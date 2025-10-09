Nhà Beckham chấp nhận từ bỏ con trai cả

Vào ngày 9/10, gia đình Beckham đã tham dự họp báo ra mắt phim tài liệu của Victoria Beckham. Tuy nhiên bức ảnh gia đình chẳng hề trọn vẹn bởi thiếu vắng vợ chồng cậu cả Brooklyn - Nicola. Từ nhiều tháng qua, Brooklyn - Nicola đã tách khỏi gia đình và có những hành động lạnh lùng như "xát muối" vào tim bố mẹ.

Khán giả mong đợi bộ phim này sẽ là cơ hội tốt để gia đình Beckham đoàn tụ như xưa. Tuy nhiên, Brooklyn chẳng được xuất hiện trong phim, cũng không đến dự họp báo ra mắt. Cách đây không lâu, vợ chồng cậu cả cũng hoàn toàn "bơ lác" show diễn thời trang của mẹ tại Paris Fashion Week. Trên trang cá nhân, Victoria Beckham đăng ảnh từ buổi họp báo và không tag con trai đầu lòng. Từ động thái này, nhiều cư dân mạng đồn đoán gia đình Beckham đã hoàn toàn từ bỏ Brooklyn Beckham sau khi đã nhận đủ sự thất vọng và tổn thương.

Chỉ có vợ chồng David - Victoria, 3 người con là Romeo, Cruz, Harper, cùng với bạn gái của Cruz là Jackie Apostel dự họp báo ra mắt phim tài liệu

Trên trang cá nhân, bà Becks không tag con đầu lòng, chỉ tag những người tham dự

Đây cũng là đội hình quen thuộc dự show diễn Victoria Beckham tại Paris Fashion Week tuần trước. Có lẽ công chúng sẽ quen với phiên bản gia đình Beckham này hơn là phiên bản có Brooklyn - Nicola

Brooklyn cũng hoàn toàn vắng bóng trong phim của mẹ. Nhiều người cho rằng đây là động thái gia đình Beckham đã buông tay anh sau khi chịu đủ tổn thương và thất vọng

Từ tháng 5, sự vắng mặt của vợ chồng Brooklyn trong những sự kiện quan trọng của gia đình Beckham đã làm dấy lên nghi vấn bất hòa. Không những vậy, Brooklyn Beckham còn khiến dân tình phải náo loạn khi công khai tuyên bố “luôn chọn vợ”. Một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Nicola chưa bao giờ thực sự hòa hợp với gia đình chồng, và đặc biệt là với mẹ chồng Victoria.

Giữa những đồn đoán rạn nứt, gia đình Beckham vẫn cố gắng giữ hình ảnh đoàn kết và ấm áp. Cựu danh thủ liên tục nhắc đến con trai Brooklyn bằng cách gắn tên anh trên Instagram. Tuy nhiên, Brooklyn lại chẳng hoàn toàn không ngó ngàng gì đến gia đình, chỉ dành sự ưu ái đặc biệt cho nhà vợ. Khoảng cách và dấu hiệu mâu thuẫn giữa cha con David - Brooklyn ngày càng rõ rệt, khiến công chúng không khỏi tiếc nuối cho 1 trong những gia đình nổi tiếng và từng được ngưỡng mộ nhất xứ sương mù. Trên mạng xã hội, Romeo và Cruz thậm chí còn block luôn cả anh trai và chị dâu.

Đến nay, sự rạn vỡ đã đẩy lên đến đỉnh điểm. Brooklyn hoàn toàn bơ gia đình ruột thịt, chỉ "cắm rễ" bên nhà vợ. Đồng thời, quý tử này cũng chuyển hẳn về sống ở biệt thự trị giá 11 triệu bảng, được mua bằng tiền của nhà Peltz. Anh gần như cắt đứt liên lạc với nhà Beckham, phớt lờ bố mẹ ruột khiến khán giả không khỏi xót xa cho cặp đôi huyền thoại một thời của làng bóng đá và thời trang Anh quốc. Không dừng lại ở đó, cặp đôi này còn tổ chức lễ "cưới lại" do nhà Peltz chủ trì, không mời bất cứ 1 thành viên nào của gia đình Beckham.

Brooklyn - Nicola cưới lại bên nhà ngoại, hoàn toàn không để nhà nội hay biết