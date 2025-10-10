Kim Kardashian xây đế chế tỷ USD từ cuốn băng sex như thế nào?

Từ một cô gái vô danh làm trợ lý cho Paris Hilton, Kim Kardashian đã trở thành tỷ phú với giá trị tài sản ròng ước tính hơn 1,7 tỷ USD. Hành trình này bắt đầu từ một scandal tai tiếng: cuốn băng sex với ca sĩ Ray J được quay năm 2003 và rò rỉ năm 2007. Thay vì bị nhấn chìm, Kim đã khéo léo biến "tai họa" thành bàn đạp, xây dựng một đế chế kinh doanh khổng lồ dựa trên sự chú ý từ truyền thông và mạng xã hội.

Scandal băng sex: Bước ngoặt từ tai tiếng đến cơ hội

Năm 2003, khi mới 23 tuổi, Kim Kardashian quay video thân mật với bạn trai lúc bấy giờ là Ray J trong chuyến du lịch tại Mexico. Video này ban đầu chỉ là kỷ niệm cá nhân, nhưng đến tháng 2/2007, nó bị rò rỉ bởi Vivid Entertainment dưới tên Kim Kardashian, Superstar. Kim "siêu vòng 3" ban đầu kiện công ty này vì xâm phạm quyền riêng tư, đòi bồi thường lợi nhuận từ băng sex. Tuy nhiên, cô nhanh chóng thỏa thuận ngoài tòa với số tiền 5 triệu USD, đồng thời giữ quyền sở hữu một phần video. Theo các báo cáo, băng sex này đã mang về hơn 1,4 triệu USD doanh thu chỉ trong tháng đầu tiên, chủ yếu từ bán DVD.

Kim Kardashian "thoát vai" trợ lý mờ nhạt của Paris Hilton nhờ cuốn băng sex tai tiếng

Scandal này không chỉ khiến Kim Kardashian nổi tiếng mà còn tạo đà cho chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians ra mắt chỉ vài tháng sau, vào tháng 10/2007 trên kênh E!. Lúc đầu, chương trình thu hút khán giả nhờ sự tò mò từ băng sex, với tập đầu tiên đạt rating cao.

Nhưng thay vì để scandal định nghĩa bản thân, Kim và mẹ Kris Jenner đã biến nó thành nền tảng để xây dựng hình ảnh gia đình Kardashian như một "đế chế giải trí". Một số nguồn cho rằng Kris Jenner chính là người đứng sau việc rò rỉ video để tạo sự chú ý, dù gia đình phủ nhận. Dù sao, scandal đã đẩy Kim Kardashian từ "trợ lý của Paris Hilton" lên vị thế ngôi sao, với sự chú ý khổng lồ từ truyền thông lá cải.

Keeping Up with the Kardashians là viên gạch tiếp theo xây nên đế chế tỷ đô

Từ truyền hình thực tế đến kinh doanh tỷ đô: Chiến lược tận dụng sự nổi tiếng

Sau scandal, Kim Kradashian không dừng lại ở việc "nổi tiếng vì nổi tiếng". Cô áp dụng mô hình AIDA (Attention - Interest - Desire - Action) (Sự chú ý - Sự thích thú - Mong muốn -Hành động) trong marketing để chuyển hóa sự chú ý thành doanh thu. Chương trình Keeping Up with the Kardashians trở thành nền tảng chính, chạy suốt 20 mùa từ 2007 đến 2021, mang về hàng triệu USD từ quảng cáo và các chương trình phái sinh.

Tại đỉnh cao, tập đám cưới của Kim Kardashian với Kris Humphries năm 2011 thu hút 10,5 triệu khán giả. Có thể nói rằng, từng có thời cả nước Mỹ "hóng" xem gia đình nhà Kim "thở", làm gì, ăn gì, chơi gì đều được quan tâm sát sao. Truyền hình thực tế không chỉ kiếm tiền trực tiếp mà còn xây dựng thương hiệu cá nhân, biến Kim Kardashian thành biểu tượng phong cách và lối sống.

