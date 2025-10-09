An Dĩ Hiên sụp đổ danh tiếng, phải dừng hoạt động nghệ thuật sau khi chồng đại gia Trần Vinh Luyện bị bắt vào ngày 29/1/2022. Đến tháng 4/2023, tỷ phú này bị kết án 14 năm tù giam cho 83 tội danh như rửa tiền, kinh doanh sòng bạc trái phép, thành lập và cầm đầu tổ chức tội phạm. Ngoài ra, Trần Vinh Luyện còn bị phạt 90 triệu USD (hơn 2.300 tỷ đồng). Sau khi kháng cáo, tòa giảm án cho chồng minh tinh hàng đầu xứ Đài 1 năm, còn 13 năm tù giam.

Cú sốc chồng bị bắt và ngồi tù trở thành bi kịch lớn đối với An Dĩ Hiên. Mỹ nhân Ỷ Thiên Đồ Long Ký lặng lẽ xóa sạch ảnh gia đình, đưa con về nhà ngoại và phải luôn che giấu danh tính khi ra ngoài gần 3 năm qua. Vào ngày 9/10, "team qua đường" đã bắt gặp An Dĩ Hiên đi ăn cùng gia đình tại Đài Loan (Trung Quốc). Cô có lần hiếm hoi để lộ mặt. Ngoại hình hiện tại của mỹ nhân Ỷ Thiên Đồ Long Ký khiến công chúng sốc nặng. Nữ diễn viên được cho biết gầy gò, cánh tay không còn chút thịt nào, như da bọc xương. Đặc biệt, diện mạo của An Dĩ Hiên già đi trông thấy, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi và nước da vàng vọt. Gương mặt của cô sưng húp, làn da lão hóa chảy xệ như lâu ngày bỏ bê chăm sóc ngoại hình.

Nhan sắc rạng ngời của An Dĩ Hiên trước biến cố hôn nhân

Hiện tại, dụi mắt 10.000 lần công chúng cũng không thể tin người trong ảnh chính là An Dĩ Hiên - mỹ nhân hàng đầu showbiz Đài Loan (Trung Quốc)

Ở lần hiếm hoi lộ mặt sau khi chồng đại gia đi tù, An Dĩ Hiên lộ rõ dấu hiệu xuống sắc, già nua với gương mặt sưng phồng, làn da chảy xệ lão hóa và vàng vọt bất thường

Nhìn tình trạng của An Dĩ Hiên hiện tại, cư dân mạng không khỏi thương cảm cho số phận của "công chúa showbiz" đình đám. Bê bối phạm pháp của chồng, bệnh tật quấn thân, phải 1 mình chăm lo cho 2 con nhỏ cũng như việc liên đới đến món nợ 1,6 tỷ NDT (hơn 5.600 tỷ đồng) của Trần Vinh Luyện, khiến An Dĩ Hiên ngày càng héo mòn, tàn tạ.

An Dĩ Hiên sống khổ sở sau khi chồng tỷ phú vướng lao lý

An Dĩ Hiên là 1 trong những minh tinh hàng đầu Cbiz. Cô được khán giả biết đến các bộ phim như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Những Ngã Rẽ Cuộc Đời, Tuyết Sơn Phi Hồ, Tỏa Thanh Thu, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Tây Du Ký, Đấu Ngư... Cô cũng được biết đến là thế hệ thứ 2 giàu có, ái nữ ngậm thìa vàng từ lúc sinh ra và chỉ theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật vì đam mê. Nhìn vào gia thế của mỹ nữ Ỷ Thiên Đồ Long Ký, dư luận không khỏi trầm trồ. Cha An Dĩ Hiên là doanh nhân thành đạt, có địa vị cao ở Đài Loan (Trung Quốc). Ông nội cô là quan chức cao cấp, bà nội sở hữu nhiều bất động sản có giá trị ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Do đó, minh tinh này được khán giả gọi là "An công chúa".

Năm 2017, nữ diễn viên kết hôn với Trần Vinh Luyện. Trần Vinh Luyện là đại gia bất động sản, sòng bạc ở Macau (Trung Quốc), đồng thời là CEO của 1 công ty khá lớn. Với khối tài sản 1 tỷ USD (35 nghìn tỷ đồng), Trần Vinh Luyện cung phụng An Dĩ Hiên như bà hoàng. Sau khi chồng bị bắt và đi tù, cuộc hôn nhân của An Dĩ Hiên và Trần Vinh Luyện lộ rõ dấu hiệu rạn nứt.

Năm 2023, An Dĩ Hiên cắt đứt liên lạc với chồng, nhà chồng rồi mang 2 con nhỏ từ Macau về Đài Loan (Trung Quốc) sống. Nhiều nguồn tin cho biết An Dĩ Hiên đòi ly hôn người chồng tù tội vì không muốn gánh nợ cùng Trần Vinh Luyện. Cô còn tuyệt tình đến mức bỏ mặt chồng sống chết trong tù, không 1 lần đi thăm nuôi. Dù vậy đến nay, nữ diễn viên vẫn không thể làm thủ tục ly hôn vì nhiều lý do khác nhau.

An Dĩ Hiên đã cắt đứt liên hệ với nhà chồng, không vào tù thăm nuôi chồng đại gia 3 năm qua. Cô muốn ly hôn Trần Vinh Luyện nhưng bất thành

