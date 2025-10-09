An Dĩ Hiên kín tiếng sau biến cố, gây tranh cãi vì chưa từng đi thăm chồng

An Dĩ Hiên từng là nữ thần màn ảnh Hoa ngữ và là biểu tượng của hôn nhân viên mãn trong làng giải trí. Năm 2017, cô kết hôn với doanh nhân Trần Vinh Luyện và cuộc sống xa hoa của cặp đôi khiến công chúng ngưỡng mộ. Trong suốt 5 năm sau đó, Trần Vinh Luyện đối với An Dĩ Hiên luôn tỏ ra chiều chuộng hết mực, từng chi tiết nhỏ từ chăm sóc trong thời kỳ mang thai đến việc tặng hàng loạt bất động sản cùng những món đồ có giá trị cao đều cho thấy tình cảm và sự cưng chiều hiếm có ai làm được.

An Dĩ Hiên đã từng có một cuộc hôn nhân viên mãn

Trong những năm đầu hôn nhân, An Dĩ Hiên xuất hiện rực rỡ tại các sự kiện, khoe cuộc sống hào môn sang chảnh với những bộ sưu tập trang sức đắt tiền, đồng hồ bản giới hạn và loạt trang phục hàng hiệu. Mỗi lần đứng trước ống kính, người đẹp Ỷ Thiên Đồ Long Ký đều khiến công chúng phải xuýt xoa trước nhan sắc thanh tú, vóc dáng cân đối và thần thái rạng rỡ. Mọi người từng nhận xét rằng cô chính là hình mẫu hoàn hảo khi vừa có sự nghiệp, vừa có tình yêu viên mãn và cuộc sống xa hoa.

Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân viên mãn ấy bất ngờ rẽ sang một hướng khác vào năm 2022. Trần Vinh Luyện bị bắt và nhanh chóng bị xét xử với 34 tội danh, trong đó có kinh doanh sòng bạc trái phép, rửa tiền và lừa đảo, dẫn đến bản án 14 năm tù giam. Sự kiện này không chỉ làm rung chuyển giới tài phiệt mà còn kéo An Dĩ Hiên ra khỏi ánh đèn sân khấu một cách đột ngột. Nữ diễn viên không còn xuất hiện tại các sự kiện, không đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội và gần như biến mất hoàn toàn trước công chúng. Theo nhiều nguồn tin, An Dĩ Hiên đã sụp đổ tinh thần khi mà hôn nhân mà cô từng tin tưởng bỗng chốc tan vỡ.

Đáng tiếc, hạnh phúc của An Dĩ Hiên không kéo dài lâu

Trong suốt 3 năm qua, An Dĩ Hiên giữ thái độ kín tiếng đến mức gây bất ngờ khi cô chưa từng đến thăm chồng đang ngồi tù. Quyết định này lập tức trở thành chủ đề tranh cãi, nhiều ý kiến cho rằng An Dĩ Hiên lạnh lùng và vô tình với chồng trong khi số khác lại thông cảm, cho rằng việc giữ khoảng cách là để bảo vệ chính mình và các con khỏi áp lực truyền thông.

Gần đây, An Dĩ Hiên bị bắt gặp đi chơi cùng bạn bè và tham gia các hoạt động giải trí nhẹ nhàng. Hình ảnh nữ diễn viên ăn mặc giản dị nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung, phong cách năng động khiến người hâm mộ ngỡ ngàng trước sự tươi trẻ và khí chất rạng rỡ của cô. Dù xuất hiện với giản dị hơn, An Dĩ Hiên vẫn toát ra thần thái thanh lịch và nhan sắc không hề thay đổi, chứng minh rằng dù trải qua biến cố lớn, cô vẫn giữ được nét đẹp kiêu sa và duyên dáng.

An Dĩ Hiên kín tiếng hơn sau biến cố

Bên cạnh đó, cô vẫn chăm lo cho con cái một cách chu đáo, xuất hiện cùng hai con trong các hoạt động hàng ngày như đi khám bệnh hay đưa đón, cho thấy trách nhiệm và tình cảm sâu sắc dành cho các bé. Việc không đến thăm chồng trong tù, phần nào cũng xuất phát từ mong muốn đảm bảo một môi trường ổn định và an toàn cho con, đồng thời giảm thiểu những rủi ro pháp lý và áp lực truyền thông cho gia đình.

Tuy ngoại hình và phong cách của An Dĩ Hiên vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng cách cô xử lý cuộc sống sau biến cố hôn nhân vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Một mặt, công chúng thán phục nhan sắc và thần thái bất biến của cô; mặt khác, việc giữ khoảng cách với chồng trong tù khiến nhiều người đặt câu hỏi về thái độ và trách nhiệm của cô trong hôn nhân.

Nhìn chung, An Dĩ Hiên đang sống một cuộc đời kín tiếng, tập trung vào việc chăm sóc con cái và bảo vệ sự bình yên cho gia đình, đồng thời giữ được hình ảnh thanh lịch và nhan sắc nổi bật. Những năm qua, dù gặp biến cố lớn, cô vẫn duy trì phong thái điềm tĩnh, tự tin khiến công chúng không khỏi trầm trồ trước khả năng cân bằng giữa cuộc sống riêng tư và áp lực dư luận.