Có 10,5 triệu khán giả xem đám cưới của Kim trên truyền hình

Từ đó, ngôi sao sinh năm 1980 này mở rộng sang kinh doanh. Kim ra mắt dòng mỹ phẩm KKW Beauty & Fragrance từ năm 2017 và nhanh chóng đạt doanh thu 100 triệu USD trong năm đầu nhờ tận dụng mạng xã hội. Sau đó, cô bán 51% cổ phần cho Coty Inc. năm 2020 với giá 200 triệu USD, đẩy giá trị thương hiệu lên 1 tỷ USD.

Kim Kardashian tiếp tục cho "ra đời" đứa con tinh thần thứ 2 là SKIMS, chuyên kinh doanh đồ lót và trang phục định hình từ năm 2019. Đến năm 2022, SKIMS được định giá 3,2 tỷ USD sau vòng gọi vốn, mở rộng sang kinh doanh nhiều loại trang phục khác. Năm 2025, SKIMS mua lại SKKN by Kim, hợp nhất đế chế thời trang và mỹ phẩm. Thương hiệu này không chỉ bán sản phẩm mà còn bán "lối sống Kim Kardashian" – sự tự tin và gợi cảm

Ngoài ra, Kim Kardashian sở hữu chuỗi cửa hàng DASH, ứng dụng di động, sách, và hợp tác với các thương hiệu lớn. Cô kiếm hàng chục triệu USD/năm từ quảng cáo trên Instagram, nơi có hơn 300 triệu follower. Theo Forbes, năm 2017, Kim kiếm 45,5 triệu USD từ sản phẩm cá nhân hóa.

Kim "siêu vòng 3" chuyển hướng kinh doanh thành công

Kris Jenner đóng vai trò "momager" quan trọng, vừa là mẹ vừa là quản lý. Bà nhận 10% hoa hồng từ các hợp đồng của con gái, biến gia đình thành một đế chế kinh doanh với tổng giá trị hàng tỷ USD. Bà thậm chí từng nói về vụ con gái lộ băng sex rằng đó là một "thời cơ nghề nghiệp" đối với cả gia đình: "Khi xem cuốn băng sex của Kim, với tư cách một người mẹ, tôi muốn giết con bé. Nhưng với tư cách người quản lý, tôi biết mình có việc cần làm và tôi chỉ muốn Kim vượt qua được chuyện đó".

Kris Jenner đóng vai trò vô cùng quan trọng

Tái định nghĩa sự nổi tiếng và bài học từ "tai họa"

Hành trình của Kim Kardashian không chỉ là câu chuyện thành công mà còn phản ánh sự thay đổi của văn hóa đại chúng. Scandal băng sex từng bị coi là đòn "kết thúc sự nghiệp" đối với các ngôi sao, nhưng Kim Kardashian đã lật ngược tình thế. Cô chứng minh rằng trong thời đại mạng xã hội, "tai tiếng" có thể là tài sản quý giá nhất. Cô không né tránh quá khứ mà thừa nhận nó, thậm chí biến nó ra tiền mặt.

Tuy nhiên, thành công của Kim Kardashian không chỉ dựa vào scandal. Đó là sự kết hợp giữa làm việc không ngừng nghỉ, từ quay show đến quản lý thương hiệu và khả năng tận dụng truyền thông, cùng tài năng kinh doanh. Kim "siêu vòng 3" chứng minh rằng sự nổi tiếng không cần tài năng truyền thống như ca hát hay diễn xuất, mà chỉ cần "nổi tiếng vì nổi tiếng". Mặc người đời chỉ trích, Kim Kardashian vẫn vô cùng nổi tiếng và là doanh nhân thành đạt.

Nhưng cũng có nhận định phê phán: Kim Kardashian không phải tỷ phú tự thân hoàn toàn, vì cô thừa hưởng quỹ tín thác 100 triệu USD từ cha và lợi thế từ mối quan hệ với Paris Hilton. Dù vậy, cô đã nhân lên gấp bội, biến một khoảnh khắc riêng tư thành đế chế. Trường hợp của Kim Kardashian dù đầy rẫy tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận cô là biểu tượng của dòng chảy văn hóa mới, nơi sự khôn khéo có thể biến 1 cuốn băng sex thành đế chế tỷ đô.

Kim Kardashian là biểu tượng thành công từ tranh cãi



