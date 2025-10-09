Giữa tháng 5/2025, Hà Tâm Như được gọi tên giành ngôi vị cao nhất của Chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025. Người đẹp sinh năm 1998 sau đó đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss International Queen 2025 diễn ra tại Thái Lan. Kết quả chung cuộc, cô được xướng tên ở ngôi vị Á hậu 2.

Vừa qua, một người đẹp nước bạn gây sốc khi tố đại diện Việt Nam là Hà Tâm Như bắt nạt, quấy rối. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm và bàn tán sôi nổi của cộng đồng mạng và người hâm mộ sắc đẹp.

Trước lùm xùm ảnh hưởng tới danh tiếng, Hà Tâm Như mới đây đã có động thái đáp trả trên trang cá nhân. Khi được một cư dân mạng hỏi về ồn ào vừa qua: "Chị có quấy rối tình dục không chị?", người đẹp lập tức thẳng thắn đáp lại: "Chị thích trai thẳng bé ơi".

Hà Tâm Như bị một người đẹp Miss International Queen 2025 tố có hành vi quấy rối trong quá trình tham gia cuộc thi

Khi được hỏi về việc quấy rối, mỹ nhân 9x cho biết bản thân thích trai thẳng

Trong một cuộc phỏng vấn, người đẹp nước bạn từng gây sốc khi cho biết bị Hoa hậu Miss International Queen 2025 và đại diện Việt Nam bắt nạt, quấy rối. Sau khi Chung kết Miss International Queen 2025 diễn ra, người đẹp tố đại diện Việt Nam không xuất hiện trong buổi chụp hình chung. Hành động này của cô khiến netizen nghi vấn đã từ bỏ danh hiệu.

Trước khi tố người đẹp Việt Nam lần thứ 2, vào tối 21/9, cô gái này cũng từng lên tiếng xin lỗi về những phát ngôn gây tranh cãi của mình ngay sau cuộc thi. Cô cho biết hành động đó không đúng và tạo nên những hiểu lầm không đáng có: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi nếu có bất kỳ hiểu lầm nào xuất phát từ các buổi phỏng vấn gần đây của tôi về Miss International Queen 2025. Nếu một số lời nói của tôi nghe có vẻ gây nhầm lẫn, xin hãy hiểu rằng tôi chưa bao giờ có ý nghi ngờ cuộc thi hay kết quả của nó".

Cô còn cho biết đã có cuộc trò chuyện với Hoa hậu và đại diện Việt Nam về sự việc ồn ào trên và đã cùng nhau giải tỏa mọi hiểu lầm. "Tôi tôn trọng họ và tất cả thí sinh đồng hành cùng tôi", người đẹp này cho hay.

Người đẹp tố Hà Tâm Như đã lên tiếng xin lỗi vì đã gây ra hiểm lầm không đáng có

Hà Tâm Như gây ấn tượng với chiều cao nổi bật 1m80 cùng số đo hình thể quyến rũ 84-64-90 cm. Người đẹp là huấn luyện viên thể hình, được ngưỡng mộ bởi vóc dáng săn chắc và thần thái tự tin. Từ khi còn nhỏ, Tâm Như đã nhận ra sự khác biệt trong con người mình và dần hiểu rằng bản thân thuộc về cộng đồng LGBT.

Năm 2023, cô mạnh dạn thực hiện phẫu thuật chuyển giới, chính thức sống thật với chính mình. Á hậu Chuyển giới Việt Nam 2025 từng xúc động chia sẻ rằng gia đình chính là điểm tựa vững vàng, giúp cô vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất của hành trình chuyển mình.