Chuyện gì đã xảy ra với “bộ ngực giả” của Victoria Beckham?

Bộ phim tài liệu của Victoria Beckham vừa lên sóng và nhanh chóng gây sốt, hé lộ nhiều "thâm cung bí sử" về bà Becks như kinh doanh thua lỗ, rối loạn ăn uống... Victoria Beckham cũng không ngần ngại nói về chuyện "nâng cấp vòng 1".

Đúng với biệt danh Posh Spice, Victoria Beckham từng có thời sống rất hào nhoáng. Cô nâng ngực, diện trang phục hàng hiệu, xách túi Hermes Birkin và đeo kính râm sang chảnh. Phong cách phô trương, hào nhoáng khiến Victoria Beckham bị giới thời trang cao cấp ngờ vực khi muốn trở thành nhà thiết kế. Vì vậy, bà xã David Beckham phải trở thành một "phiên bản đơn giản hơn, thanh lịch hơn của chính mình" để phù hợp với thế giới đó.

Trong phim tài liệu, Victoria Beckham...

... không ngần ngại nói về chuyện nâng ngực rồi tháo túi ngực

Cố vấn thời trang của Victoria Beckham - nhà thiết kế Roland Mouret đã dùng ngôn từ rất mạnh mẽ: "Chúng ta phải giết chết nàng WAGs đó" (WAGs là vợ và bạn gái cầu thủ). Còn nhớ tại World Cup 2006, Victoria Beckham dẫn đầu dàn WAGs tuyển Anh gây náo loạn nước Đức. Cô diện quần ngắn, áo khoét sâu tôn vòng 1 "nhân tạo" căng đầy, xách túi Hermes Birkin khổng lồ và đeo kính râm che nửa mặt. Phong cách phô trương của Victoria Beckham rất sành điệu đối với giới người nổi tiếng, WAGs nhưng lại bị đánh giá thấp trong thế giới cao cấp.

Và thế là Victoria Beckham đã quyết định phẫu thuật tháo túi nâng ngực, đưa cơ thể trở lại trạng thái tự nhiên. Trong phim tài liệu, bà Becks vui vẻ cười nói về quyết định này: "Tôi đã chôn bộ ngực đó ở Baden Baden rồi" (Baden Baden là 1 thị trấn nằm ở Đức). Câu nói này có ngụ ý rằng lần cuối Victoria Beckham xuất hiện với diện mạo hào nhoáng, vòng 1 nâng căng đầy đã là tận World Cup 2006.

Victoria Beckham đã từ bỏ vòng 1 nhân tạo, phong cách ăn mặc phô trương từ sau World Cup 2006 để bước vào thế giới thời trang cao cấp

Bộ phim tài liệu của Victoria Beckham nhanh chóng nhận được nhiều đánh giá tích cực từ những phương tiện truyền thông lớn nước Anh như Metro, The Telegraph và The Financial Times. Bà Becks được khen có khiếu hài hước tự nhiên khi nghĩ ra câu thoại "Tôi đã chôn bộ ngực đó ở Baden Baden rồi" vừa thú vị vừa táo bạo, được lan truyền khắp các trang mạng xã hội. The Telegraph thậm chí còn đánh giá câu thoại này là điểm sáng của phim, xứng đáng nhận được sự lan truyền như tình huống Victoria Beckham thừa nhận "đến trường bằng xe Rolls Royce" trong bộ phim tài liệu của David Beckham phát hành cách đây 2 năm.

Bộ phim tài liệu cùng câu nói hài hước về vòng 1 của Victoria Beckham được truyền thông Anh đánh giá cao

Victoria Beckham (tên khai sinh: Victoria Caroline Adams, sinh năm 1974) là một biểu tượng toàn cầu người Anh, nổi tiếng với sự nghiệp đa diện từ ca sĩ, nhà thiết kế thời trang đến doanh nhân. Từ năm 1994 đến 2000, Victoria Beckham được biết đến với biệt danh Posh Spice trong nhóm nhạc nữ huyền thoại Spice Girls. Với phong cách thanh lịch, sang trọng và lạnh lùng, Posh Spice là một phần không thể thiếu trong thành công vang dội toàn cầu của nhóm.

Sau khi Spice Girls tan rã, cô theo đuổi sự nghiệp ca hát solo và đạt được một số thành công nhất định tại thị trường Anh. Đến năm 2008, Victoria Beckham theo đuổi sự nghiệp thiết kế thời trang. Thương hiệu Victoria Beckham của cô nổi tiếng với những thiết kế tối giản, tinh tế, hiện đại và vô cùng nữ tính. Cô đã giành được nhiều giải thưởng lớn trong ngành thời trang và trở thành một biểu tượng phong cách toàn cầu.

Victoria Beckham kết hôn với huyền thoại bóng đá David Beckham vào năm 1999. Họ nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi quyền lực và được săn đón nhất thế giới. Dù trải qua nhiều tin đồn và áp lực, cuộc hôn nhân của họ vẫn bền vững. Cặp đôi có bốn người con: ba con trai Brooklyn, Romeo, Cruz và con gái út Harper Seven. Gia đình Beckham được xem là một thương hiệu toàn cầu, thường xuyên là tâm điểm chú ý của truyền thông.

Victoria Beckham khởi đầu sự nghiệp bằng ca hát

Giờ đây, cô đã xây dựng được 1 gia đình kiêm đế chế kinh doanh hùng mạnh

Bộ phim tài liệu Victoria Beckham được phát hành vào ngày 9/10 đã theo sát hành trình của cô, từ thời thơ ấu, bước vào nghề âm nhạc, sự nổi tiếng cùng Spice Girls, cho đến chuyển mình sang lĩnh vực thời trang và kinh doanh. Bên cạnh quá trình xây dựng thương hiệu, phim cũng đào sâu vào những thử thách cá nhân: áp lực hình ảnh, vấn đề tự tin, dò xét của truyền thông, sự hy sinh trong cuộc sống gia đình.

Đây là lần đầu Victoria Beckham “mở lòng” theo cách gần gũi hơn với công chúng, chia sẻ về những góc khuất trong đời và nghề mà trước đây hiếm khi xuất hiện trước ống kính báo chí. Phim được quảng bá sẽ không “dẫn dắt scandal”, mà tập trung vào nội lực cá nhân, tính kiên trì và sự đổi mới trong sự nghiệp của bà Becks. Như người chồng David Beckham từng chia sẻ, bộ phim sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về con người Victoria, không chỉ là “vợ của Beckham” hay “Posh Spice”, mà là một người đầy tham vọng, đam mê công việc và vô cùng mạnh mẽ.

Nguồn: Daily Mail