa Đỏ, Steven Nguyễn và Nhật Hoàng trở thàng "OTP" mới của cư dân mạng

Cả hai cứ gặp nhau là netizen rần rần ghép đôi nhiệt tình