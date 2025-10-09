Năm 2016, cậu bé người Anh William Franklyn-Miller đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội khi mới 12 tuổi. Với gương mặt đẹp tựa thiên thần và đôi mắt xanh như có ma lực, William được netizen ưu ái đặt cho danh hiệu "Cậu bé đẹp nhất thế giới". Visual "đỉnh chóp" này thường được so sánh với các mỹ nam nức tiếng như Leonardo Dicaprio và Justin Bieber thời trẻ, khiến bao người phải say mê.

Nhan sắc khiến cả MXH phải chao đảo một thời.

William Franklyn-Miller sở hữu đôi mắt đẹp đến vô thực.

Cậu bé người Anh được so sánh với Leonardo Dicaprio và Justin Bieber thời trẻ.

Được biết, William Franklyn-Miller thử sức với công việc người mẫu từ năm 4 tuổi và từng góp mặt trong những bộ phim như Green Arrow 6, Medici 3, Spring Breakers…Lần gần nhất "cậu bé đẹp nhất thế giới" xuất hiện trên màn ảnh rộng là trong bộ phim Hoa ngữ Đảo Đông Cực, hợp tác với nam diễn viên Ngô Lỗi.

Không chỉ thử lấn sân sang thị trường tỉ dân, William Franklyn-Miller còn mở tài khoản trên ứng dụng Xiaohongshu (hay còn gọi là Tiểu Hồng Thư) để tương tác với người hâm mộ. Nam diễn viên thường xuyên chia sẻ những hình ảnh thường ngày, khiến dân tình bất ngờ với nhan sắc ở tuổi 21.

Cậu bé với visual đỉnh cao năm nào đã trưởng thành, cao trên 1m90 và các đường nét trên gương mặt cũng trở nên nam tính, sắc nét hơn. Có người tiếc nuối vì William Franklyn-Miller không giữ được vẻ đẹp phi giới tính như thời nhỏ nhưng càng nhiều người cho rằng, chàng trai này vẫn vô cùng cuốn hút, toát ra vẻ bí ẩn, gợi cảm và đậm chất lãng tử nước Anh.

Hiện tại, cư dân mạng đều kỳ vọng William Franklyn-Miller sẽ xuất hiện nhiều hơn trên màn ảnh cũng như phát triển sự nghiệp người mẫu, chụp những bộ ảnh đẹp và xuất hiện trên sàn catwalk nhiều hơn. Đặc biệt, người hâm mộ hết sức mong mỏi chàng trai trẻ này sẽ chú ý giữ gìn sắc vóc, tránh giẫm vào vết xe đổ nhan sắc trồi sụt thất thường như hai nam thần đình đám Leonardo Dicaprio và Justin Bieber.

"Cậu bé đẹp nhất thế giới" giờ đã 21 tuổi.

Gương mặt sắc nét và body săn chắc của William Franklyn-Miller khiến hội chị em đua nhau "rụng trứng".