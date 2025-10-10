5 vòng eo bé "siêu thực" của Vbiz: Không phải Ngọc Trinh mà trùm cuối là "chị đại" U45!

Vốn là những người nổi tiếng bị soi sét từng minimet, việc giữ dáng, đặc biệt là vòng eo gần như là "cuộc chiến" thầm lặng mà bất kỳ mỹ nhân nào cũng phải đối mặt. Chỉ cần có dấu hiệu tăng cân, netizen đã soi ra ngay. Chính vì vậy, việc duy trì vòng eo nhỏ, săn chắc, thon gọn gần như trở thành bí quyết giúp nhiều sao nữ giữ vững vị thế nhan sắc và hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Nhiều mỹ nhân Việt khiến netizen choáng vì số đo eo nhỏ đến siêu thực.

Ngọc Trinh

Nhắc đến "vòng eo con kiến" mà bỏ qua Ngọc Trinh thì chắc chắn là thiếu sót lớn. Từ khi bước vào showbiz đến nay, "Nữ hoàng nội y" vẫn giữ vững phong độ với vòng eo nhỏ xíu. Ngọc Trinh từng tham gia một dự án tên Vòng eo 56, liên quan đến số đo vòng 2 56cm của cô. Có thời gian, mỹ nhân gốc Trà Vinh tăng - giảm cân thất thường nên cơ thể có nhiều thay đổi, có lúc con vòng eo lên đến 63cm.

Tuy nhiên, theo một số thông tin cập nhật gần đây thì số đo của Ngọc Trinh rơi vào 53 -54cm. Ngọc Trinh từng nhiều lần tự tin đo eo trên sóng livestream để chứng minh hàng thật. Thậm chí, cô từng chia sẻ có giai đoạn phải siết eo cực độ, ăn uống điều độ, kết hợp tập gym để giữ dáng.

Ngọc Trinh sở hữu vòng eo 56cm bé xíu, trứ danh Vbiz

Ngọc Trinh thường xuyên diện đồ để "flex" vóc dáng đáng gờm

Nhờ sở hữu eo nhỏ, mỗi lần Ngọc Trinh lên đồ gợi cảm đều cực cuốn

Ngọc Trinh có danh xưng "Nữ hoàng nội y" chưa ai thay thế được

Sau thời gian bị tạm giam, Ngọc Trinh từng có sự thay đổi ngoại hình

Cô tích cực tập luyện để lấy lại vóc dáng

Han Sara

Không chỉ gây ấn tượng với giọng hát trong trẻo và năng lượng tích cực, Han Sara còn nổi tiếng với thân hình siêu mảnh mai và vòng eo chỉ tầm 51-52cm. Số đo này khiến Han Sara là mỹ nhân có eo con kiến nhỏ nhất nhì Vbiz. Để có được vóc dáng này, nữ ca sĩ cũng duy trì tập gập bụng 200 cái một ngày. Theo Han Sara, một ngày của cô chưa thể kết thúc và ngon giấc nếu chưa hoàn thành bài tập này. Người đẹp còn nghiện bộ môn boxing và nhảy giúp giảm mỡ toàn thân hiệu quả.

Han Sara, sinh năm 2000, là một nữ ca sĩ gốc Hàn Quốc nhưng lại được biết đến rộng rãi tại thị trường Việt Nam. Han Sara lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng Việt và gây sốt khi tham gia chương trình Giọng Hát Việt 2017 . Khi đó, cô gái 16 tuổi này đã tạo ấn tượng mạnh mẽ với khán giả và các huấn luyện viên bởi khả năng hát tiếng Việt lưu loát như người bản xứ, cùng với phong cách biểu diễn tự tin.

Han Sara có số đo eo nhỏ nhất nhì Vbiz

Vóc dáng nuột nà đến khó ngờ của Han Sara

Nữ ca sĩ có sở thích diện đồ trưng trổ vòng 2 0% mỡ thừa

Han Sara tạo ấn tượng khi góp mặt ở Em Xinh Say Hi

Jun Vũ

Từ sau thành công của Tháng Năm Rực Rỡ, Jun Vũ được biết đến không chỉ với gương mặt thanh thoát mà còn nhờ body mảnh mai như tượng tạc. Cô từng khiến dân mạng "ngất ngây" khi khoe số đo vòng eo 54 cm. Jun Vũ theo đuổi hình tượng nhẹ nhàng, nữ tính nhưng vẫn toát lên sức hút gợi cảm.

Về việc được quan tâm nhan sắc nhiều hơn sự nghiệp, Jun Vũ từng lên tiếng: "Tôi nghĩ ngoại hình là một trong những yếu tố khiến ban đầu mọi người chọn tôi. Tuy nhiên, là một diễn viên, tôi vẫn thích được người ta khen diễn hay hơn là khen xinh. Nhưng được khen là thích rồi, nên tôi xin phép không từ chối lời khen nào cả. Tôi quan điểm rằng, muốn làm việc lâu dài, trở thành diễn viên chuyên nghiệp thì đẹp thôi không đủ, mình phải trau dồi nhiều hơn nữa. Và tôi cũng đang cố gắng học hỏi thêm từng ngày".

Vòng 2 của Jun Vũ chỉ khoảngg 54cm

Cô có tất cả, từ visual đến sắc vóc!

Jun Vũ cũng thích khoe eo con kiến mỗi khi lên đồ

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Jun Vũ

Lan Ngọc

Không chỉ nổi tiếng với nét diễn duyên dáng và nụ cười rạng rỡ, Ninh Dương Lan Ngọc còn là một trong những mỹ nhân có vóc dáng cân đối bậc nhất Vbiz. Dù lịch trình bận rộn, nữ diễn viên vẫn duy trì vòng eo ấn tượng ở mức 54 cm, khiến netizen không khỏi trầm trồ mỗi lần cô diện croptop hoặc đầm ôm sát.

Lan Ngọc không theo đuổi hình tượng sexy "nóng bỏng" như nhiều người đẹp khác, thay vào đó cô mang đến cảm giác khỏe khoắn, năng lượng và tự nhiên. Nữ diễn viên tiết lộ bản thân duy trì vóc dáng bằng cách ăn thanh đạm, tập nhảy và yoga. Chính sự trẻ trung, linh hoạt và tự tin giúp Lan Ngọc giữ được hình ảnh "ngọc nữ" khó thay thế trong Vbiz.

Lan Ngọc cũng nhập hội mỹ nhân eo dưới 50cm

Những lần "ngọc nữ" nhập đường đua khoe dáng là netizen trầm trồ

Thanh Hằng

Không ai nghĩ rằng ở tuổi 42, Thanh Hằng vẫn giữ được vóc dáng nuột nà và vòng eo chỉ 51 cm - con số thậm chí còn "vượt mặt" cả Ngọc Trinh và dàn hot girl thế hệ mới. Là người mẫu hàng đầu Việt Nam, Thanh Hằng luôn duy trì kỷ luật nghiêm ngặt với cơ thể. Cô tiết lộ mỗi ngày dành ít nhất 1 tiếng để tập luyện, chú trọng các bài siết cơ và kiểm soát tinh bột tối đa. Với chiều cao 1m75 cùng đôi chân 1m12 "thương hiệu", việc sở hữu vòng eo nhỏ đến khó tin khiến Thanh Hằng được khen ngợi là chị đại có sắc vóc đẹp nhất nhì làng mẫu Việt.

"Trùm cuối" của hội eo thon dáng gọn chính là Thanh Hằng với vòng eo tầm 51cm

U45 rồi nhưng Thanh Hằng vẫn xịn đét



