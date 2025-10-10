Chi Pu bị soi cận nhan sắc cam thường, Hương Giang bắt chước Gia đình Haha?

Chiều 9/10, buổi họp báo ra mắt chương trình thực tế Hàng Xóm Mới – Hello Neighbors! đã chính thức diễn ra, thu hút đông đảo sao Việt xuất hiện. Sự kiện có sự góp mặt của dàn cast chính gồm Hương Giang, Chi Pu, Tuấn Ngọc, An Trương, Ninh Anh Bùi, Nguyễn Tùng Dương và Khuyến Dương cùng nhiều khách mời nổi tiếng như Hà Tâm Như, Phạm Kiên.

Ngay khi xuất hiện, Chi Pu trở thành tâm điểm ống kính với visual rạng rỡ dù chỉ qua "cam thường". Nữ ca sĩ lựa chọn phong cách nhẹ nhàng nhưng sang trọng, khoe làn da sáng và gương mặt cuốn hút. Cặp đôi Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương diện đồ đôi, xuất hiện chung sau ồn ào huỷ fan meeting. Đây cũng là chương trình thực tế đầu tiên cả hai cùng tham gia với vai trò cast chính. Hà Tâm Như cũng khoe nhan sắc rạng rỡ, nổi bật sau khi đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Chuyển giới quốc tế.

Dàn sao Việt đổ bộ họp báo ra mắt Hàng Xóm Mới

Góc nghiêng ấn tượng của Chi Pu trong sự kiện Hàng Xóm Mới

Nhan sắc của nữ ca sĩ ngày càng thăng hạng

Hương Giang lộ diện sau khi công bố đi thi Miss Universe

Hương Giang trở lại show thực tế sau thời gian dài im hơi lặng tiếng

Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương

TikToker Khuyến Dương

Á vương Quốc tế Tuấn Ngọc

An Trương cũng xuất hiện trong dàn cast của chương trình

Hà Tâm Như nổi bật sau khi đăng quang quốc tế

Phạm Kiên lẻ bóng tại sự kiện

Ca, nhạc sĩ Kai Đinh

Trong khi đó, Hương Giang - người đảm nhận vai trò đặc biệt trong chương trình cũng gây chú ý với màn chia sẻ thẳng thắn, được khen EQ. Cụ thể, khi được hỏi về việc Hàng Xóm Mới bị so sánh với show thực tế ăn khách Gia Đình Haha, cô đã có câu trả lời vừa khéo léo vừa sâu sắc, thể hiện tinh thần tích cực của ê-kíp. Theo đó, Hương Giang nói: "Khi chúng tôi ngồi với nhau và lên ý tưởng chương trình là mong muốn được trải nghiệm những khoảnh khắc không có trong cuộc sống hiện tại. Trên hành trình đó, chúng tôi sẽ làm nổi bật lên nét đẹp, bản sắc văn hoá Việt Nam là tình làng nghĩa xóm. Với mỗi vùng miền, địa danh chúng tôi đến thì con người sẽ khác nhau nhưng đều không thay đổi là sự yêu thương, đùm bọc giữa những người dân.

Tôi nghĩ thay vì so sánh thì tại sao không khích lệ để có những chương trình như thế này. Với việc tôn vinh nét đẹp thì nên được nhân rộng chứ không nên sợ hãi. Gia đình Haha cũng giống như một trong những người trẻ có mặt ở những vùng đất khác nhau, và Hàng xóm mới cũng thế. Chúng ta vẫn còn rất nhiều nơi tuyệt đẹp trên đất nước nên cần thêm có nhiều chương trình để lan toả. Chúng tôi thấy vui nhiều hơn là sợ bị so sánh".

Hương Giang ghi điểm khi chia sẻ Hàng Xóm Mới bị so sánh với Gia đình Haha vì có màu sắc hao hao

Hương Giang được khen ngợi khi xử lý câu hỏi Hàng Xóm Mới bị so sánh với chương trình Gia đình Haha

Các nghệ sĩ cho biết tham gia chương trình với mong muốn quảng bá nét đẹp, văn hoá Việt Nam

Hàng Xóm Mới – Hello Neighbors! là chương trình thực tế hoàn toàn mới, nơi các nghệ sĩ dọn về sống chung trong một ngôi làng, cùng nhau trải nghiệm công việc, sinh hoạt và khám phá văn hoá bản địa. Show hứa hẹn mang đến màu sắc chữa lành với tinh thần tươi sáng, gần gũi, khai thác tình làng nghĩa xóm, sự sẻ chia và năng lượng tích cực giữa người với người. Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, show sẽ chính thức lên sóng vào ngày 10/10 lúc 20h, mở màn cho loạt tập ghi hình ở nhiều vùng miền khác nhau trên cả nước.